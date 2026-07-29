سلطة الضبط تطرح دليلاً لتغطية الانتخابات المغربية

- أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في المغرب دليلاً لتغطية الانتخابات التشريعية 2026، يحدد توزيع أوقات البث والقواعد الخاصة بالحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، مع التركيز على مكافحة التضليل الإعلامي وتأطير المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي. - يشمل الدليل قواعد تمنع بث نتائج استطلاعات الرأي قبل إغلاق مكاتب التصويت، ويشدد على توفير لغة الإشارة والترجمة النصية، مع التحذير من القذف واستغلال الإعلاميين لمواقعهم. - يركز الدليل على تمثيل النساء والشباب ومغاربة العالم، ويعزز التنوع كحق للجمهور، مما يساهم في تكوين رأي حر ومستنير، ويعزز الثقة والمواطنة الفاعلة.

أعلنت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (هاكا)، وهي سلطة ضبط الإعلام في المغرب، عن دليل لتغطية الانتخابات المغربية التشريعية العامة المقررة في يوم 23 سبتمبر/أيلول 2026. الدليل يعرض توزيع أوقات البث بين الأحزاب السياسية، والقواعد المطبقة على برامج الحملة الانتخابية الرسمية، وعلى يوم الاقتراع، وكذلك منظومة التتبع التي تعتمدها الهيئة العليا طيلة المسلسل الانتخابي. كذلك، يتضمّن الدليل مكافحة التضليل الإعلامي، وتأطير المحتوى الانتخابي المولّد بالذكاء الاصطناعي.

ويتضمّن الدليل قواعد مثل امتناع الإذاعات والقنوات عن بث نتائج استطلاعات الرأي المبنية على آراء الناخبين عند خروجهم من مكاتب التصويت، وكذلك أي تقدير أو توقع، إلى حين إغلاق آخر مكتب للتصويت. ويطلب الدليل تعليق بث نتائج الاستطلاعات ابتداءً من 26 أغسطس/آب، كما يشير إلى ضرورة توفير لغة الإشارة والترجمة النصية والوصف السمعي كلما سمحت طبيعة البرنامج بذلك. ويحذّر الدليل من القذف أو السب أو الإهانة، وعدم فصل تصريحات السياسيين عن سياقها، واستغلال الصحافيين والإعلاميين لموقعهم للتعبير عن أفكار منحازة.

وقالت الهيئة أمس الأربعاء إن الدليل يذكّر أيضاً بمتطلبات تمثيل النساء والشباب ومغاربة العالم والأشخاص في وضعية إعاقة في البرامج الانتخابية. ويدور الدليل حول فكرة التنوع باعتباره حقاً للجمهور لناحية الحصول على خبر متنوع، ومتوازن، وموثوق، بما يتيح للمواطنات والمواطنين تكوين رأي حر وممارسة حقهم في التصويت على نحو مستنير وواعٍ.

والدليل متاح عبر هذا الرابط، ومنشور باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإنكليزية، ومتوفّر للعموم ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، فضلاً عن الملاحظين الوطنيين والدوليين الذين قد يراقبون الانتخابات المغربية. وتقول الهيئة إن الدليل يجسّد "قناعة مفادها أن معرفة المواطنين ومهنيي القطاع السمعي البصري بالقواعد المؤطرة للمشهد السمعي البصري تشكّل، في حد ذاتها، عاملاً من عوامل الثقة. فهي تعزّز مواطنة فاعلة ومستنيرة، وتشجّع الإذاعات والقنوات التلفزية على الاضطلاع الكامل بنصيبها من المسؤولية في ضمان إعلام انتخابي تعددي، موثوق وملتزم بالمتطلبات الديمقراطية".