سلطات الاحتلال تفرج عن الصحافي الفلسطيني مجاهد بني مفلح

- أفرجت سلطات الاحتلال عن الصحافي مجاهد بني مفلح بعد اعتقال إداري دام ستة أشهر ونصف، إثر استئناف قانوني ناجح ضد تمديد اعتقاله. - بني مفلح، الذي يعاني من حالة صحية سيئة وفقدان وزن بسبب مرض السكري، اعتُقل في يونيو الماضي بعد اقتحام منزله في بيتا، حيث تعرض للضرب وصودرت ممتلكاته. - الصحافي، وهو أب لثلاثة أبناء وخريج كلية الصحافة والإعلام، سبق أن اعتُقل مرتين في 2015 و2020 دون صدور أحكام.

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، عن الصحافي مجاهد بني مفلح الذي يعمل محرراً في موقع ألترا فلسطين، بعد قضائه ستة أشهر ونصف الشهر رهن الاعتقال الإداري. وأكدت مصادر عائلية لـ"العربي الجديد" أن الإفراج عن الصحافي مجاهد بني مفلح تم في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، بعد أن نجح محاميه في الحصول على قرار بالإفراج عنه، إثر استئناف قُدّم ضد قرار تمديد اعتقاله الإداري لمدة شهرين إضافيين.

وكان من المقرر الإفراج عن بني مفلح في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلّا أن عائلته فوجئت أثناء انتظارها لساعات طويلة عند حاجز الظاهرية جنوب الضفة الغربية بقرار تجديد اعتقاله الإداري، قبل أن يُسحب القرار لاحقاً ويُستجاب للاستئناف القانوني، ما أفضى إلى الإفراج عنه مساء الأحد، إذ كانت عائلته على موعد من الانتظار لساعات على الحاجز حتى أفرج عنه.

وأفادت المصادر العائلية بأن بني مفلح خرج من الاعتقال وهو في حالة صحية سيئة، إذ فقد الكثير من الوزن، كما أنه يعاني مرض السكري. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الصحافي مجاهد بني مفلح في نهاية يونيو/حزيران من العام الماضي، عقب اقتحام منزله في بلدة بيتا جنوب نابلس، ونقلته إلى سجن منشة التابع لمعسكر سالم المقام غرب جنين شمالي الضفة الغربية. وبعد عشرة أيام من اعتقاله، حوّلته محاكم الاحتلال إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، قبل أن تُمدد الفترة شهرين إضافيين.

وخلال عملية الاقتحام لمنزله واعتقاله، اعتدى جنود الاحتلال على مجاهد بني مفلح بالضرب، وخرّبوا مكتبه الشخصي، وصادروا جهاز الحاسوب الخاص به، بعد أن التقطوا صوراً له أثناء استخدامه. والصحافي مجاهد بني مفلح أب لثلاثة أبناء، وهو خريج كلية الصحافة والإعلام في جامعة القدس، ويعمل محرراً في موقع ألترا فلسطين. وسبق أن تعرّض للاعتقال مرتين، الأولى عام 2015 وأُفرج عنه بعد نحو أسبوع، والثانية عام 2020 واستمر اعتقاله حينها أسبوعين قبل الإفراج عنه دون صدور حكم بحقه.