سورية تطلق مدونة سلوك إعلامية... تساؤلات حول استقلالية المهنة

- أطلقت وزارة الإعلام السورية مدونة سلوك جديدة لتعزيز النزاهة والاستقلالية في العمل الصحافي، مع التركيز على الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الجمهور، بمشاركة مئات الصحافيين من مختلف المحافظات. - تتضمن المدونة معايير أخلاقية ومهنية تشمل وسائل التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى، وتهدف إلى دمج جميع الأطراف الفاعلة في الإعلام، مع اشتراط المصادقة عليها للحصول على الترخيص والبطاقة الصحافية. - أثار الإعلان عن المدونة جدلاً في الوسط الصحافي، حيث اعتبرتها رابطة الصحافيين السوريين تدخلاً حكومياً يقوض استقلالية المهنة، مع عدم تحديد آلية واضحة لتطبيقها حتى الآن.

في محاولة لإعادة ضبط المشهد الإعلامي وسط تحديات النزاهة والاستقلالية، أعلنت وزارة الإعلام في سورية، اليوم الأحد، إطلاق مدونة سلوك جديدة تهدف إلى وضع إطار مهني وأخلاقي موحّد للعمل الصحافي، مع التركيز على الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الجمهور.

وأكد رئيس لجنة الإشراف على صياغة المدونة، علي عيد، أنّ الوزارة لم تتدخل في صياغة أي كلمة، مشيراً إلى أن لجنة مستقلة من الصحافيين تولّت إعدادها، فيما اقتصر دور الوزارة على تسهيل اللقاءات وتوفير القاعات والمواصلات واللوجستيات.

أوضح عيد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن لجنة الإشراف لم تتولَّ الصياغة، بل اضطلعت بدور إشرافي مهني، مؤكداً أن معظم أعضائها من الصحافيين المستقلين، وأن مئات الصحافيين من القطاعَين العام والخاص ومن مختلف المحافظات شاركوا في إعداد المدونة خلال عملية استمرت ستة أشهر ووثِّقت بمحاضر رسمية.

كما أشار عيد إلى أنّ أهمية المدونة تكمن في فتح نقاش عام حول المعايير المهنية والأخلاقية، وتسليط الضوء على مخاطر خطاب الكراهية والمعلومات المضلّلة، وإتاحة المجال للصحافيين لوضع معايير إنتاج الأخبار والتقارير والتحقيقات، إضافة إلى أسس التعامل مع الضيوف على الشاشة.

تولي المدونة اهتماماً بالفئات الحساسة، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال، مع مراعاة الخصوصية وحفظ كرامة الضحايا والشهود. وقال عيد إنّ الصحافيين السوريين "وضعوا المدونة بأنفسهم ووقّعوا عليها لتكون أداة التزام ذاتي، على أن تتطور تدريجياً لتصبح أساساً يُبنى عليه لاحقاً عند صياغة البيئة التشريعية للعمل الصحافي".

لفت عيد إلى الصعوبات اللوجستية التي واجهت جمع الصحافيين، خصوصاً في شمال شرق سورية، إذ اقتصرت المشاركة على الحسكة، وكذلك في السويداء، مؤكداً أن اللجنة تعاملت مع هذه التحديات من منظور الوصول الجغرافي لا الطائفي، مع ضمان مشاركة المؤسّسات الإعلامية الرسمية والخاصة والصحافيين المستقلين.

تشمل المدونة وسائل التواصل الاجتماعي وصنّاع المحتوى والمؤثرين، بهدف دمج جميع الأطراف الفاعلة في إنتاج المحتوى الإعلامي، سواء في الإعلام التقليدي أو الرقمي، بوصفها خطوة أولى نحو إعلام مسؤول يحافظ على الحريات ويعزز الالتزام المهني.

وتشكّلت لجنة صياغة المدونة في الخامس من أغسطس/آب الماضي، وأُطلقت أولى الورشات في دمشق في 14 سبتمبر/أيلول، قبل أن تمتد إلى محافظات عدة لجمع آراء الصحافيين وتطوير المدونة بما يتناسب مع الواقع الإعلامي المحلي. تتألف المدونة من نحو 100 صفحة تتضمن تفصيلاً للمعايير الأخلاقية والمهنية وميثاق شرف وملحقاً خاصاً بصنّاع المحتوى، وقد تسلّمتها الوزارة من دون أي تعديل وتبنّتها كما خرجت بها اللجنة الوطنية.

