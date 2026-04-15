شادي مؤنس... 4 عوالم موسيقية في موسم رمضان 2026

- برز شادي مؤنس في موسم دراما رمضان 2026 كموسيقي مصري متميز في الموسيقى التصويرية، مقدماً أربعة أعمال متنوعة تعكس حسه الدرامي الصادق وهويته المصرية. - في "مناعة"، استخدم مؤنس آلات مثل الناي والقانون لخلق توازن درامي، بينما في "فن الحرب"، اعتمد على الكلارينيت والساكسفون لتجسيد الخداع والذكاء، وفي "علي كلاي"، استخدم الكمان والغيتار للتعبير عن الصراعات الداخلية. - في "إثبات نسب"، كانت الموسيقى التصويرية أساسية في تجسيد الشك والصراع، حيث استخدم البيانو والعود والكمان للتعبير عن المشاعر العميقة، مما يعكس نضج أدواته الفنية.

شكل حضور الموسيقي المصري شادي مؤنس في موسم دراما رمضان 2026 خطوة لافتة في مسار جاء من عالم الموسيقى المستقلة، لكنه استطاع أن يفرض نفسه واحداً من أبرز الأسماء في مجال الموسيقى التصويرية اليوم، ليقدم في هذا الموسم الرمضاني أربعة أعمال مختلفة.

منذ انطلاقته مع فرقة إسكندريلا عام 2005، ثم تأسيسه لفرقته الخاصة "حكايات"، انحاز شادي مؤنس إلى موسيقى تعبر عن الإنسان وتلامس واقعه. لم يتغير هذا الانحياز مع انتقاله إلى الموسيقى التصويرية، ليصنع لنفسه حضوراً مميزاً قائماً على حس درامي صادق وهوية مصرية واضحة.

في بداية هذا المشوار، واجه مؤنس تحدياً كبيراً، خاصة مع متطلبات كتابة الموسيقى التصويرية التي تتجاوز اللحن إلى بناء هارموني وكوانتربوينت وتوزيع أوركسترالي متكامل. ففي أولى تجاربه "الفتوة"، استعان بمن تولي هذا الجانب، قبل أن يبدأ رحلة تعليمية، مكنته خلال سنوات قليلة من امتلاك أدوات الكتابة الموسيقية. ظهر هذا بوضوح في أعمال لاحقة، مثل "جزيرة غمام".

هذا المسار التصاعدي، وضع تجربته ضمن سياق تطور فني قائم على الاجتهاد والتعلم المستمر، لتأتي موسيقاه بالموسم الرمضاني امتداداً طبيعياً لرحلة بحث عن صوت خاص.

مناعة

في موسيقاه التصويرية لمسلسل "مناعة" قدم شادي مؤنس رؤية فنية متكاملة تكشف عن نضج في توظيف الموتيفات النفسية، فابتعد عن الطرب المعتاد، ليركز على سيكولوجية الصوت أو الدراما النفسية الموسيقية، واضعاً بصمته الخاصة عبر ما أسماه بـ"موسيقى مصرية غامقة".

منذ اللحظة الأولى، نبهت الجمل الموسيقية إلى أنها لا تسعى إلى إرضاء أسماع المشاهد بقدر ما تستهدف تحفيز الإحساس الداخلي له. توزيعاً، اعتمد مؤنس بنية أوركسترالية بروح مصرية، سواءً في المقامات والزخارف، مدعومة بتسجيلات حية لآلات، مثل الناي والقانون والدوكوك، وقد حملت الآلة الأخيرة صوتها الحزين عبء التعبير عن الانكسارات النفسية والعزلة التي عانتها الشخصيات. أما آلة القانون، فقد خرجت من دورها التقليدي بوصفها عنصراً طربياً، عندما استخدمها مؤنس بأسلوب النقر المتقطع، مانحاً الإيقاع بُعداً زمنياً يوحي بشيء من البهجة.

في حين وظف مؤنس الناي بأسلوب النفخ الخافت الذي يمزج النغمة بوشوشة الهواء، ليعطي إيحاءً بالهشاشة والوحدة، ويعبر بمقاماته الشجية عن انكسار المناعة النفسية أمام ضغوط الواقع.

هذا التداخل بين الآلتين خلق توازناً دقيقاً بين العاطفة والانضباط. تجلى الأمر درامياً في شكل حوار موسيقي قائم على المناجاة، إذ يبدأ الناي بجمل شجية قلقة، ليرد عليه القانون بنبرة أكثر عاطفية، ليُستخدم الناي والقانون داخل مساحات لحنية معتمة ومشحونة، تعكس عمق الحالة النفسية، وتمنح الموسيقى طابعاً داخلياً كثيفاً يوازي توتر الشخصيات.

