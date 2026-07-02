"سوني" تنهي عصر أقراص ألعاب بلايستيشن في 2028

- أعلنت سوني عن تحولها الكامل نحو التوزيع الرقمي لألعاب بلايستيشن اعتباراً من يناير 2028، حيث ستتوفر جميع الألعاب الجديدة بصيغة رقمية فقط، وذلك استجابة لزيادة الإقبال على الشراء الرقمي، حيث تُشترى 80% من ألعاب بلايستيشن 5 رقمياً. - رغم تفضيل بعض اللاعبين للأقراص المادية لإمكانية إعادة بيعها، ستظل الألعاب المطروحة قبل 2028 متاحة بصيغها الحالية، مما يعكس توجهاً أوسع في صناعة الألعاب نحو التخلي عن الوسائط المادية. - ستغلق سوني متاجر تحميل الألعاب لجهازي بلايستيشن 3 وفيتا بحلول منتصف العام المقبل، مما يبرز تحديات توفر الألعاب الرقمية عند إيقاف الخدمات عبر الإنترنت.

أعلنت شركة سوني أنها ستتوقف عن إصدار الألعاب الجديدة لأجهزة بلايستيشن على أقراص مادية اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2028، في إطار تسريع تحولها نحو التوزيع الرقمي. وأفادت، أمس الأربعاء، بأن جميع ألعاب بلايستيشن الجديدة ستتوفر اعتباراً من عام 2028 بصيغة رقمية فقط. وأرجعت القرار إلى تزايد إقبال المستهلكين على الشراء الرقمي، مشيرة إلى أن نحو 80% من ألعاب جهاز بلايستيشن 5 تُشترى حالياً رقمياً.

ولا يزال بعض اللاعبين يفضلون الأقراص المادية، نظراً إلى إمكانية إعادة بيعها أو الاحتفاظ بها ضمن المجموعات الشخصية. وأكدت "سوني" أن الألعاب التي ستُطرح قبل عام 2028، إلى جانب العناوين الحالية، ستظل متاحة بصيغها الحالية.

ويعكس هذا القرار توجهاً أوسع في صناعة ألعاب الفيديو نحو التخلي عن الوسائط المادية، فعلى سبيل المثال ستصدر النسخة المرتقبة من لعبة "غراند ثيفت أوتو" أيضاً بصيغة رقمية فقط، وحتى النسخ المخصصة للبيع في المتاجر ستحتوي على رمز تحميل بدلاً من قرص اللعبة.

كما أعلنت شركة سوني أنها ستغلق متاجر تحميل الألعاب الخاصة بجهازي بلايستيشن 3 وبلايستيشن فيتا بحلول منتصف العام المقبل، ما يعني أن المستخدمين لن يتمكنوا بعد ذلك من شراء ألعاب رقمية لهذين الجهازين. ويبرز هذا القرار كيف يمكن أن تصبح الألعاب الرقمية غير متاحة عندما يوقف الناشرون أو مشغلو المنصات خدماتهم عبر الإنترنت.

(أسوشييتد برس)