وكان وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أكد أن النقاشات حول تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية لمواجهة المحتوى التحريضي أظهرت الحاجة إلى حلول أكثر توازناً بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية. وأوضح، في مقال نشرته صحيفة الثورة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنّ قانون 2022 يواجه عوائق أخلاقية وإجرائية تحدّ من تطبيقه بعدل، ما دفع الوزارة إلى البحث عن بدائل عملية.

أضاف أن إعداد المدونة اعتمد مقاربة "من الأسفل إلى الأعلى" عبر إشراك الصحافيين والنقابات والمؤسسات الإعلامية، مع تشكيل لجنة من عشرة خبراء أغلبيتهم من المستقلين إلى جانب ممثلين عن الوزارة واتحاد الصحافيين، وأشار إلى أن المدونة تستند إلى تجارب إسكندنافية وبريطانية وأوروبية لتحقيق التوازن بين حرية التعبير والمصلحة العامة.

ولفت إلى أن المصادقة عليها ستكون شرطاً للحصول على الترخيص والبطاقة الصحافية، مع تطبيق تدريجي يقوم على مبدأ التصحيح والتقويم قبل العقاب، وأكد أنها ليست بديلاً من القانون، بل هي إطار مهني لحل الخلافات داخل الوسط الإعلامي قبل الوصول إلى القضاء، متوقعاً أن تتحول إلى "دستور مهني" يمهّد لمؤتمر عام لمراجعتها دورياً.

في المقابل، أثار إعلان المدونة سجالاً داخل الوسط الصحافي، إذ أعلنت رابطة الصحافيين السوريين رفضها إطلاق مدونة سلوك "صادرة عن وزارة الإعلام"، معتبرة ذلك تدخلاً تنفيذياً يقوّض مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.

صدرت المدونة عن جهة حكومية بما يتعارض مع استقلالية المهنة

قالت رئيسة الرابطة، مزن مرشد، لـ"العربي الجديد" إنّ الاعتراض لا يطاول فكرة الأخلاقيات المهنية بحدّ ذاتها، بل الجهة التي أطلقت المدونة والإطار الذي صدرت عنه، معتبرة أن صدورها عن جهة حكومية يتعارض مع استقلالية المهنة ويفتح الباب لتحويل الأخلاقيات إلى أداة رقابية بدلاً من التزام طوعي، وأضافت أن هذا المسار يخالف الإعلان الدستوري والالتزامات الدولية لسورية ويعيد إنتاج منطق الوصاية على الإعلام.

وأوضحت أن جوهر الإشكال يرتبط بمرجعية القرار، إذ عيّنت الوزارة لجنة الإشراف ودعت المشاركين ووجّهت الدعوات باسمها، ما يجعل المرجعية النهائية تنفيذية لا مهنية مستقلة، وأكدت أن المدونة كانت ستلقى ترحيباً لو جاءت بمبادرة من المؤسسات الإعلامية المستقلة وبإشراف اتحاد الصحافيين، مشدّدة على أن الرابطة لا تعارض الوزارة بل تطالب باحترام حدود دورها والعمل نحو إعلام حر ومسؤول.

لم تُحدَّد آلية واضحة لتطبيق المدونة حتى الآن، لكن مصدراً في وزارة الإعلام أشار إلى أن الحصول على البطاقة الصحافية سيُشترط بالخضوع لدورات تدريبية في أخلاقيات المهنة والتوقيع على المدونة، مع طرح أفكار لتشكيل لجنة شكاوى مستقلة أو لجنة لرصد الانتهاكات، على أن تتبلور هذه الآليات لاحقاً.

بدوره، قال الصحافي يعرب العيسى، لـ"العربي الجديد"، إنه شارك في اجتماعات إعداد المدونة، واعترض على أي دور يتجاوز دعم الوزارة وتسهيلها، معتبراً أن المدونة شأن نقابي توافقي يفقد معناه إذا تدخلت فيه جهة تنفيذية، لأنّ من لا يوقّع عليها لن يكون ملزماً بها، فيما تملك الوزارة أصلاً صلاحية إصدار القوانين والقرارات الناظمة للعمل الإعلامي.