في مشاهد المواجهة، اعتمد مؤنس على طبقات وتريات منخفضة خلقت ضغطًا نفسياً محسوساً، كما لجأ إلى وضع موسيقى هادئة ومينيمالية في لحظات العنف، ليبرز برودة المشاعر أو حالة الصدمة، بدلاً من التصعيد التقليدي.



فن الحرب

في مسلسل "فن الحرب"، بنى شادي مؤنس عالماً صوتياً يعكس الخداع الذكي واللعب على العقول، إذ تدور أحداث المسلسل حول ممثل شاب يوظف موهبته في التقمص والتحليل النفسي لتنفيذ عمليات نصب، انتقاماً لوالده.

في هذا السياق، برز الكلارينيت أداةً تعبير مركزية، لمرونته الصوتية ولقدرته على التلون بين حالات شعورية متناقضة، ما عكس طبيعة البطل الذي يتنقل بين هويات متعددة. وللسبب نفسه، لم يقدم الصوت لحناً ثابتاً بقدر ما عكس حالة مراوغة، فيها قدر من الحميمية أحياناً، والسخرية أو الغموض أحياناً أخرى.

إلى جوار ذلك، جاء الساكسفون ليمنح العمل بُعداً ينتمي إلى عالم الجريمة الناعمة التي تدار داخل مكاتب أنيقة. وارتبط حضوره غالباً بلحظات التخطيط أو النجاح، إذ منح إحساساً بالثقة والسيطرة، من دون الحاجة إلى تصعيد صاخب.

هذا الإحساس يتعزز مع حضور البيركشن والدرامز، اللذين لا يُستخدمان بوصفهما عناصر إيقاعية صاخبة، إنما طبقات دقيقة تضبط إيقاع التوتر. فجاءت ضرباتهما محسوبة أقرب إلى طبيعة العمليات التي اعتمدت على التركيز الشديد والانضباط، لا على الاستعراض أو الانفجار.

في مقابل هذا البناء الحديث، حافظ مؤنس على حضور البيانو والكمان امتداداً للبعد الإنساني في الحكاية، إذ ارتبطا بخلفية البطل العاطفية وفقدانه لوالده والدافع الشخصي وراء ما يفعله. خلق هذا التنقل بين الآلات الكلاسيكية ذات الحمولة الشعورية، والآلات الحديثة المرتبطة بالحيلة والخداع، ثنائية حملت قدراً كبيرا من التوازن.

علي كلاي

في مسلسل "علي كلاي"، وامتداداً للرؤية الموسيقية التي اعتمدها شادي مؤنس، يتأكد حضور الكمان بوصفه العنصر المحوري وقائد التيمة الرئيسية للعمل، إذ اعتمد الموسيقي المصري على سولوهات كمان مشحونة بالشجن، تقوم على أسلوب العزف المتصل، بما عكس الحالة النفسية المتقلبة للبطل وصراعاته الداخلية. هكذا، يقود الكمان الصورة ويمنحها صوتاً شجياً أقرب إلى البوح العاطفي المباشر.

تجلى هذا الدور القيادي أيضاً في التوظيف الدرامي للآلة، إذ استُخدمت طبقات الكمان الوسطى لإضفاء إحساس بالألفة والقرب. ومع تصاعد اللحظات الميلودرامية، ينتقل العزف إلى الطبقات الحادة، ليجسد ذروة الألم أو لحظات المواجهة، في تصعيد محسوب يعكس تطور الحالة الشعورية، من دون مبالغة. ورغم هذه السيادة للكمان، كان لبقية الآلات حضوراً واضحاً؛ فظهر الناي صوتاً مكملاً في لحظات التأمل والوحدة، ليدخل في حوار تبادلي مع الكمان، خلق حالة إنسانية حميمة عكست البعد الشعبي والوجداني للعمل.

اكتسب هذا الاختيار للكمان أهميته من طبيعة الحكاية نفسها، التي تقوم على التوتر بين القوة والضعف، وبين الصلابة الظاهرة والهشاشة الداخلية. فكان الكمان الأداة الأكثر قدرة على تجسيد هذا التناقض وصوت الرحلة بكل ما تحمله من ألم وصعود. في المقابل، منح التشيلو الموسيقى أساساً صوتياً عميقاً، حين عمل أرضيةً ثابتة استندت إليها جمل الكمان، مضيفاً ثقلاً درامياً وفخامة تناسب مع رمزية الشخصية. أما الإيقاع، فجاء شديد الاقتصاد والوعي، معتمداً على ضربات هادئة ترتكز على النغمات العميقة (الدوم)، تاركاً مساحة واسعة للكمان كي يتنفس ويعبر من دون تزاحم صوتي.

