سينمائيون إيرانيون يدعمون المتظاهرين: لا مفر من الاحتجاج السلمي

أعلن نحو 200 سينمائي وممثل وكاتب سيناريو إيراني دعمهم للمظاهرات المستمرة في البلاد، وتأييدهم لمطالب المحتجين، وذلك في بيانين منفصلين انتقدا الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد.

وأكد كتّاب السيناريو في بيانهم أن الاحتجاجات الأخيرة ليست حالة عابرة، بل نتيجة تراكم سنوات من تجاهل الأصوات المنتقدة وتهميشها، مشدّدين على أن تدهور الأوضاع المعيشية وتقييد الحريات يجعل الاحتجاج السلمي أمراً لا مفر منه، وأن التعامل القمعي مع هذه الاحتجاجات لا يؤدي إلّا إلى تعميق الأزمات.

وشدّد الموقعون على حق الشعب في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير والقلم، رافضين ما وصفوه بأنه "السياسات المقيّدة التي تعيق حيوية المجتمع والثقافة"، ومؤكدين أن "الأمن لا يتحقق بإسكات الأصوات ولا بالإنكار".

وفي بيان منفصل آخر، اعتبر 184 سينمائياً إيرانياً أن الاحتجاج "حق طبيعي ومدني لكل إنسان"، مؤكّدين أن إطلاق النار على متظاهرين "جريمة ضد الحق في الحياة ولا يمكن تبريرها". ووقّع البيان عدد من الأسماء المعروفة في السينما الإيرانية، من بينهم أصغر فرهادي، ومحمد رسولوف، وليلى رشيدي، ومژده شمسائي.

وأشار البيان إلى أنه، رغم مرور قرابة نصف قرن وامتلاك إيران موارد طبيعية وبشرية كبيرة، لم تتحقق العدالة ولا الرفاه ولا الأمن، محمّلاً الفساد المنظم ونهب الثروات العامة مسؤولية تفاقم الفقر واليأس، ومؤكداً وقوف السينمائيين إلى جانب الشعب الإيراني والدفاع عن حرية التعبير وإدانة قمع المحتجين.

ودعا عدد من الوجوه السينمائية والتلفزيونية الإيرانية المقيمة خارج البلاد خلال الأيام الماضية إلى مشاركة واسعة في الاحتجاجات، بل ذهب بعضهم إلى الدعوة لمهاجمة القوات الأمنية، والمطالبة بتدخل مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الجمهورية الإسلامية.

ودعا الممثل السابق في السينما والمسرح الإيراني أشكان خطيبي في منشور على منصة إكس إلى ممارسة العنف ضد العناصر الأمنية، قائلاً: "إذا وقع أحد عناصر الأمن في أيديكم، فلا ترحموه، لأنهم لن يرحموكم". كما نشر المذيع السابق في التلفزيون الإيراني إحسان كرمي مقطع فيديو عبر منصة إنستغرام وجّه فيه رسالة باللغة الإنكليزية إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال فيها إن "هدفنا وهدفكم واحد، فلنتّحد من أجل تحقيقه"، واصفاً المرحلة الحالية بأنها "فرصة ذهبية للعالم".

ولاحقاً، نشر كرمي صوراً تجمعه بزعيم المعارضة الملكية رضا بهلوي وزوجته، داعياً إلى عودة النظام الملكي إلى إيران بدلاً من الجمهورية الإسلامية، ما أثار ردات فعل واسعة من حسابات داخل إيران.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير متداولة باعتقال الناشط والمؤثر أميربارسا نشاط المعروف بدعمه للاحتجاجات، فجر الخميس في العاصمة طهران. وبحسب ما أعلنه محاميه كاوه راد عبر حسابه على "إنستغرام" فقد اعتقل نشاط فجراً أثناء خروجه من منزله في منطقة غربي طهران، مشيراً إلى عدم وجود أي معلومات عن مكان احتجازه.

وكان أميربارسا نشاط قد عبّر خلال الأيام الماضية عن دعمه للاحتجاجات الجارية في إيران، كما تحدث في منشوراته عن تلقيه تهديدات من جهات أمنية. وكتب على "إنستغرام": "لنُكثّر الشجاعة لا الخوف، ولنرفع صوت الأمل لا اليأس".