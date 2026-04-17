شارع سمسم يحتفل بشهر العرب الأميركيين

يحتفل أبطال عالم شارع سمسم للعرائس بشهر عرب أميركا الذي يصادف في إبريل/نيسان من كل عام. وبهذه المناسبة، طرح حساب شارع سمسم فيديو يعلن فيه عن هذا الاحتفاء بمشاركة الكوميدي الأميركي مصري الأصل رامي يوسف وشخصية عروسة إلمو. ويبدأ الفيديو برامي يوسف محيّياً الجمهور بـ"السلام عليكم"، والتي يفسر معناها للجمهور الناطق بالإنكليزية، ويوضّح مدى ارتباطها بالسلام، كما يشرح في نهاية الفيديو معنى كلمة "حبيبي"، إحدى الكلمات الأكثر تداولاً في العالم بين غير الناطقين بالعربية، وبين الشرحين، أعلن الاثنان عن احتفالهما بيوم التراث العربي الأميركي، فيما عبّر يوسف عن فخره بأصوله العربية.

The word of the day is HABIBI! Happy #ArabAmericanHeritageMonth from Ramy Youssef, Elmo, and all of your friends on Sesame Street! pic.twitter.com/Hc4BLcehEl — Sesame Street (@sesamestreet) April 16, 2026

وشهر التراث العربي الأميركي فعالية سنوية تمتد طيلة شهر إبريل/نيسان منذ 2019. وقد اختير هذا الشهر لتزامنه مع جوائز جبران خليل جبران السنوية لروح الإنسانية. وعملت مؤسسة "عرب أميركا" الإعلامية الرقمية، التي تُعنى بتقديم صورة دقيقة عن المجتمع الأميركي العربي، في عام 2023، على استصدار إعلانات وقرارات وبيانات من 48 ولاية أميركية تكرّم العرب في شهر إبريل/نيسان.

لكن 2023 كان عام الانطلاقة الحقيقية، حين أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن إعلاناً رسمياً جاء فيه: "أنا، جوزيف آر بايدن الابن، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وبموجب السلطة المخولة لي بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة، أعلن بموجب هذا شهر إبريل/نيسان 2023 شهراً للتراث العربي الأميركي. وأدعو جميع الأميركيين إلى التعمق في تاريخ وثقافة وإنجازات العرب الأميركيين، والاحتفاء بهذا الشهر من خلال برامج وأنشطة مناسبة".