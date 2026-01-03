سينما أريانا في كابول... إغلاق نافذة أخرى على العالم

- هُدمت سينما أريانا التاريخية في كابول، مما أثار انقساماً بين من يرونها جزءاً من الذاكرة الثقافية ومن يعتبرون الهدم ضرورياً لمبنى غير مستخدم في ظل حظر طالبان للأنشطة السينمائية. - شُيّدت السينما في الستينيات وشهدت مراحل تاريخية متعددة، وتخطط حكومة طالبان لبناء مبنى للأدوات الإلكترونية وجسر للسيارات في موقعها كجزء من خطط تطويرية. - أثار الهدم انتقادات وحزن بين المهتمين بالفن، ويعكس تغييرات أوسع في مؤسسات الفن والإعلام في أفغانستان تحت سيطرة طالبان.

في قلب العاصمة الأفغانية كابول، وعلى مقربة من القصر الرئاسي المعروف باسم "أرك"، هُدمت سينما أريانا التاريخية، أحد أقدم المعالم الثقافية في المدينة، في خطوة أثارت انقساماً حاداً في الرأي العام. فبينما عبّر كثيرون عن حزنهم لتدمير معلمٍ شكّل جزءاً من الذاكرة الفنية والسينمائية لأجيال من الأفغان، رأى آخرون في الهدم إجراءً "طبيعياً" لمبنى قديم لم يعد مستخدَماً خصوصاً في ظل حظر حركة طالبان لجميع الأنشطة السينمائية منذ عودتها إلى الحكم.

شُيّدت سينما أريانا في ستينيات القرن الماضي، ومع مرور نحو ستة عقود أصبحت جزءاً أصيلاً من المشهد العمراني والذاكرة الجماعية في كابول، وشاهداً على مراحل متعدّدة من تاريخ السينما في بلدٍ ظلّ، عبر تاريخه الحديث، أسير الأعراف القبلية والحروب المتعاقبة. وفي العشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي، تحوّل المبنى إلى كومة من الركام خلال ساعات قليلة، فيما بقي اسم "أريانا" حاضراً بوصفه اسماً للمنطقة التي كانت تقوم فيها، وهي من أشهر نقاط العاصمة، إذ تنطلق منها وإليها الحافلات ووسائل النقل العام.

من جهتها، أعلنت حكومة طالبان عزمها تشييد مبنى كبير للأدوات الإلكترونية مكان السينما، معتبرة ذلك "استثماراً عملياً" لمساحة واسعة في وسط كابول. وبعد أربعة أيام فقط من الهدم، أطلقت بلدية العاصمة مشروع بناء جسر لعبور السيارات في الموقع. وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الإدارية، المولوي عبد السلام حنفي، إنّ كابول تشهد "عملية تغيير كبيرة"، وأشاد بدور البلدية في تنفيذ "خطط تطويرية لتحسين صورة العاصمة وشكلها".

سينما أريانا "ليس مجرد مبنى"

منذ عودة طالبان إلى الحكم عام 2021، توقفت عروض الأفلام في جميع الصالات، بما فيها سينما أريانا. ومع ذلك، لم يكن كثيرون يتوقعون إزالة المبنى نفسه، نظراً لقيمته التاريخية والثقافية، وهو ما فجّر موجة من الحزن والانتقادات في أوساط المهتمين بالفن.

في حديثه إلى "العربي الجديد"، يقول محمد كريم قادري، خريج قسم السينما والفنون في جامعة كابول، إنّ "الأعمال الفنية تمتلك قيمة مادية ومعنوية تتحدّد بحسب الزمان والمكان"، ويضيف: "كانت السينما مكاناً لإنتاج وعرض الأعمال الفنية، وشُيّدت في فترة مبكرة، وأسهمت في إنتاج أفكار كثيرة ومنح دفعة حقيقية لصناعة الأفلام في أفغانستان"، ويشير قادري إلى أنّ "أفكاراً كثيرة انطلقت من أريانا، وعُرضت على شاشتها أفلام شكّلت جزءاً من ذاكرة الناس. توقّف نشاط هذا المركز بسبب الحرب، لكن تدميره اليوم خسارة مؤسفة للغاية".

