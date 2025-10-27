"سناب شات" تفتتح مكتباً في الدوحة

- افتتحت سناب شات مكتباً في الدوحة لدعم مستخدميها المحليين ومطوري المحتوى، وتعزيز الشراكات مع المطورين لتوفير فرص جديدة، مع التركيز على تقنيات الواقع المعزز والحلول التجارية الرقمية. - يسهم المكتب في تعزيز الاقتصاد الرقمي في قطر من خلال تشجيع فرص العمل التقنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يوسع منظومة الشركات الناشئة ويدعم التحول الرقمي الوطني. - يعكس افتتاح المكتب استراتيجية قطر في التحول الرقمي وتوطين المعرفة التقنية، حيث تستضيف الدولة مكاتب لشركات عالمية مثل مايكروسوفت لدعم المواهب الإقليمية.

افتتحت شركة التواصل الاجتماعي سناب شات مكتباً في العاصمة القطرية الدوحة، الاثنين، بحضور مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة إيفان شبيغل.

ومن المقرّر أن يقدم المكتب الخدمات لمجتمع "سناب شات" المحلي من مستخدمين ومطوري المحتوى والشركاء، والاستثمار في شراكات جديدة مع المطوّرين لتوفير المزيد من الفرص.

و"سناب شات" تطبيق تواصل اجتماعي أميركي أُطلق عام 2011، يوفّر مشاركةَ الصور والفيديو والرسائل المؤقتة، ويعدّ من بين أسرع الشبكات الاجتماعية نمواً ويستخدمه أكثر من 600 مليون شخص حول العالم. وتملك الشركة أكثر من 25 مكتباً عالمياً، من بينها مقرّات في مدن أميركية، مثل كاليفورنيا ونيويورك وشيكاغو، وأخرى أوروبية، مثل لندن، وباريس، وأمستردام، وهامبورغ، وكوبنهاغن، فضلاً عن مكاتب في سنغافورة، ومومباي، وسيدني، ودبي، والرياض، واستراتيجيتها تركّز على الحضور المحلي لدعم صانعي المحتوى والشراكات الرقمية.​

ويوفّر مكتب "سناب شات" في قطر دعماً معمّقاً لصانعي المحتوى المحليين ويوسّع من خدمات التطبيق في دعم روّاد الأعمال والمشروعات الرقمية، وسيعمل المكتب على إطلاق برامج شراكة وتدريب محلية لصناع المحتوى، إضافةً إلى تطوير تقنيات الواقع المعزز (AR) والحلول التجارية الرقمية للمؤسسات القطرية.​

من الناحية الاقتصادية، يشجّع المكتب فرص العمل التقنية ويجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الإعلام الرقمي، ويسهم في توسيع منظومة الشركات الناشئة وفتح المجال أمام مشاريع التعاون والإبداع الوطني. كذلك ستزيد الشراكات التقنية وتدعم محتوى اللغة العربية وتنوّع الخدمات المحلية، لتعكس النهج الوطني في التحول الرقمي وتعزيز مركز قطر كمحور استثماري وتقني في الشرق الأوسط.​

وتستضيف قطر العديد من مكاتب الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا والاتصال، ضمن استراتيجية الدولة الخليجية للتحول الرقمي وتوطين المعرفة التقنية، ومنها مكتب شركة مايكروسوفت الذي افتُتح عام 2022 في مدينة لوسيل كمركز إقليمي يدعم المواهب ويقدم خدماته لدول الخليج والمنطقة.