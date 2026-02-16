سلمى حايك تُنتج فيلماً للدفاع عن صورة المكسيك

أعلنت الممثلة سلمى حايك في العاصمة المكسيكية، الأحد، أنها تعمل على إنتاج فيلم يهدف، بحسب قولها، إلى تصحيح الصورة "الخاطئة" التي يرسمها البعض عن المكسيك والرد على الهجمات التي تستهدف بلدها. وكانت حايك تشارك في فعاليةٍ عامة للإعلان عن دعم الحكومة المكسيكية لقطاع صناعة السينما، بمشاركة الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم.

وتحدثت حايك عن مشروعها الذي اعتبرته "يحمل أهمية خاصة في وقتٍ نتعرض فيه لهجومٍ أخلاقي، وفي حين تُنقل صورتنا بطريقةٍ خاطئة تماماً"، من دون تحديد الجهة التي تقف وراء ذلك. وأضافت أن من المهم استعادة "السيطرة" على السرد من أجل "أن نقول: هذه هي المكسيك، لا ما يحاولون بيعه لكم. هذا ما نحن عليه".