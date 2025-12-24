"سي بي إس" تتجنب استفزاز ترامب

- قرار شبكة سي بي إس نيوز بسحب تقرير عن مهاجرين فنزويليين أثار جدلاً بسبب اعتباره ذا دوافع سياسية، حيث بررت رئيسة التحرير باري فايس القرار بالحاجة إلى تضمين أصوات أخرى، مع تأكيد بث التقرير لاحقاً بعد استكمال المعايير. - الخلاف يعكس تداخل السياسة مع الإعلام، حيث يعد برنامج "60 دقيقة" هدفاً لانتقادات ترامب، ويبدو أن سحب التقرير كان خطوة لتجنب استفزاز إدارة ترامب في ظل سعي "باراماونت" للاستحواذ على "وارنر براذرز ديسكفري". - الأحداث تبرز تأثير الملكية على استقلالية الإعلام، حيث يمكن أن تتحول القرارات التحريرية إلى أدوات لإدارة المخاطر المؤسسية، مما يضعف الدور الرقابي التقليدي للإعلام.

تتقاطع السلطة السياسية مع الإعلام بطريقة غير مسبوقة في الولايات المتحدة؛ قرار شبكة سي بي إس نيوز سحب تقرير صحافي عن مهاجرين فنزويليين، أرسلتهم إدارة دونالد ترامب إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور، يسلّط الضوء على استخدام التحرير كورقة تفاوض في الصفقات الكبرى، في وقت تسعى فيه الشركة المالكة باراماونت إلى الاستحواذ على "وارنر براذرز ديسكفري".

أوقفت رئيسة تحرير شبكة سي بي إس نيوز، باري فايس، بثّ فقرة ضمن البرنامج الشهير "60 دقيقة" الذي يعرض مساء الأحد من كل أسبوع، تناولت سجناً شديد الحراسة في السلفادور حيث أرسلت إدارة ترامب مئات المهاجرين الفنزويليين، وبينهم أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى عصابات. وبررت فايس قرارها بالحاجة إلى بذل محاولات إضافية لإجراء مقابلات وتضمين أصوات أخرى في التقرير.

القرار أثار خلافاً واسعاً داخل الشبكة حيث اعتبرته مراسلة البرنامج، شارين ألفونسي، "ذا دوافع سياسية". وأفادت ألفونسي بأن التقرير عُرض على خمسة مستويات مختلفة من المراجعة داخل الشبكة، وحصل على موافقة القسم القانوني وقسم المعايير والممارسات قبل سحبه. وشدّدت، في بريد إلكتروني وجّهته إلى زملائها داخل الشبكة السبت، على أنّ رفض إدارة ترامب إجراء مقابلات ينبغي ألّا يتحوّل إلى معيار للتخلّي عن التقارير الصحافية، وحذرت من أن هذا النهج يحوّل "60 دقيقة" من "برنامج استقصائي قادر على مساءلة المسؤولين إلى مجرد ناقل لتصريحات السلطة"، وفقاً لما نقلته صحيفة واشنطن بوست.

على المستوى التحريري، قالت فايس في اجتماع مع فريق "60 دقيقة"، الاثنين، إن التقرير "لم يكن جاهزاً"، وشددت على أن الأولوية للمشاهدين، وأنه يجب الحصول على إفادات الأطراف الرئيسة مصوّرة على الكاميرا، بما في ذلك مسؤولو إدارة ترامب، مع التأكيد أن التقرير سيُبث لاحقاً بعد استكمال هذه المعايير، وفقاً لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.

تولت فايس منصب رئيسة تحرير "سي بي إس نيوز" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد استحواذ "باراماونت" على موقعها الإخباري اليميني "ذا فري برس" مقابل 150 مليون دولار. وعيّنها الرئيس التنفيذي لـ"باراماونت"، ديفيد إليسون، في هذا المنصب، سعياً لوصول شبكة سي بي إس نيوز "نحو 70% من الجمهور الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم بين يسار الوسط ويمين الوسط".

وعلى الرغم من عدم بثّ الفقرة في الولايات المتحدة، فقد أُتيحت لفترة وجيزة في كندا. وفي تلك النسخة، قالت ألفونسي إن وزارة الأمن الداخلي رفضت طلبهم لإجراء مقابلة، وأحالت أسئلتهم إلى حكومة السلفادور التي لم تتجاوب. وتضمّنت النسخة مقاطع لترامب ولمتحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت وهي تصرّح من قاعة المؤتمرات الصحافية في البيت الأبيض: "هؤلاء وحوش بشعة، مغتصبون، قتلة، خاطفون، معتدون جنسيون، مفترسون، لا يملكون أي حق في البقاء في هذا البلد، وتجب محاسبتهم".

هكذا، لا يمكن فصل هذا الخلاف عن الخلفية المؤسسية والاقتصادية والسياسية الأوسع. فبرنامج "60 دقيقة" يعدّ هدفاً متكرراً لانتقادات دونالد ترامب. في الصيف الماضي، وقبل موافقة الجهات التنظيمية الفيدرالية على اندماج "باراماونت غلوبال" مع "سكاي دانس ميديا" التابعة لإليسون، وافقت الأولى على دفع 16 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها ترامب عام 2024، اتهم فيها الشبكة بتحرير مقابلة للبرنامج مع المرشحة الرئاسية آنذاك كامالا هاريس بطريقة مضللة. وخلال تجمع انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية الجمعة الماضي، قال ترامب: "أنا أحب المالكين الجدد لـ(سي بي إس)، لكنني غير راضٍ عن (60 دقيقة). تعاملوا معي على نحو أسوأ تحت الملكية الجديدة، ولا يزالون يهاجمونني، وهذا أمر جنوني". وفي الوقت نفسه، تسعى الشركة المالكة لـ"سي بي إس نيوز"، "باراماونت"، إلى الاستحواذ على "وارنر براذرز ديسكفري" بصفقة قيمتها تفوق 108 مليارات دولار، وهو عرض منافس لعرض سابق قدمته "نتفليكس". ووافق الملياردير لاري إليسون، الشريك المؤسس لشركة أوراكل ووالد الرئيس التنفيذي لـ"باراماونت" ديفيد إليسون، على تقديم ضمان شخصي لتمويل حقوق ملكية بقيمة 40.4 مليار دولار للصفقة، وسط تساؤلات حول تمويل العرض ومخاطر الموافقة التنظيمية، لا سيما مع إمكانية تدخل ترامب في مراجعة الصفقة.

هذه المعطيات توحي بأن قرار وقف بث التقرير لم يكن مجرد تقدير مهني، بل خطوة احترازية لإدارة المخاطر السياسية، وخصوصاً تجنب استفزاز إدارة ترامب، ما يعكس تحوّلاً في قرارات التحرير كجزء من استراتيجية أكبر لإرضاء المراجعة السياسية المحتملة وضمان مرور صفقة استحواذ عالية المخاطر بسلاسة. وحذّر مراقبون من أن هذا السلوك يضعف الدور الرقابي التقليدي لوسائل الإعلام، حيث يمكن أن تتحوّل القرارات التحريرية مستقبلاً إلى أدوات لإدارة المخاطر المؤسسية بدلاً من خدمة الحقائق والتحقيق. وفي المحصلة، ما جرى في "سي بي إس" ليس رقابة كلاسيكية بقدر ما هو مواءمة استراتيجية بين شبكة إعلامية ومالكها وبين صفقات مالية ضخمة ونفوذ سياسي محتمل، ما يجعل من تجربة "60 دقيقة" دراسة حالة مثالية لتأثير الملكية على استقلالية وسائل الإعلام.