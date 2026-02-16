سلمى حايك تُنتج فيلماً للدفاع عن صورة المكسيك

نجوم وفن
مباشر
16 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 12:36 (توقيت القدس)
الممثلة سلمى حايك خلال مؤتمر صحافي، المكسيك 15 فبراير 2026 (دانيال كارديناس/الأناضول)
+ الخط -
اظهر الملخص
- سلمى حايك تعلن عن إنتاج فيلم لتصحيح الصورة الخاطئة عن المكسيك، مؤكدة أهمية استعادة السرد الصحيح عن بلدها في مواجهة الهجمات الأخلاقية.
- الفيلم سيُصوَّر في ولايتي فيراكروز وكوينتانا رو، ويشارك فيه الممثلة أنجلينا جولي، مما يعزز من جاذبيته العالمية.
- حايك تعبر عن تضامنها مع ذوي الأصول اللاتينية في الولايات المتحدة، مقدمة نصائح حول حقوقهم في مواجهة سياسات الهجرة المعادية.

أعلنت الممثلة سلمى حايك في العاصمة المكسيكية، الأحد، أنها تعمل على إنتاج فيلم يهدف، بحسب قولها، إلى تصحيح الصورة "الخاطئة" التي يرسمها البعض عن المكسيك والرد على الهجمات التي تستهدف بلدها. وكانت حايك تشارك في فعاليةٍ عامة للإعلان عن دعم الحكومة المكسيكية لقطاع صناعة السينما، بمشاركة الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم.

وتحدثت حايك عن مشروعها الذي اعتبرته "يحمل أهمية خاصة في وقتٍ نتعرض فيه لهجومٍ أخلاقي، وفي حين تُنقل صورتنا بطريقةٍ خاطئة تماماً"، من دون تحديد الجهة التي تقف وراء ذلك. وأضافت أن من المهم استعادة "السيطرة" على السرد من أجل "أن نقول: هذه هي المكسيك، لا ما يحاولون بيعه لكم. هذا ما نحن عليه".

ميريل ستريب
سينما ودراما
التحديثات الحية

ميريل ستريب تؤدي دور المغنية جوني ميتشل في فيلم منتظر

وسيُصوَّر الفيلم، الذي لم يُكشف عن عنوانه بعد، في ولاية فيراكروز، مسقط رأس سلمى حايك، وولاية كوينتانا رو، وكلتاهما في جنوب شرق البلاد. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفيلم سيضم الممثلة الأميركية أنجلينا جولي، التي زارت أجزاءً من ولاية فيراكروز مع سلمى حايك في يوليو/تموز 2025.

ورداً على سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعادية للمهاجرين، أعربت سلمى حايك عن تضامنها مع ذوي الأصول اللاتينية في الولايات المتحدة، وقدمت نصائح عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حقوقهم في حال تعرضوا لعملية دهم من عملاء الهجرة الفدراليين.

(فرانس برس)

دلالات
المساهمون
المزيد في منوعات
التحديثات الحية
تكنولوجيا
مباشر

بريطانيا تتجه إلى تشديد القوانين على روبوتات الدردشة

التحديثات الحية
تكنولوجيا
مباشر

كيف تدير "ديزني" معاركها مع شركات الذكاء الاصطناعي؟

"بيّت الحسّ": أسئلة مشروعة في بنيان سينمائي عادي (Unite)
التحديثات الحية
سينما ودراما
مباشر

برلين تُطلق مهرجانها السينمائي مع شيءٍ من الارتباك