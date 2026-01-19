"سي بي إس" تعرض تقريرها عن سجن سيكوت

بثّت شبكة "سي بي إس"، مساء الأحد، تقريراً في البرنامج الاستقصائي "60 دقيقة" عن سجنٍ ضخم في السلفادور يُعرف باسم "سيكوت" (CECOT)، الذي أثار انتقادات واسعة من جماعات حقوقية، بسبب ظروف الاحتجاز القاسية داخله، وذلك بعد أسابيع من سحب الشبكة التقرير قبل ساعات فقط من موعد عرضه.

وكانت "سي بي إس" قد أجّلت بثّ التقرير عن المنشأة التي تضم مهاجرين رحّلتهم الولايات المتحدة الأميركية إلى السلفادور، بعدما كان مُدرجاً على جدول البثّ بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول، مبرّرةً قرارها حينها بأن المادة تحتاج إلى تقارير إضافية، وأنها ستُعرض لاحقاً. وأوضحت الشبكة في بيانٍ صدر الأحد، أنّ قيادة "أخبار سي بي إس" كانت ملتزمة ببثّ تقرير "سيكوت" فور اكتماله وجاهزيته، رغم أنّ الحلقة ظهرت بالخطأ في ديسمبر/كانون الأول عبر تطبيق تلفزيوني في كندا. وأضافت الشبكة أنّ نسخة الأحد تضمّنت تعليقات من وزارة الأمن الداخلي الأميركية، إلى جانب تفاصيل عن السجلات الجنائية لبعض المُرحّلين، وتحديثات إضافية حول أحدهم بسبب الوشوم التي يحملها.

ويأتي بثّ التقرير في وقتٍ تتصاعد فيه الأسئلة حول سياسة ترحيل مهاجرين إلى "سيكوت" من دون محاكمة، إذ أفادت "سي بي إس" بأنّ الولايات المتحدة الأميركية أرسلت مئات المهاجرين، ومعظمهم من الفنزويليّين، إلى هذا السجن. ووفق وصف البرنامج، فإنّ إدارة ترامب كانت قد رحّلت العام الماضي مئات الفنزويليّين إلى السلفادور، وهي دولة لم تكن لمعظمهم أي صلة بها، زاعمةً أنهم "إرهابيون".

وخلال فقرة من التقرير، أجرت مراسلة البرنامج مقابلةً مع رجلين فنزويليّين أُفرج عنهما لاحقاً، واصفين الظروف داخل المنشأة بأنها "وحشية". كما تضمّنت الحلقة اتهامات بتعرّض مُرحّلين فنزويليّين لأعمال تعذيب داخل السجن، وطرحت تساؤلات بشأن الطريقة التي صنّفتهم بها الولايات المتحدة الأميركية ومبرّرات ترحيلهم.

There was systematic “torture and other abuses” at CECOT, and nearly half of the Venezuelans the U.S. sent there “had no criminal history,” according to the nonprofit Human Rights Watch, citing ICE data. https://t.co/OQBRkFbVLO pic.twitter.com/VK4jXp6Ko4 — 60 Minutes (@60Minutes) January 19, 2026

وفي السياق، يبرز أيضاً ما وثّقته منظمات حقوقية خلال الأشهر الماضية. ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالاشتراك مع منظمة "كريستوسال"، التي تنشط في أميركا الوسطى، تقريراً بعنوان "وصلتم إلى الجحيم". ووثّق التقرير نقل 252 مواطناً فنزويلياً إلى سجن "سيكوت" في السلفادور خلال شهر مارس/آذار 2025 ومطلع شهر إبريل/نيسان منه، مشيراً إلى أنّ إدارة ترامب اتّهمت هؤلاء المهاجرين الفنزويليّين بالانتماء إلى عصابة "ترين دي أراغوا" من دون أدلّة تثبت ذلك. وبحسب التقرير، جرت عمليات الترحيل بموجب اتفاق عُقد بين الرئيس ترامب شخصياً ونظيره السلفادوري نجيب بوكيلة، ونصّ على دفع ملايين الدولارات.

وبعد إجراء مقابلات مع 40 من السجناء الفنزويليّين السابقين في السلفادور و150 شخصاً آخرين من عائلاتهم ومحاميهم، خلصت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنّ الانتهاكات التي تعرّض لها هؤلاء لم تكن معزولة، بل اتخذت طابعاً منهجياً. وذكر تقرير "هيومن رايتس ووتش" و"كريستوسال" أنّ السجناء احتُجزوا في الحبس الانفرادي، وعانوا من سوء التغذية وتدهور النظافة، وتعرّضوا للضرب بوتيرة يوميّة.

كما نقل التقرير عن ثلاثة فنزويليّين من بين السجناء السابقين مزاعم بتعرّضهم لعنفٍ جنسي داخل السجن، وقال أحدهم إنّ أربعة حرّاس اعتدوا عليه وأجبروه على ممارسة الجنس الفموي مع كلّ واحد منهم. ووصف تقرير المنظمتَين عمليات ترحيل المهاجرين الفنزويليّين، التي أمرت بها إدارة ترامب إلى السلفادور، بأنها ترقى إلى مستوى "الإخفاء القسري" بموجب ما ينصّ عليه القانون الدولي.

وفي خلفية الجدل، نقلت وكالة رويترز، الشهر الماضي، عن موظفٍ في "سي بي إس" أنّ رئيسة التحرير في "أخبار سي بي إس" باري وايس، كانت قد أثارت مخاوف لدى منتجي "60 دقيقة" بشأن التقرير، وطالبت بإضافة مواد جديدة قبل بثّه. وتولّت وايس قيادة "أخبار سي بي إس" في أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن استحوذت الشركة الأم على المنصة الرقمية التي أسستها، "ذا فري برس". وقد رأى بعض المحللين أنّ تعيينها أثار جدلاً، لأنها لم تُدر سابقاً غرفة أخبار تلفزيونية ولم تُنتج محتوى إخباريّاً للبثّ.