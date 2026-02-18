"سناب شات" يطلق اشتراكات صُنّاع المحتوى

- أعلنت سناب شات عن خدمة اشتراكات مدفوعة لمتابعة محتوى صُنّاع المحتوى، تبدأ تجريبياً في 23 فبراير مع مجموعة مختارة في أميركا، مع خطط توسع تشمل كندا والمملكة المتحدة وفرنسا. - توفر الاشتراكات ميزات إضافية مثل المحتوى الحصري وتجربة خالية من الإعلانات، وتعد صُنّاع المحتوى بمصدر دخل جديد ومستدام، مع إمكانية تحديد أسعارهم الشهرية. - يهدف البرنامج إلى تشجيع صُنّاع المحتوى على البقاء في سناب شات، حيث يتطلب الانضمام إليه شهرة واسعة ومعايير تأهل غير واضحة.

أعلنت إدارة تطبيق سناب شات عن إطلاق خدمة اشتراكات مدفوعة لمتابعة محتوى صُنّاع المحتوى. وسيبدأ الاختبار التجريبي في 23 فبراير/شباط مع مجموعة مختارة من صُنّاع المحتوى في أميركا، مع خطط توسع تشمل نجوم كندا والمملكة المتحدة وفرنسا خلال الأسابيع المقبلة.

وسوف تقدم اشتراكات صُنّاع المحتوى للمشتركين ميزات إضافية تشمل المحتوى الحصري، مثل لقطات وقصص خاصة بالمشتركين فقط، وأولوية للمشتركين عند الرد على القصص العامة، وتجربة خالية من الإعلانات. من ناحية أخرى تَعِد "سناب شات" صُنّاع المحتوى بمصدر دخل تصفه بأنه "جديد ومستدام"، ينضاف إلى خيارات تحقيق الدخل الحالية.

وسيكون البرنامج متاحاً لنجوم "سناب شات"، أي الشخصيات العامة أو صُنّاع المحتوى الذين يتمتعون بجمهور واسع ومتفاعل على التطبيق. وابتداءً من 23 فبراير/شباط، سيتمكن مستخدمو التطبيق في أميركا من الاشتراك في قنوات جيريميا براون، وهاري جوزي، وسكاي جاكسون، وغيرهم. ونجوم المنصة هم في الأساس صناع محتوى تم توثيقهم إما لمحتواهم على المنصة أو لشهرتهم خارجها، مع غموض يلفّ معايير التأهل، مما يمنح "سناب شات" مرونة أكبر في التوزيع وفقاً لما يراه فريقه مناسباً.

ويمكن لصُنّاع المحتوى تحديد أسعارهم الشهرية، ضمن المستويات التي توصي بها "سناب شات". وسوف ينضاف المزيد من المؤثرين إلى البرنامج، في منصة وصل عدد مستخدميها النشطين شهرياً إلى 946 مليونا. لكن لن يعرف صُنّاع المحتوى تفاصيل متطلبات التأهل لهذا البرنامج الجديد، ما عدا كونه للنجوم ذوي الشهرة الواسعة.

وهذا البرنامج أحدث مساعي "سناب شات" لتشجيع صُنّاع المحتوى على الاستمرار في النشر على التطبيق، بدلاً من انتقالهم إلى منصات أخرى حيث يمكن لهم تحقيق دخل أكبر من محتواهم. ولدى التطبيق أصلاً برنامج لمشاركة الأرباح مع صُنّاع المحتوى، وتحقيق دخل من محتواهم عبر إعلانات تظهر بين قصص "سناب شات" ومقاطع ميزة سبوتلايت. مع أن شروط الانضمام إلى هذا البرنامج مرتفعة للغاية، إذ يحتاج المبدعون إلى أكثر من 50 ألف متابع، بالإضافة إلى 25 مليون مشاهدة، أو 15 ألف ساعة مشاهدة تراكمية شهرياً.