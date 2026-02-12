شارات المسلسلات في رمضان: منى واصف ستغنّي "مولانا"

- منى واصف تغني لأول مرة شارة مسلسل "مولانا"، بينما تؤدي إليسا شارة "على قد الحب" الذي يروي قصة سيدة أعمال تواجه تحديات الماضي. - رحمة رياض تغني شارة "عرش الشيطان" الذي يتناول صراع فتاة طموحة، ومحمد شاكر يدخل عالم الشارات عبر "مطبخ المدينة" الذي يحكي عن عائلة تتصارع بسبب الطمع. - وائل كفوري يغني شارة "بالحرام" الذي يناقش قضية الاعتداء على الأطفال، بينما مي كسّاب تؤدي شارة "نون النسوة" حول صراع بين الطموح والمبادئ.

في مفاجأة أعلنها المخرج سامر البرقاوي على "إنستغرام"، ستغنّي الممثلة السورية منى واصف شارة مسلسل "مولانا"، إذ لم يسبق لها أن سجلت أغنية أو شارة عمل درامي من قبل.

بدورها، أعلنت الممثلة المصرية نيلي كريم أنّ الفنانة إليسا ستُغني شارة مسلسل "على قد الحب" تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد. الأغنية كتبها ولحنها عزيز الشافعي بالتعاون مع نادر حمدي، يروي "على قد الحب" قصة سيدة أعمال ناجحة، لكنّها أسيرة حادثة حصلت في الماضي تعود من جديد لتضعها أمام تحدٍ: إما الحرب أو الهزيمة. يشارك في البطولة شريف سلامة.

بدورها، سجلت المغنية العراقية رحمة رياض شارة مسلسل "عرش الشيطان"، قصة محمد خماس وإخراج مراد الترك. يتناول العمل حكاية فتاة طموحة تُدعى رهف، لكنّها تجد نفسها في قلب صراع عائلي. "عرش الشيطان" من بطولة ألكسندر علوم ونادين الفهد وعلي جابر وسنان الغزاوي.

وللمرة الأولى، يغني محمد شاكر نجل الفنان فضل شاكر شارة مسلسل "مطبخ المدينة"، قصة علي وجيه وإخراج رشا شربتجي، بطولة مكسيم خليل وأمل عرفة وعباس النوري. الأغنية من كلمات محمد حيدر وألحان وتوزيع موسيقي حُسام الصعبي.

اختيار محمد شاكر لغناء الشارة كان من ضمن الخطة الترويجية للمسلسل التي تتبناها شركة بينتالينس، ليدخل شاكر الابن عالم غناء الشارات هذا الموسم من البوابة السورية. يروي "مطبخ المدينة" حكاية عائلة تملك مطعماً، لكن الطمع يغلب على أفرادها ليخوضوا صراعاً يشتّت شمل العائلة.

إلى جانب ذلك، يؤدي شارة مسلسل "بالحرام" الفنان اللبناني وائل كفوري. كتب كلماتها علي المولى ولحّنها صلاح الكردي، وهي أغنية بعنوان "شو ناطر". ليست المرة الأولى التي يدخل ضمنها كفوري نادي شارات الدراما الرمضانية، إذ غنى عام 2021 أغنية مسلسل "داون تاون" من إخراج زهير قنوع، وهي من كلمات علي المولى أيضاً، ولاقت نجاحاً جماهيرياً؛ إذ تجاوز عدد مستمعيها على منصة يوتيوب تسعين مليوناً.

قصة مسلسل "بالحرام" تروي حكاية جود المعتدى عليها حينما كانت طفلةً. تكبر وتتعرّف إلى الحياة من خلال عملها مع فرقة سيرك، لكن الألم الذي تسبّبه حادثة الطفولة يسكنها. "بالحرام" مسلسل يحمل قضية الاعتداء على الأطفال من منظار درامي كتبه فادي حسين وشادي كيوان، وإخراج فيليب أسمر وبطولة ماغي بو غصن وعمّار شلق.

وتؤدي المغنية المصرية مي كسّاب شارة مسلسل "نون النسوة" كلمات وألحان عزيز الشافعي، يُعرض في المنتصف الثاني من شهر رمضان، إذ يتألّف من 15 حلقة. تدور أحداث المسلسل حول شقيقتَين؛ الأولى تطمح إلى الوصول إلى القمة بسُرعة، فيما الثانية تحاول الحفاظ على مبادئها، ليتحول الطموح إلى معركة، وسؤال من ينتصر في النهاية: صاحبة المبادئ أم التي باعت التقاليد مقابل الوصول؟

ويغنّي أحمد شيبة وعصام صاصا شارة مسلسل "الكينج" لمحمد إمام. يتناول العمل حكاية حمزة (محمد إمام) الذي يتحول بين ليلة وضحاها من حمّال إلى رجل أعمال تطارده عصابات دولية. قصة محمد صلاح العزب ويشارك في البطولة، إلى جانب إمام، حنان مطاوع وميرنا جميل. بدوره، يغني عبد الباسط حمودة شارة مسلسل "درش"، قصة توأمَين يتعرض أحدهما لحادث يفقد بسببه الذاكرة.