الرأي نفسه يعبّر عنه المهندس لطيف أحمدي، المهتم بالفن والسينما منذ شبابه، إذ يقول لـ"العربي الجديد": "تدمير هذا المركز جرح قلوب كثير من السينمائيين. لم يكن مجرد مكان لعرض الأفلام، بل هو رمز لذكريات الفن وجهود أجيال من السينمائيين الأفغان".

كما تشدد زحل أكبري، الحاصلة على بكالوريوس في السينما من جامعة كابول، على أنّ "السينما ليست مجرد مكان للمشاهدة، بل فضاء يحمل تاريخاً وذكريات أجيال ومسار تطور الفن في البلد"، وتضيف: "تدمير هذا المكان يعني محو جزء من الثقافة ودفن أحلام مئات الشباب المبدعين. عندما يُدمَّر مكان كهذا، تُمحى ذاكرة جيل كامل".

في المقابل، يرى محمد نبي محمدي، طالب في كلية الحقوق في جامعة كابول، أن القرار "واقعي" في الظروف الراهنة، ويقول لـ"العربي الجديد" إنّ العاصمة "تحتاج إلى تغييرات، وأولويات الناس اليوم هي لقمة العيش. المبنى كان كبيراً ويقع في قلب العاصمة وبين الأسواق، ولذلك فإنّ استبداله بمشروع تجاري يبدو خياراً أنسب".

مسار مستمر

يذكّر مثقفون بأنّ سينما أريانا ليست أول معلم سينمائي يُزال في كابول. إذ تعرّضت للتدمير خلال الحروب الداخلية، وبقيت مهجورة في فترة حكم طالبان الأولى، قبل أن يُعاد ترميمها عام 2004 بمساعدة خبراء فرنسيين ضمن مشروع ثقافي لإحياء الحياة السينمائية، كما هُدمت سينما تاريخية أخرى في العاصمة عام 2020، ما أثار حينها احتجاجات واسعة ودعوات إلى الترميم بدلاً من الإزالة.

ويربط بعض المراقبين هدم "أريانا" بتغييرات أوسع طاولت مؤسّسات الفن والإعلام في أفغانستان خلال السنوات الأخيرة، من بينها تغيير اسم مؤسسة "أفغان فيلم" وتحويلها إلى جهة ذات طابع إداري مختلف، في مؤشر على تراجع الدور الثقافي للفن السابع. ومع سيطرة "طالبان" على البلاد، باتت معظم المباني السينمائية مهجورة، وغادر عدد كبير من الفنانين والممثلين أفغانستان، فيما توقّف إنتاج الأفلام المحلية وتقيّدت عروض الأفلام الأجنبية. وجاء ذلك نتيجة سياسات ثقافية جديدة ترى كثيراً من أشكال الفن والترفيه غير متوافقة مع رؤيتها الاجتماعية والدينية، إضافة إلى القيود الصارمة على العمل الفني المختلط.

إلى جانب العوامل الأيديولوجية، أسهمت الظروف الاقتصادية والأمنية المتدهورة في شلّ الحركة السينمائية، مع تراجع الاستثمارات الثقافية وتوقف الأنشطة العامة، ويشير مهتمون إلى أن غياب السينما ترك أثراً واضحاً في الحياة الثقافية، خصوصاً بين الشباب الذين كانوا يرون فيها مساحة للتعبير والتفاعل الاجتماعي. في هذا السياق، يقول ميرويس كريم خان، المهتم بالشؤون الفنية، لـ"العربي الجديد"، إنّ توقف الأنشطة السينمائية "لا يعني تعطّل قطاع ترفيهي فحسب، بل خسارة ثقافية تمسّ هوية المجتمع وذاكرته البصرية". ويضيف أنّ السينما، رغم ضعف الإمكانات، كانت "وسيلة لنقل قصص الناس ومعاناتهم وآمالهم، وأداة للتعليم والتواصل مع العالم".