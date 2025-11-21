سورية تستعد لإطلاق "سيريا سات": منصة محلية بـ16 قناة

- تستعد الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لإطلاق مشروع "سيريا سات" للبث الرقمي الأرضي بتقنية DVB-T2، لتقديم 16 قناة متنوعة بدقة Full HD تشمل الرياضة، الأطفال، الوثائقيات، والمحتوى المحلي. - يهدف المشروع إلى إعادة بناء عادة المشاهدة لدى الجمهور المحلي بمحتوى احترافي ومنخفض الكلفة، مع تجهيز البنية التقنية لضمان وصول الإشارة إلى معظم المحافظات. - يمثل "سيريا سات" خطوة لتحديث الإعلام التقليدي في سوريا، بتقديم بديل محلي منخفض التكلفة وتحسين جودة الصورة والصوت، مع إمكانية تطوير خدمات مستقبلية.

تتجه الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى إطلاق "سيريا سات" بصيغته النهائية خلال الأسابيع المقبلة، وهو مشروع يعتمد البث الرقمي الأرضي عبر تردد واحد يضم 16 قناة متنوّعة بدقة Full HD. وتقدّم الهيئة الخطوة باعتبارها انتقالاً تقنياً يستهدف رفع جودة المحتوى وتوسيع نطاق التغطية داخل البلاد، وتوفير محتوى آمن للعائلة السورية، في وقت يواجه فيه الإعلام التقليدي منافسة غير مسبوقة من المنصات الرقمية وخدمات البث عبر الإنترنت.

وأكد المدير العام للهيئة، علاء برسيلو، أن المشروع صُمّم ليكون أقرب إلى منصة تلفزيونية محلية تعمل وفق معايير بث حديثة، مشيراً إلى أن "سيريا سات" يلتزم بتقديم محتوى "لائق وآمن يراعي أعلى معايير السلامة المجتمعية". وأوضح أن الباقة تضم قنوات متنوّعة تشمل الرياضة وبرامج الأطفال والوثائقيات، إلى جانب قناة مخصّصة للمرأة وأخرى ذات طابع محلي، وشدد على أن "التركيز على المحتوى الأسري الهادئ والمتوازن جزء أساسي من فلسفة المشروع".

وأفاد برسيلو، لـ"العربي الجديد"، بأن تصميم الباقة اعتمد على تنويع المحتوى ضمن إطار إنتاجي منخفض الكلفة، بحيث تتضمن بعض القنوات برامج رياضية عالمية مرخّصة، وتعتمد قنوات الأطفال على محتوى تعليمي وعلمي، فيما تستند القنوات الوثائقية إلى مكتبة مختارة من الأعمال المعرفية والتاريخية والبيئية. وأضاف أن الهدف هو "إعادة بناء عادة المشاهدة لدى الجمهور المحلي عبر محتوى احترافي ومنسّق".

تقنياً، يعتمد المشروع على البث الرقمي الأرضي بتقنية DVB-T2، ما يتيح نقل حزمة واسعة من القنوات عبر تردد واحد وبقدرة ضغط عالية. وقال مدير المشروع المهندس رافد الدحلي، لـ"العربي الجديد"، إن العمل استمر خلال الشهرين الماضيين على تجهيز البنية التقنية وتحديد مواقع الأبراج ونقاط الإرسال بما يضمن وصول الإشارة إلى معظم المحافظات. وأضاف أن الجهاز المخصّص لاستقبال الباقة "صغير بحجم كف اليد، يعمل من دون الحاجة إلى إنترنت، ويمكن ربطه بأي شاشة متوافرة"، موضحاً أن تصميمه يتيح "تزويده بمدخلين لتسهيل الاستخدام داخل المنزل".

وأشار الدحلي إلى أن التسهيلات الممنوحة للشركة المنفذة شكّلت عاملاً حاسماً في سرعة إنجاز البث التجريبي، وأفاد بأن السعر النهائي للجهاز سيكون "أقل من أسعار أجهزة الاستقبال المتداولة في عدة دول عربية"، مع منح ستة أشهر مجانية عند الإطلاق. ولفت إلى أن التكلفة المنخفضة "جزء من استراتيجية تشجيع الانتشار الواسع للخدمة".

وبينما لم يُحدَّد بعد موعد رسمي للإطلاق التجاري، تتعامل الهيئة مع "سيريا سات" على أنه مشروع طويل الأمد يهدف إلى تأسيس قاعدة بث رقمية يمكن تطويرها لاحقاً عبر قنوات إضافية أو خدمات مرافقة. وصرح موظف داخل الهيئة، رفض الكشف عن هويته، بأن المشروع "لا يسعى لمنافسة المنصات الرقمية، بل لتقديم بديل محلي منخفض التكلفة، موجه للأسر التي ما زالت تعتمد التلفزيون مصدراً رئيسياً للمحتوى".

تكتسب مشاريع مثل "سيريا سات" أهميتها من كونها محاولة لإعادة تحديث البنية التقنية للإعلام التقليدي في سورية، الذي ظل لسنوات يعتمد أنظمة بث قديمة ومكلفة وغير قادرة على المنافسة. ويوفّر الانتقال إلى البث الرقمي فرصة لخفض النفقات التشغيلية ورفع جودة الصورة والصوت، ما يمنح المؤسسات الرسمية قدرة أكبر على الحفاظ على حضورها ضمن سوق إعلامي سريع التحوّل.

كما يشكّل توفير 16 قناة عبر تردد واحد خياراً بديلاً لشريحة واسعة من الأسر التي لا تزال تعتمد على التلفزيون نتيجة محدودية خدمات الإنترنت أو ارتفاع تكلفتها. ويمنح المشروع الهيئة قاعدة تقنية يمكن البناء عليها لاحقاً لتطوير خدمات أكثر حداثة، مثل البث الهجين أو التطبيقات التلفزيونية الذكية. ومع ذلك، يبقى نجاح المشروع مرهوناً بقدرة المؤسسة على إنتاج محتوى فعلي جذاب، وبمدى استجابة الجمهور لقنوات جديدة تُضاف إلى المشهد الإعلامي التقليدي.