حظيت الغيتارات بحضور لافت في موسيقى "علي كلاي"، حين استخدمها مؤنس عنصراً حركياً يعكس طاقة البطل وتحولاته. ففي المراحل الأولى، برز الغيتار الأكوستيك بإيقاعاته السريعة والمتلاحقة ليمنح إحساساً بالبراءة الممزوجة بالحلم.

مع تصاعد الأحداث، تحول التوظيف إلى الجيتار الكهربائي، الذي يدخل بمؤثرات خفيفة ليخلق حالة من التوتر أو الإحساس بالإثارة، خصوصاً في مشاهد التدريب والاستعداد للمباراة، إذ تحاكي ضرباته إيقاع الجسد والحركة.

هذا التدرج في استخدام الغيتار، وتلاحمه مع الإيقاعات، أضفى على الموسيقى بعداً ديناميكياً، جعلها قادرة على التعبير عن طاقة البطل وإصراره، في مقابل الشجن الذي مثله الكمان في لحظاته الإنسانية.



إثبات نسب

في مسلسل "إثبات نسب"، جاءت الموسيقي التصويرية عنصراً أساسياً في تجسيد حالة الشك وفقدان اليقين، وأجواء الصراع المرير التي سيطرت على أحداث العمل الدرامي الذي يدور حول امرأة يختفي طفلها الوحيد، وتُدفع إلى التشكيك في ذاكرتها وعقلها.

في هذا السياق، بدا صوت عايدة الأيوبي، في تتر المسلسل، بما حمله من بحة إنسانية وصدق عاطفي، وكأنه يُجسد صوت الأم التي تبحث عن ابنها وسط عالم ينكر وجوده، بينما امتدت الموسيقى التصويرية لتشكل "باليتة" ألوان صوتية صاغها شادي مؤنس بعناية لتكون ترجمة للأحداث، ومحركاً خفياً لمشاعر المشاهد في كل مشهد درامي.

توزيعاً، جاء صوت الناي بأنفاسه الحزينة ليجسد لحظات الانكسار واليأس، خاصة في مشاهد الفقد أو العزلة، ليعتمد مؤنس بناءً درامياً قائماً على تعدد الطبقات، إذ تجاورت الآلات وفق منطق التسليم والاستلام، بما عكس تطور الحالة الشعورية من الشك إلى اليقين. ومنح هذا التنظيم الموسيقى بُعداً سردياً موازياً للأحداث.

في هذا السياق، اجتمع البيانو مع العود والكمان بوصفها أكثر التكوينات توازناً؛ فخلق الثلاثي مساحة سمعية جمعت بين العقل والعاطفة والذاكرة. بهذا، منح البيانو الإطار العام نغمة باردة ومنظمة تعكس قسوة الواقع، بينما أضاف العود دفئاً إنسانياً متصلاً بالحنين، في حين تولى الكمان قيادة التعبير العاطفي بصوته القادر على تجسيد الألم وعلى تحقيق التصاعد الدرامي. وعكس هذا التداخل حالة البطلة نفسها، الممزقة بين واقع ضاغط، وحقيقة تتشبث بها، ومشاعر تتصاعد نحو لحظة المواجهة.

مع تصاعد الأحداث، يتحول البيانو إلى شريك في بناء أجواء الشجن، خصوصاً عند اجتماعه مع الكلارينيت، حين تتحول ضربات البيانو المتقطعة إلى الطبقات المنخفضة. فوق هذا الأساس، ينسج الكلارينيت جملاً في مساحات صوتية مكتومة، خلقت حالة من الريبة والالتباس.

وعندما يدخل الكمان إلى هذا النسيج، تنتقل الموسيقى من التعبير عن الحالة إلى تجسيد الحدث. يظهر الكمان، غالباً عبر التيمة الرئيسية، ليعبر عن لحظات المواجهة والانفجار العاطفي. ويمنح وجود البيانو في الخلفية هذا الصولو عمقاً إضافياً، يتناسب مع عمق المشاعر التي تعبر عنها الموسيقي.

هكذا، تبدو تجربة شادي مؤنس في دراما رمضان 2026 خطوة تعكس نضجاً في أدواته وقدرته الفنية؛ فقد نجح في بناء عوالم صوتية متباينة بين أربعة أعمال مختلفة، مع الحفاظ على بصمته الخاصة التي تميل إلى العمق النفسي والاشتغال على التفاصيل الدقيقة للحالة الشعورية.

مع ذلك، يُمكن ملاحظة أن هذه البصمة، وإن منحت أعماله تماسكاً واضحاً، قد تحد أحياناً من عنصر المفاجأة أو التنوع الجذري بين مشروع وآخر. لكن شادي مؤنس يواصل ترسيخ مكانته مؤلفاً موسيقياً يمتلك رؤية، ويعمل على تطوير لغة خاصة به داخل المشهد الدرامي، وفي انتظار مراحل أجرأ في التجريب خلال أعماله القادمة.