سورية تقيّد التوقيف في قضايا الجرائم الإلكترونية بقرار قضائي

- أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً لتنظيم التعامل مع الجرائم الإلكترونية، محددةً آلية إحالة القضايا للشرطة والمحاكم المختصة، مع التركيز على ترشيد الإحالة وفق طبيعة كل قضية. - التعميم يشدد على أن التوقيف في الجرائم الإلكترونية إجراء استثنائي، ولا يتم إلا بقرار قضائي، مع حصر أوامر البحث بالجرائم الخطيرة، وتشكيل لجان لمراجعة الأوامر السابقة. - منظمة العفو الدولية دعت لتعليق قانون الجرائم الإلكترونية وتعديله، مشيرةً إلى استخدامه لتقييد حرية التعبير، وتوثيق حالات توقيف لصحافيين وناشطين.

أكدت وزارة العدل السورية أن التعميم رقم /26/ لعام 2026 يأتي في إطار تنظيم إجراءات التعامل مع الجرائم الإلكترونية وترشيد آلية إحالة الشكاوى، بما يضمن حسن تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، وذلك بالتزامن مع استمرار مراجعة التشريعات الناظمة لهذا النوع من الجرائم.

وقال المحامي العام في دمشق، حسام خطاب، في بيان مصور، اليوم السبت، إن التعميم حدد آلية إحالة الوقائع الجرمية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وقصر إحالة الجرائم الخطيرة إلى أقسام الشرطة المختصة، فيما تُحال بقية القضايا إلى المحاكم المختصة وفق الأصول القانونية، مشدداً على ترشيد الإحالة بما ينسجم مع طبيعة كل قضية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أنواع الجرائم الإلكترونية التي تُعتبر "خطيرة" وتستدعي التوقيف أو أوامر البحث؟ كيف تضمن اللجان القضائية المشكلة في العدليات إلغاء أوامر إذاعة البحث غير الضرورية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضح خطاب أنّ التعميم نصّ على عدم التوقيف أو إصدار أوامر إذاعة بحث إلّا بقرار قضائي ووفق الضوابط القانونية، مع حصر أوامر إذاعة البحث بالجرائم الخطيرة، ومراجعة جميع أوامر إذاعة البحث السابقة بما يتوافق مع أحكام القانون.

كما أكد أنّ التوقيف في الجرائم الإلكترونية يُعد إجراءً استثنائياً، ولا يجري إلّا بقرار خطي من النيابة العامة وفي الجرائم الخطيرة، فيما تُمنع الضابطة العدلية من إصدار أوامر إذاعة بحث تلقائياً، لتبقى هذه الصلاحية محصورة بالنيابة العامة بعد دراسة الشكوى.

وأضاف أن التعميم تضمّن تشكيل لجان قضائية في جميع العدليات لمراجعة أوامر إذاعة البحث السابقة والقائمة، بهدف إلغاء ما يمكن الاستغناء عنه والإبقاء على ما تقتضيه الضرورة القانونية، مؤكداً أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية حقوق المواطنين وصون حرياتهم وكرامتهم.

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وجاءت تصريحات المحامي العام عقب دعوة منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، السلطات السورية إلى تعليق العمل بقانون الجرائم الإلكترونية رقم /20/ لعام 2022، وإجراء تعديلات جوهرية عليه بما ينسجم مع التزامات سورية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إنّ وزارة العدل كانت قد أعلنت، في يونيو/ حزيران الماضي، مراجعة القانون وفرضت قيوداً على تطبيقه، إلّا أنها اعتبرت أن بعض أحكامه ما تزال تُستخدم لتقييد حرية التعبير.

وأشارت المنظمة إلى توثيق خمس حالات لصحافيين وناشطين أوقفوا على خلفية تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت خلال النصف الأول من عام 2026، معتبرة أن الاتهامات الموجهة إليهم استندت إلى نصوص وصفتها بأنها فضفاضة، ودعت إلى تعليق العمل بالقانون إلى حين تعديله، وإصلاح الإطار التشريعي بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت، في 21 يونيو 2026، تشكيل لجان قانونية وفنية لإعادة دراسة عدد من القوانين، من بينها قانون الجرائم الإلكترونية، كما أصدرت، في 26 يونيو، تعميماً تضمّن ضمانات إجرائية تقيد التوقيف الاحتياطي وأوامر إذاعة البحث في قضايا الجرائم الإلكترونية، في إطار مراجعة آليات تطبيق القانون.