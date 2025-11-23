سلطنة عمان تتفق مع "إيرباص" لتصنيع أول قمر اصطناعي للاتصالات

- سلطنة عمان تعلن عن اتفاقية مع شركة إيرباص لتصميم وتصنيع وإطلاق أول قمر اصطناعي للاتصالات "عُمان سات-1"، بهدف تعزيز السيادة الرقمية وبناء القدرات الوطنية في مجالات الفضاء. - القمر الاصطناعي سيغطي سلطنة عمان ومياهها الاقتصادية، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وآسيا، مما يعزز أمن المعلومات الوطني ويدعم استمرارية الخدمات الحيوية. - المشروع يسهم في تحسين جودة الاتصالات وتوسيع نطاق التغطية في المناطق الريفية، ويعكس اهتمام السلطنة بتعزيز حضورها الفضائي.

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، أنها أبرمت اتفاقية مع شركة إيرباص الفرنسية للدفاع والفضاء من أجل "تصميم وتصنيع وإطلاق أول قمر اصطناعي للاتصالات" بالبلاد. وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن السلطنة وقّعت "اتفاقية تصميم وتصنيع أول قمر اصطناعي عُماني لخدمات الاتصالات (عُمان سات-1) مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء".

وأوضحت أن الخطوة تأتي "ضمن الجهود الوطنية لتعزيز منظومة الاتصالات والسيادة الرقمية، وبناء القدرات الوطنية في مجالات الفضاء والتقنيات المستقبلية"، من دون تفاصيل أكثر. ووقع الاتفاقية وزير النقل والاتصالات العماني، سعيد المعولي، فيما وقّعها من جانب شركة إيرباص الرئيس التنفيذي لأنظمة الفضاء، آلان فوريه، وفق إعلام محلي.

وسوف تصمّم شركة إيرباص وتصنّع "عُمان سات-1" بسعة عالية في نطاق التردد Ka، وسيغطي سلطنة عُمان بما في ذلك مياهها الاقتصادية، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وآسيا، وفق المصدر ذاته. وقال المعولي في كلمة عقب التوقيع إن "المشروع يهدف إلى تعزيز السيادة الرقمية لسلطنة عمان من خلال امتلاك بنية تحتية فضائية وطنية قادرة على تقديم خدمات الاتصالات والبيانات بصورة مستقلة وآمنة، ما يعزّز مستوى أمن المعلومات الوطني، ويدعم استمرارية الخدمات الحيوية في مختلف الظروف".

كما يُسهم المشروع في "توسيع نطاق التغطية في المناطق الريفية، وتحسين جودة الاتصالات وخدمات الإنترنت"، بحسب المعولي. من جانبه، أعرب فوريه عن سعادته بتوقيع عقد تزويد سلطنة عُمان بقدرات اتصالات فضائية "عالمية المستوى ومرنة بالكامل" من خلال أول قمر اصطناعي جغرافي ثابت لها، وفق ما نقله إعلام عماني.

وتهتم سلطنة عمان في الآونة الأخيرة بتعزيز حضورها الفضائي في مجالات عدة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلنت سلطنة عمان أن شركة عدسة عُمان الحكومية أطلقت أول قمر اصطناعي عُماني مسجل باسم سلطنة عُمان لدى المنظمة الدولية للاتصالات ITU، ويختصُّ بتقنيات الاستشعار عن بُعد ومراقبة الأرض، ومُعزز بتقنيات الذّكاء الاصطناعي.

(الأناضول)