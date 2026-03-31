سيلين ديون تعلن عودتها بعد غياب سنوات: "باريس، أنا جاهزة"

- أعلنت سيلين ديون عن عودتها لإحياء الحفلات بعد تعافيها من متلازمة الشخص المتيبّس، مؤكدة تحسن حالتها الصحية واستعدادها لإحياء حفلات في باريس بدءًا من سبتمبر، ووصفت العودة كأفضل هدية عيد ميلاد لها. - في عام 2024، عادت ديون للغناء في حفل افتتاح أولمبياد باريس، معبرة عن امتنانها لدعم جمهورها خلال فترة غيابها، مما ساعدها في أصعب لحظاتها. - ستُقام الحفلات في "باريس لا ديفانس أرينا" بين 12 سبتمبر و14 أكتوبر، حيث ستقدم ديون أشهر أغانيها وأغنية جديدة، مع طرح التذاكر في 10 إبريل.

أعلنت النجمة العالمية سيلين ديون عودتها المرتقبة إلى إحياء الحفلات المباشرة، بعد انقطاعٍ طويل فرضته حالةٌ صحية نادرة. وفي رسالةٍ مصوّرة نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتزامن مع عيد ميلادها، وصفت المغنية، البالغة من العمر 58 عاماً، خبر عودتها بأنّه "أفضل هدية"، مؤكدةً أنّ حالتها الصحية تحسّنت، وأنّها ستُحيي سلسلة حفلات في باريس ابتداءً من سبتمبر/أيلول. وقالت: "هذا العام، أحصل على أفضل هدية عيد ميلاد في حياتي. أحصل على فرصة لرؤيتكم مجدداً، والغناء لكم من جديد"، مضيفةً: "أودّ أن أخبركم أنّني بحالة جيدة، أُدير صحتي، وأشعر بتحسّن".

وكانت سيلين ديون قد كشفت في ديسمبر/ كانون الأول 2022 إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبّس (Stiff Person Syndrome)، وهو اضطراب مناعي ذاتي نادر. وفي عام 2023، ألغت جولتها العالمية "جولة الشجاعة" (Courage World Tour) نتيجة وضعها الصحي. ولا يوجد علاج شافٍ معروف لهذه المتلازمة، لكن العلاجات المتاحة يمكن أن تُخفّف الأعراض، التي تشمل تيبّس العضلات في الجذع والذراعين والساقين.

وقدّم الفيلم الوثائقي "أنا: سيلين ديون" (I Am: Céline Dion) عام 2024 نظرةً على شدّة الألم الذي عانت منه، بما في ذلك تعرّضها لنوبة. ورغم ذلك، تعهّدت بالعودة إلى المسرح، قائلةً في الفيلم: "إذا لم أستطع الركض، سأمشي. وإذا لم أستطع المشي، سأزحف... ولن أتوقف".

وفي وقتٍ لاحق من العام نفسه، عادت سيلين ديون للغناء من برج إيفل خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، حيث أدّت أغنية "نشيد الحب" (Hymne à l’amour) للفنانة إديث بياف، في أول ظهورٍ حي لها منذ أوائل عام 2020. وأكدت ديون أنّ دعم جمهورها لم ينقطع خلال سنوات غيابها، مضيفةً: "حتى في أصعب لحظاتي، كنتم إلى جانبي... لقد ساعدتموني بطرق لا أستطيع وصفها، وأنا محظوظة جداً بهذا الدعم"، مشيرةً إلى أنّها "عادت إلى الغناء، بل وحتى ترقص قليلاً".

وفي الوقت نفسه، تابع مئات المعجبين أمام برج إيفل عرضاً ضوئياً على أنغام بعضٍ من أشهر أغانيها، كما عُرضت رسائل بلغاتٍ عدة على البرج، من بينها "باريس، أنا جاهزة". ومن المقرر إقامة الحفلات العشر بين 12 سبتمبر/أيلول و14 أكتوبر/تشرين الأول، بواقع حفلتين أسبوعياً يومي الأربعاء والسبت. واختارت ديون العودة إلى جمهورها بنمط حفلاتٍ يشبه ذلك الذي اعتمدته على مدى 16 عاماً في لاس فيغاس.

وتُقام هذه الحفلات في قاعة "باريس لا ديفانس أرينا" (Paris La Défense Arena) عند مداخل العاصمة الفرنسية، والتي تتّسع لنحو 40 ألف متفرّج. وستُقدّم ديون خلال هذه الحفلات "أشهر أغانيها باللغتين الفرنسية والإنكليزية"، وفق بيان. كما ستُتاح لها فرصة أداء أغنية جديدة من تأليف أحد أبرز المتعاونين معها، جان-جاك غولدمان، الذي عمل معها خصوصاً في ألبوم "دو" (D'eux)، الذي حقّق لها شهرةً واسعة. ومن المقرّر إصدار الأغنية خلال الربيع، وفق تقرير نشرته صحيفة "لو باريزيان".

وسيتولى المدير الفني ويلو بيرون، الذي عمل أيضاً على الجولة العالمية الأخيرة لبيونسيه، تصميم ديكورات الحفلات. وبعد بدء البيع المسبق للتذاكر لفئةٍ محدودة في 7 إبريل/نيسان، تُطرح التذاكر للبيع العام في 10 إبريل/نيسان. وانطلقت سيلين ديون إلى العالمية عام 1988 عندما مثّلت سويسرا في مسابقة يوروفيجن (Eurovision) في دبلن، قبل أن يرسّخ ألبومها "ذا كولور أوف ماي لوف" (The Colour of My Love) الصادر عام 1993 مكانتها العالمية، ويمنحها أول أغنية تتصدّر قائمة بيلبورد الأميركية. وفي عام 1997، حققت أغنيتها "ماي هارت ويل غو أون" (My Heart Will Go On)، ضمن فيلم "تايتانيك"، نجاحاً عالمياً كبيراً، لتصبح ثاني أكثر الأغاني مبيعاً لفنانة في تاريخ الموسيقى. وباعت ديون نحو 260 مليون ألبوم باللغتين الإنكليزية والفرنسية خلال مسيرتها الممتدة منذ ما يقارب أربعة عقود.