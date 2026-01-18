"سنتيمينتال فاليو" يهيمن على جوائز الفيلم الأوروبية في برلين

- حصد فيلم "سنتيمينتال فاليو" للمخرج يواكيم ترير معظم الجوائز الكبرى في "جوائز الفيلم الأوروبية"، مما يعزز فرصه في المنافسة على جوائز الأوسكار. - شهدت الجوائز تكريمات لأفلام أخرى مثل "سيرات" و"فيومي أو مورته!"، وتكريم المخرجة لورا كاريرا، مما يعكس التنوع الثقافي. - تميز حفل الجوائز بنقله إلى يناير وكلمة افتتاحية للمخرج جعفر بناهي، مما أضفى بعداً سياسياً وإنسانياً.

حصد فيلم المخرج النرويجي يواكيم ترير "سنتيمينتال فاليو" (Sentimental Value) معظم الجوائز الكبرى في "جوائز الفيلم الأوروبية" (European Film Awards)، مساء السبت في برلين، بعدما تفوّق على منافسيه واستحوذ على أبرز الجوائز في الحفل. الفيلم، الذي نال "الجائزة الكبرى" في مهرجان كان السينمائي العام الماضي، خرج من الأمسية حاصداً جوائز "أفضل فيلم" و"أفضل مخرج" و"أفضل سيناريو"، إضافةً إلى "أفضل ممثل" لستيلان سكارسغارد، و"أفضل ممثلة" لريناته راينسفه، إلى جانب جائزة "أفضل مؤلفة موسيقية".

ويُرجَّح أن يمنح هذا الفوز دفعة قوية لترير في سباق الجوائز العالمية، إذ يتمحور فيلمه حول مخرج سينمائي متقدّم في السن (سكارسغارد) يحاول استقطاب ابنته المنفصلة عنه (راينسفه) للمشاركة في عمله الأخير. ما يجعل الفيلم منافساً جدياً على "الأوسكار" ضمن "جوائز الأكاديمية" المقرّرة في مارس/آذار.

وعادة ما تذكر "أكاديمية الفيلم الأوروبية" بأنّ "التنوع الثقافي" قيمة تميّزها مقارنةً بالنظام السينمائي الأميركي الأكثر نجاحاً تجارياً واعتماداً على شباك التذاكر. غير أن "جوائز الفيلم الأوروبية" كثيراً ما تميل إلى الالتفاف حول فيلم واحد يهيمن على ليلة التتويج، وهو ما تكرّر في السنوات الأخيرة مع "أناتومي أوف إيه فول" (Anatomy of a Fall) للمخرجة جوستين ترييه عام 2023، و"إميليا بيريز" (Emilia Pérez) للمخرج جاك أوديار عام 2024، قبل أن يفرض "سنتيمينتال فاليو" حضوره هذا العام بالطريقة نفسها.

وفي موازاة ذلك، عاش فيلم المخرج الإسباني أوليفر لاكس "سيرات" (Sirāt) ليلة قوية أيضاً، مع خمس جوائز بينها جائزة "تصميم الصوت"، بفضل موسيقاه الإلكترونية القاتمة التي منحت الفيلم طابعاً متوتراً وخشناً.

أما فيلم المخرج الإيراني المخضرم جعفر بناهي "إت واز جاست آن أكسيدنت" (It Was Just an Accident)، وفيلم الألمانية ماشا شيلينسكي "ساوند أوف فولينغ" (Sound of Falling)، وكان كلٌّ منهما مرشحاً في ثلاث فئات، فخرجا بحصيلة محدودة؛ إذ غادر بناهي من دون أي جائزة، بينما نال فيلم شيلينسكي جائزة "أفضل تصميم أزياء".

وكان بناهي قد افتتح الحفل بكلمة تناولت الأوضاع في إيران قائلاً: "إذا كنّا نشعر بخيبة أمل من السياسيين، فعلينا على الأقل أن نرفض البقاء صامتين، لأن الصمت في زمن الجريمة ليس حياداً، الصمت مشاركة في الظلام" على حد قوله.

وذهبت جائزة "أفضل فيلم وثائقي أوروبي" إلى فيلم "فيومي أو مورته!" (Fiume o Morte!) للمخرج الكرواتي إيغور بيزينوفيتش، الذي استعان فيه بسكان مدينة رييكا في مسقط رأسه لإعادة تمثيل احتلال مدينتهم لمدة 16 شهراً على يد غابرييله دانونتسو بين عامَي 1919 و1920.

أما جائزة "الاكتشاف" لأفضل فيلم روائي طويل أول، فذهبت إلى المخرجة البرتغالية المقيمة في اسكتلندا لورا كاريرا عن فيلم "أون فولينغ" (On Falling)، الذي تدور أحداثه داخل مستودع بيع بالتجزئة على طريقة "أمازون".

وشكّل حفل "جوائز الفيلم الأوروبية" هذا العام في العاصمة الألمانية أول نسخة يجري نقلها من ديسمبر/كانون الأول إلى يناير/كانون الثاني، في محاولة لترسيخ الجوائز لاعباً أقوى بوصفها حدثاً قائماً بذاته، لا مجرد مؤشر على موسم الجوائز في الولايات المتحدة.

القائمة الكاملة للمتوجين في "جوائز الفيلم الأوروبية":

أفضل فيلم: "سنتيمينتال فاليو" (Sentimental Value).

أفضل فيلم وثائقي: "فيومي أو مورته!" (Fiume o Morte!).

أفضل فيلم رسوم متحركة: "آركو" (Arco).

أفضل مخرج: يواكيم ترير عن "سنتيمينتال فاليو" (Sentimental Value).

أفضل ممثلة: ريناته راينسفه عن "سنتيمينتال فاليو" (Sentimental Value).

أفضل ممثل: ستيلان سكارسغارد عن "سنتيمينتال فاليو" (Sentimental Value).

أفضل سيناريو: إسكيل فوغت ويواكيم ترير عن "سنتيمينتال فاليو" (Sentimental Value).

جائزة الاكتشاف: "أون فولينغ" (On Falling).

جائزة جمهور الشباب: "سيبلينغز" (Siblings).

أفضل كاستينغ: ناديا أسيمي ولويس بيرتولو وماريا رودريغو عن "سيرات" (Sirāt).

أفضل تصوير سينمائي: ماورو إيرثي عن "سيرات" (Sirāt).

أفضل مؤلفة موسيقية: هانيا راني عن "سنتيمينتال فاليو" (Sentimental Value).

أفضل تصميم أزياء: سابرينا كريمر عن "ساوند أوف فولينغ" (Sound of Falling).

أفضل مونتاج: كريستوبال فرنانديز عن "سيرات" (Sirāt).

أفضل مكياج وتصفيف شعر: تورستن فيته عن "بوغونيا" (Bugonia).

أفضل تصميم إنتاج: لايا أتيكا عن "سيرات" (Sirāt).

أفضل تصميم صوت: لايا كاسانوفاس وأماندا فيلافياخيغا وياسمينا براديراس عن "سيرات" (Sirāt).

أفضل فيلم قصير: "سيتي أوف بويتس" (City of Poets).

جائزة يوريميجز للإنتاج الدولي المشترك: مارين آده ويوناس دورنباخ ويانينه ياكوفسكي عن "كومبليتسن فيلم" (Komplizen Film).

جائزة الإنجاز في سينما العالم: أليس رورفاخر.

جائزة الإنجاز مدى الحياة: ليف أولمان.