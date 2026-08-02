"سناب شات" تحارب المحتوى الرديء المولّد بالذكاء الاصطناعي

- انضمت سناب شات إلى منصات مثل يوتيوب ولينكد إن في مكافحة المحتوى الرديء الناتج عن الذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت أن الفيديوهات المولّدة بالكامل لن تُوصى على سبوتلايت لتعزيز الإبداع الأصيل. - أكدت سناب شات على أهمية مكافأة المحتوى الأصيل الذي ينتجه البشر، مع الاعتراف بدور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإبداع، مشيرة إلى أن المحتوى المحسّن بأدوات الذكاء الاصطناعي سيظل مؤهلاً للتوصية مع مؤشرات شفافية. - تتبنى منصات أخرى مثل سابستاك ولينكد إن ويوتيوب استراتيجيات مشابهة، حيث تقدم أدوات لكشف المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي وتحديث سياساتها لتعزيز جودة المحتوى.

انضمت منصة التواصل المرئي سناب شات إلى منصات تواصل أخرى في جهودها لمكافحة المحتوى الرديء في النصوص والصور والفيديو، الذي يولّده الذكاء الاصطناعي. وقد انتشر هذا النوع من المحتوى، المعروف باسم AI Slop (هراء الذكاء الاصطناعي)، مع انتشار أدوات توليد المحتوى الرخيصة، نتيجة المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي على استقطاب المستخدمين.

وأعلنت شركة سناب، الشركة الأم لـ"سناب شات"، أن "مقاطع الفيديو المُولّدة بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي لن تكون مؤهلةً للتوصية على سبوتلايت"، وهو قسم مخصص للترويج لمقاطع الفيديو القصيرة. وبحسب الإعلان، "في وقت سابق من هذا العام، شاركناكم طموحنا بجعل سبوتلايت منصةً تُبرز الإبداع الأصيل والحقيقي. واليوم، نخطو خطوةً أخرى في هذا الاتجاه، إذ نُحدّث أنظمة التوصيات لدينا لمكافأة المحتوى الأصيل الذي ينتجه البشر على نحوٍ أفضل".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي "مؤشرات الشفافية" التي ستُضاف للمحتوى المُحسّن بالذكاء الاصطناعي؟ كيف تختلف استراتيجية "سناب شات" عن استراتيجيات "يوتيوب" و"لينكد إن" و"سابستاك" في مكافحة المحتوى الرديء؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضحت مالكة "سناب شات" أنه "مع تزايد انتشار المحتوى المولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي، ذي الجودة المنخفضة والمتكرّرة، على الإنترنت، نرغب في أن تبقى سبوتلايت منصةً يكتشف فيها المستخدمون الإبداع الأصيل من أشخاص حقيقيين، لأننا نؤمن بالقيمة الدائمة لمكافأة وجهات النظر الأصلية، والقصص الشخصية، واللحظات التي يختار الناس إنشاءها ومشاركتها بأنفسهم".

هذا لا يعني مقاطعة الشركة للذكاء الاصطناعي بالكامل. تقول إنّه "ندرك أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً هاماً في العملية الإبداعية لدى البعض، ونؤمن بقدرته على إطلاق العنان لأشكال تعبيرية جديدة ومذهلة. لذا؛ سيظل المحتوى الذي جرى تحسينه أو تعديله باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعية من سناب شات مؤهلاً للتوصية"؛ لكن هذا المحتوى سوف يتضمن "مؤشرات شفافية".

هذا يعني انضمام "سناب شات" إلى "يوتيوب" و"لينكد إن" و"سابستاك"، التي أعلنت بدورها عن استراتيجيات مماثلة. أعلنت منصة صناعة المحتوى المعتمد على الاشتراك "سابستاك" عن أداة تمكّن القراء من كشف الكتابة المُنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي. وأضافت منصة التواصل المهني "لينكد إن" زراً جديداً يمكّن أي مستخدم من الإبلاغ عن أي منشور أو تعليق يبدو أنه مُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي، كما حدّثت منصة الفيديو "يوتيوب" سياساتها لتثبيط المبدعين عن استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات الأخرى لإنتاج محتوى منخفض الجودة.