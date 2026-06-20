- أفرجت السلطات السورية عن الصحفية الألمانية إيفا ماريا ميشيلمان بعد احتجازها لمدة خمسة أشهر، بالتنسيق مع السفارة الألمانية في دمشق، حيث تم توفير الإجراءات القنصلية اللازمة وفقاً للمعايير الدولية. - كانت ميشيلمان محتجزة في شمال شرقي سوريا برفقة قوات سوريا الديمقراطية، وتم توقيفها مع قيادي في حزب العمال الكردستاني بعد دخولها البلاد بطريقة غير قانونية. - استجابت سوريا للطلبات الألمانية خلال فترة الاحتجاز، بما في ذلك السماح بزيارات قنصلية، وتم ترحيلها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

أعلنت السلطات السورية الإفراج عن الصحفية الألمانية إيفا ماريا ميشيلمان وترحيلها إلى ألمانيا، بعد نحو خمسة أشهر من احتجازها داخل الأراضي السورية، وذلك في إطار تنسيق جرى مع السفارة الألمانية في دمشق. وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن الجهات المختصة تابعت قضية ميشيلمان منذ التحقق من هويتها وجنسيتها، بالتعاون مع سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث تم توفير الإجراءات القنصلية اللازمة وفقاً للمعايير والاتفاقيات الدولية المعمول بها.

وذكرت الوزارة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" ليل الجمعة، أن المعلومات المتوافرة لدى الحكومة السورية تشير إلى وجود الصحفية الألمانية في مناطق شمال شرقي سورية، وأنها كانت برفقة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" خلال المعارك التي شهدتها محافظة الرقة. وأضافت أنها أوقفت مع شخص وصفته بأنه من قيادات حزب العمال الكردستاني (PKK)، بعد دخولها الأراضي السورية بطريقة غير قانونية وإقامتها لفترة طويلة خارج المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة.

وأكدت وزارة الخارجية أنها استجابت للطلبات المقدمة من الجانب الألماني طوال فترة الاحتجاز، بما في ذلك السماح بزيارات قنصلية لممثلي السفارة الألمانية، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة، وتمكين الدبلوماسيين الألمان من متابعة أوضاعها، التزاماً بأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963. وأشارت الوزارة إلى أن قرار ترحيل ميشيلمان جاء استناداً إلى موافقة السلطات السورية المختصة، وحرصاً على تعزيز العلاقات الثنائية بين سورية وألمانيا.

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وكانت الحكومة السورية قد أكدت في الثاني من أيار/مايو الماضي احتجاز الصحفية الألمانية البالغة من العمر 36 عاماً، بعد أشهر من الغموض الذي أحاط بمصيرها منذ انقطاع الاتصال بها في 18 كانون الثاني/يناير 2026. وبحسب بيان رسمي صدر آنذاك عن وزارة الإعلام السورية، فقد أوقفت ميشيلمان مع زميلها الصحفي الكردي التركي أحمد بولاد خلال العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الحكومية السورية في مدينة الرقة عقب استعادة السيطرة عليها من قوات سوريا الديمقراطية.

وفي وقت سابق، دعت لجنة حماية الصحفيين السلطات السورية إلى تقديم معلومات واضحة وفورية بشأن مصير ميشيلمان، كما طالبت بالكشف عن مكان وجود أحمد بولاد، الذي لا يزال يُعد من المختفين قسرياً منذ عدة أشهر. وأوضحت اللجنة أن عائلة الصحفية الألمانية والحكومة الألمانية أكدتا احتجازها داخل سورية، في حين كانت جهات رسمية سورية قد نفت في مراحل سابقة امتلاك معلومات بشأن القضية. كما أشارت إلى أن اتصالات أجرتها مع مسؤولين في وزارة الإعلام ومكتب محافظ حلب لم تسفر عن معلومات حول مكان وجود الصحفيين.

ووفقاً لما ذكرته اللجنة، فإن ميشيلمان وبولاد، اللذين كانا يعملان لصالح وكالة "إيتكين" الإخبارية وقناة "أوزغور" التلفزيونية ومقرهما إسطنبول، شوهدا للمرة الأخيرة في 18 كانون الثاني/يناير 2026، عندما أفاد شهود بأن قوات حكومية سورية أجبرتهما على الصعود إلى إحدى مركباتها خلال العمليات العسكرية التي شهدتها مدينة الرقة.