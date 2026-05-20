"سوق كان" يختار وثائقياته... فلسطين بحضور كثيف

- برنامج كان دوكس 2026: أعلن عن الفائزين بجوائز الأفلام الوثائقية قيد الإنجاز، حيث تم اختيارهم من قبل لجنة تحكيم مكونة من ثيمبا بيبي، فوجيوكا أساكو، وباولينا بورتيلا، بهدف دعم المشاريع الوثائقية الناشئة. - الفائزون البارزون: حصل الفيلم الفلسطيني "سوبر سيلا" على جائزة مؤسسة المواهب السينمائية الناشئة الدولية وجائزة الجزيرة الوثائقية، بينما فاز فيلم "الأب المشتعل" بجائزة ترانس بيرفكت ميديا، ونال الفيلم السويدي "الأب الأسود بوكو" جائزة "رايز آند شاين". - أفلام أخرى متميزة: فاز الفيلم الكولومبي "فتاة تشيلابا" بجائزة أميركان دوكيومنتاري، وحصل الفيلم البريطاني الأيرلندي "الانهيار الداخلي" على جائزة ألفاباندا، بينما نال الفيلم الفلسطيني البلجيكي البريطاني الفرنسي "عصافير الشمس الغزية" جائزة ثينك فيلم إمباكت.

أعلن برنامج كان دوكس (Cannes Docs) التابع لـ"سوق مهرجان كان السينمائي" عن الفائزين بجوائز الأفلام الوثائقية قيد الإنجاز لعام 2026، الذين اختارتهم لجنة التحكيم المؤلفة من ثيمبا بيبي وفوجيوكا أساكو وباولينا بورتيلا. يُقدَّم البرنامج بالشراكة مع مؤسسات ومنظمات دولية، ويضم ثماني منصات عرض و33 مشروعاً في مراحل إنتاج مختلفة من أنحاء العالم.

لدعم هذه الأعمال الناشئة، قدّم هذا العام شركاء بارزون عشر جوائز مهنية خلال حفل توزيع جوائز الأفلام الوثائقية قيد الإنجاز الذي أُقيم في يوم الوثائقيات. وجاءت الجوائز على النحو الآتي:

فاز الفيلم الفلسطيني "سوبر سيلا" (Super Sila)، المعروض ضمن المنصة الفلسطينية، بجائزة مؤسسة المواهب السينمائية الناشئة الدولية وقيمتها عشرة آلاف يورو، إضافة إلى متابعة تطوير المشروع، كما نال جائزة الجزيرة الوثائقية وقيمتها 15 ألف دولار.

الفيلم من إخراج محمد الشريف وإنتاج علاء أبو غوش، ويروي قصة أب يخلق عالماً خيالياً لابنته الصغيرة أثناء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ تتحول الطفلة إلى بطلة خارقة، بينما يحاول الأب حماية طفولتها من واقع الحرب، متسائلاً عما إذا كانت تدرك ما يحدث حولها أم أنها تعرف أكثر مما يظن.

سينما ودراما بيدرو ألمودوفار في مهرجان كان: ترامب ونتنياهو وبوتين وحوش

وعلّق الشريف على حسابه في "فيسبوك" قائلاً: "صوت غزة قادر على الوصول إلى العالم من خلال السينما"، مضيفاً: "هذا التقدير مهم لغزة والسينما الفلسطينية قبل أن يكون مهمّاً لي".

وفاز فيلم "الأب المشتعل" (Burning Daddy)، من تشيلي وألمانيا وإسبانيا، المعروض ضمن منصة تشيلي وكولومبيا، بجائزة ترانس بيرفكت ميديا لما بعد الإنتاج وقيمتها خمسة آلاف يورو. الفيلم من إخراج تانا غيلبرت وإنتاج باولا كاستيو فياغران وديرك مانثي وكارولينا استديو وويندي إسبينال، ويتتبع قصة كاميلا وعائلتها وهم يعيدون بناء صورة الأب المحتال من خلال الصور والسجلات القضائية والذكريات المشروخة بالعنف.

أما الفيلم السويدي "الأب الأسود بوكو" (Black Dad Buko)، المعروض ضمن منصة البلدان الاسكندنافية الخمسة، فنال جائزة "رايز آند شاين" وقيمتها ثلاثة آلاف يورو. الفيلم من إخراج سيمون كلوزه وإنتاج مارتن بيرسون وإيلين كاميلرت، ويتابع مغني الراب السويدي جيسون تيمبوكتو دياكيتي في رحلته لفهم جذوره الأفريقية الأميركية بعد تدهور العلاقة مع والده مادوبوكو بوكو دياكيتي.

وفاز الفيلم الكولومبي "فتاة تشيلابا" (Chilapa’s Girl) بجائزة أميركان دوكيومنتاري وقيمتها 2500 دولار مع إمكانية شراء مسبق للعمل. الفيلم من إخراج وإنتاج خوانا لوتيرو بالشراكة مع آناهي فارفان، ويرصد حياة فتاة مراهقة تكبر في بيئة قاسية يختلط فيها الجمال الطبيعي بسطوة الذكورية.

وحصل الفيلم البريطاني الأيرلندي "الانهيار الداخلي" (The Undermine)، المعروض ضمن منصة اسكتلندا، على جائزة ألفاباندا، التي تشمل جلسات استشارية تسويقية وتصميم عمل فني للفيلم. الفيلم من إخراج أليس نيلسون وإنتاج ليلي سانديلين، ويتناول أربعة أجيال من عائلة المخرجة عبر مقاربة تمزج الواقع بالعالم الداخلي، متطرقاً إلى الصدمات النفسية والتنوع العصبي.

وفاز الفيلم الفلسطيني البلجيكي البريطاني الفرنسي "عصافير الشمس الغزية" (Gaza Sunbirds) بجائزة ثينك فيلم إمباكت، وهي ورشة استراتيجية متخصصة بالتأثير المجتمعي. الفيلم من إخراج فلافيا كابيليني وإنتاج كريستيان فان دير هايدن وأليكس كينغ وأندريا كورلاند وليديا كالي ومي جبارين، ويتابع شاباً فلسطينياً مبتور الساق وفريقه من راكبي الدراجات في سعيهم إلى تمثيل فلسطين عالمياً بينما يقصف الاحتلال الإسرائيلي البلاد.

وفاز فيلم "أحلام متقابلة" (Antipodal Dreams) من كولومبيا والمكسيك بجائزة رولي بوتورتي وشركاه التي تقدم دعماً قانونياً للمشروع. الفيلم من إخراج وإنتاج خوانيتا أونزاغا، ويتناول قصة راقصة كولومبية شابة تحمل في جسدها أثر مقتل شقيقها خلال انتفاضة 2021، قبل أن تنطلق مع أصدقائها في رحلة جماعية عبر الذاكرة والأحلام والطقوس.

إعلام وحريات فرنسا تفرج عن مخرجة فلسطينية احتُجزت قبيل مشاركتها في مهرجان كان