- أُدين الطالب الفرنسي ديدييه غاسبار أوين ماكسيميليان في سنغافورة بتهمة الإخلال بالنظام العام بعد لعقه مصاصة من آلة بيع عصير البرتقال، مما أدى إلى تغريمه 600 دولار سنغافوري. - أثار الفيديو الذي نشره ماكسيميليان على "إنستغرام" استياءً واسعاً، حيث أظهره يلعق المصاصة ويعيدها إلى مكانها، مما دفع شركة "آيجوز" لاستبدال جميع المصاصات في الآلة. - يواجه مرتكبو جرائم الإخلال بالنظام العام في سنغافورة غرامات تصل إلى ألفي دولار سنغافوري أو السجن، لكن الادعاء والدفاع طالبا بالغرامة فقط لماكسيميليان.

فرضت محكمة سنغافورية غرامة قدرها 600 دولار سنغافوري (465 دولاراً أميركياً) على طالب فرنسي لعق مصاصة من آلة لبيع عصير البرتقال قبل أن يعيدها إلى مكانها. وأقرّ ديدييه غاسبار أوين ماكسيميليان (19 عاماً) بذنبه في تهمة تتعلق بالإخلال بالنظام العام.

ونشر المراهق، الذي يدرس في سنغافورة، مقطع فيديو لنفسه وهو يلعق المصاصة على حسابه في "إنستغرام" معلقاً: "المدينة غير آمنة". وأثار الفيديو استياءً واسعاً على الإنترنت، وأعيد نشره على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، وتناقلته وسائل الإعلام المحلية. وذكرت قناة "تشانل نيوز آسيا" أن ماكسيميليان لعق المصاصة من آلة عصير برتقال من شركة آيجوز في مركز غولد هيل في 12 مارس/آذار، في أحد أرقى أحياء المدينة، بعد انتهاء حصة تدريبية في الملاكمة.

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وتقدّم آلات "آيجوز" عصير برتقال طازجاً بسعر دولارين سنغافوريين للكوب، وهو مشهد مألوف في مناطق التسوق ومحطات القطار والمجمعات السكنية في سنغافورة. ويواجه مرتكبو جرائم الإخلال بالنظام العام في سنغافورة غرامة تصل إلى ألفي دولار سنغافوري، أو السجن لمدة ثلاثة أشهر، أو كليهما. وطالب كل من الادعاء والدفاع بالغرامة فقط لماكسيميليان.

وقالت "آيجوز" إنها استبدلت جميع المصاصات البالغ عددها 500 مصاصة في الآلة بعد فعلة ماكسيميليان. ونقلت صحيفة سترياتس تايمز عن محامي الدفاع قوله: "يشعر ماكسيميليان بأسف بالغ لتسببه في كل هذه المشاكل، ويدرك أن ما بدا له حينها مجرد مزحة قد تحوّل إلى أمر بالغ الخطورة".