سلطنة عُمان تنضم إلى اتفاقيات أرتميس بحضور "ناسا"

- انضمت سلطنة عُمان إلى اتفاقيات أرتميس، لتصبح الدولة الـ61 الملتزمة بمبادئ الاستكشاف الفضائي المسؤول، مما يعزز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء. - تهدف الاتفاقيات، التي أُطلقت في 2020، إلى تعزيز السلامة والشفافية في استكشاف القمر والمريخ، مع التركيز على التعاون السلمي وتبادل البيانات العلمية. - شهدت مراسم التوقيع حضور شخصيات بارزة من "ناسا" والولايات المتحدة، بالتزامن مع مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالأنشطة الفضائية في المنطقة.

وقّعت سلطنة عُمان اتفاقيات أرتميس (Artemis Accords) خلال مراسم أُقيمت في مسقط بحضور "ناسا" يوم الاثنين، لتصبح الدولة الـ61 التي تلتزم بمبادئ الاستكشاف الفضائي المسؤول بما يخدم البشرية جمعاء.

وقال مدير "ناسا" جاريد إيزاكمان في كلمةٍ مسجّلة عُرضت خلال المراسم: "إن انضمام عُمان إلى اتفاقيات أرتميس يقدّم مثالاً مهمّاً على قيمة السلوك المسؤول والسعي المشترك إلى الاكتشاف. تنضم عُمان إلى الولايات المتحدة الأميركية وشركائنا الآخرين لضمان الاستكشاف السلمي للفضاء لأجيالٍ مقبلة. نحن نُعيد البشر إلى القمر ونضع الأسس لمهام مستقبلية. وسيكون مجتمع الدول المتقاربة في الرؤية أساس نجاحنا".

وشارك في الحدث كلٌّ من سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى سلطنة عُمان آنا إسكروغيما ونائب المدير المساعد في "ناسا" كيسي سوايلز، وذلك في فعالية أُقيمت بالتزامن مع اليوم الافتتاحي لمؤتمر الشرق الأوسط للفضاء، وهو منتدى دولي يناقش الفضاء والابتكار في المنطقة. ووقّع عن سلطنة عُمان وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعيد المعولي.

ويعود تأسيس اتفاقيات أرتميس إلى عام 2020، خلال إدارة ترامب الأولى، حين تعاونت الولايات المتحدة الأميركية بقيادة "ناسا" ووزارة الخارجية الأميركية مع سبع دولٍ مؤسسة أخرى لإطلاق هذه الاتفاقيات، استجابةً لتزايد الاهتمام بالأنشطة القمرية من الحكومات والشركات الخاصة على السواء.

وقدّمت الاتفاقيات أول مجموعة مبادئ عملية تهدف إلى تعزيز السلامة والشفافية والتنسيق في الاستكشاف الفضائي المدني للقمر والمريخ وما بعدهما. ويعني التوقيع على اتفاقيات أرتميس الالتزام بالاستكشاف السلمي والشفاف، وتقديم العون للمحتاجين، وإتاحة الوصول إلى بيانات علمية يمكن للبشرية كلها أن تتعلّم منها، وضمان ألا تتداخل أنشطة أي طرف مع أنشطة الآخرين، والحفاظ على المواقع والقطع ذات الأهمية التاريخية، وتطوير أفضل الممارسات لكيفية تنفيذ أنشطة الاستكشاف الفضائي بما يخدم الجميع.

وتتوقّع "ناسا" أن تنضم دولٌ أخرى إلى اتفاقيات أرتميس في الأشهر والسنوات المقبلة، مع مواصلة العمل من أجل ترسيخ مستقبلٍ آمن وسلمي ومزدهر في الفضاء.