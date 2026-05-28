"سي بي إس نيوز" تعيّن قائداً جديداً لبرنامج "60 دقيقة"

- عيّنت شبكة "سي بي إس نيوز" نك بيلتون لقيادة برنامج "60 دقيقة"، ليصبح خامس منتج تنفيذي للبرنامج الذي يحظى بمتابعة واسعة وارتفعت نسبة مشاهدته بنسبة 9% هذا الموسم. - رئيسة تحرير "سي بي إس نيوز" باري وايس أجرت تغييرات جذرية في قسم الأخبار، منها تعيين توني دوكوبيل لرئاسة برنامج "سي بي إس إيفنينغ نيوز" وتوظيف مساهمين جدد. - صحيفة نيويورك تايمز وصفت تعيين بيلتون بأنه "أكبر مغامرة في مسيرة وايس"، وسط اضطرابات داخلية ودعوى قضائية من ترامب ضد الشبكة.

عيّنت شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأميركية نك بيلتون لقيادة برنامج "60 دقيقة"، وهو كاتب عمود تقني سابق في صحيفة نيويورك تايمز ومخرج ومنتج أفلام وثائقية لصالح شبكة HBO ومنصة نتفليكس. وبتعيينه، يصبح خامس منتج تنفيذي للبرنامج الذي أسسه المنتج دون هيويت قبل نحو 60 عاماً.

و"60 دقيقة" هو البرنامج الإخباري الأسبوعي الأعلى تقييماً في شبكة التلفزيون الأميركي، ويحظى بمتابعة الملايين كل ليلة أحد، وقد ارتفعت نسبة مشاهدته هذا الموسم بنسبة 9% مقارنةً بالعام السابق. ويخلف بيلتون تانيا سيمون التي عُيّنت مقدمة للبرنامج العام الماضي بعد أن قضت أكثر من 30 عاماً في العمل ضمن فريق البرنامج.

وهذا الاختيار أحد أبرز تغييرات رئيسة تحرير "سي بي إس نيوز" باري وايس التي أجرت تغييرات جذرية في قسم الأخبار منذ تعيينها العام الماضي؛ فقد عيّنت توني دوكوبيل لرئاسة برنامج "سي بي إس إيفنينغ نيوز"، ووظّفت مساهمين جدداً على الهواء، وحجزت بنفسها ضيوفاً بارزين لإجراء مقابلات، وهي خطوات تخالف المألوف في هذا القطاع.

ووصفت صحيفة نيويورك تايمز هذا التعيين بأنه "أكبر مغامرة في مسيرة وايس"؛فقد أدّت طريقة تعامل وايس مع برنامج "60 دقيقة" إلى اضطرابات داخلية. في العام الماضي مثلاً، امتنعت عن بثّ تقريرٍ حول سجنٍ في السلفادور لإجراء المزيد من التحقيقات قبل وقتٍ قصير من موعد بثّه، ونُشر التقرير لاحقاً مع تعليقات إضافية من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وفي الأيام الأخيرة صرّحت المراسلة التي غطّت الحلقة شارين ألفونسي بأن "سي بي إس" لم تعد تفصل بين استقلاليتها التحريرية ومصالحها التجارية.

ورفع ترامب دعوى قضائية ضد "سي بي إس" قبل انتخابات 2024 بسبب مقابلة أجراها البرنامج مع كامالا هاريس التي كانت تنافسه في الانتخابات. دفعت شركة باراماونت المالكة الشبكةَ، في نهاية المطاف 16 مليون دولار لتسوية القضية. كما ساهمت التوترات داخل الشبكة حول كيفية الرد على ترامب في استقالة المنتج التنفيذي لبرنامج "60 دقيقة" بيل أوينز قبل انضمام وايس.