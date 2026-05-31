"سكاي" البريطانية تنسحب من مشروعها التلفزيوني مع الإمارات

- انسحبت شبكة سكاي من مشروع سكاي نيوز عربية بعد انتقادات لتغطيتها للحرب في السودان واتهامات بإنكار الإبادة الجماعية، مع الاحتفاظ باتفاقية لترخيص العلامة التجارية. - تزايدت مخاوف سكاي بشأن التوجه التحريري للقناة، خاصة بعد اتهامات بتبييض الجرائم في السودان، وحظرت حكومة السودان عمل القناة بعد تقرير مثير للجدل. - يأتي انسحاب سكاي بعد خطوات مماثلة في أستراليا، حيث لم تُجدد اتفاقية الترخيص، وأُلغي مشروع لإطلاق قناة إخبارية عالمية مع شبكة أن بي سي.

تنسحب شبكة سكاي من مشروعها الإخباري التلفزيوني المشترك مع الإمارات، سكاي نيوز عربية، الذي تعرض لانتقادات بسبب تغطيته للحرب في السودان، وسط اتهامات بإنكار الإبادة الجماعية وتبييض الانتهاكات المرتكبة منذ بدء النزاع في منتصف إبريل/نيسان 2023.

وأعلنت سكاي وشريكتها "آي إم آي" (IMI)، وهي الذراع الاستثمارية الخاضعة لسيطرة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات، عن اتفاق تجاري جديد تتخلى بموجبه الشبكة البريطانية عن جميع حقوق الملكية الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بخدمة الأخبار والشؤون الجارية الناطقة بالعربية التي تبث على مدار الساعة.

ومع ذلك، أبرمت سكاي المملكة المتحدة اتفاقية متعددة السنوات لترخيص العلامة التجارية، تتيح لـ"سكاي نيوز عربية" الاحتفاظ باسمها الحالي. وكانت القناة المجانية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، قد أُسست عام 2010 لتكون منافساً لقنوات الأخبار العربية، من بينها الجزيرة وبي بي سي نيوز عربي التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية. وبدأ المشروع المشترك بثه عام 2012.

في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي نيوز، ديفيد رودس: "نفخر بما بُني عبر شراكتنا مع "آي إم آي" على مدى السنوات الماضية، وبالحضور القوي الذي تحقق في المنطقة. لقد حان الوقت لهذا التغيير، ونتطلع إلى مواصلة علاقتنا في المرحلة المقبلة من مسيرة سكاي نيوز عربية".

وفي الداخل، تزايدت مخاوف مسؤولي سكاي بشأن التوجه التحريري الذي تبنته "سكاي نيوز عربية" في تغطية أخبار المنطقة، بحسب "ذا غارديان" البريطانية، إذ تعرضت القناة لاتهامات بتبييض الجرائم المرتكبة في السودان على يد قوات الدعم السريع التي تتلقى، بحسب تحقيقات دولية وتقارير لمجلس الأمن، إمدادات عسكرية ولوجستية عبر شبكات مرتبطة بأبوظبي، عبر تغطيات وُصفت بأنها تقلل من شأن أو تنكر وقائع ترقى إلى الإبادة الجماعية، وفقا للمصدر نفسه.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حظرت حكومة السودان عمل "سكاي نيوز عربية" داخل أراضيها، بعدما أرسلت القناة فريقاً صحافياً إلى الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، أعد تقريراً زعم أن الوضعين الأمني والإنساني في المدينة شهدا استقراراً. أشارت التقارير إلى أن المراسلة التي أوفدتها "سكاي نيوز عربية"، تسابيح مبارك، متزوجة من مسؤول بارز في الحكومة الموازية التي شكلتها قوات الدعم السريع.

وفي وقت لاحق، نشرت القناة تقارير إخبارية ومواد صحافية عبر الإنترنت، أشارت إلى عدم وجود أدلة ميدانية تدعم ما أظهرته صور الأقمار الصناعية وشهادات الناجين من الفظائع المرتكبة هناك.

وفي فبراير/شباط الماضي، خلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إلى أن حصار مدينة الفاشر والسيطرة عليها واحتلال قوات الدعم السريع لها لمدة 18 شهراً، استهدف عمداً تدمير مجتمعات الأقليات العرقية، في ما وصفته بأنه يحمل "سمات الإبادة الجماعية". بدورها، نفت أبوظبي أي صلة لها أو مسؤولية عن الانتهاكات أو الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع.

وكان اتفاق المشروع المشترك الأصلي قد أبرمته مؤسسة نيوز كوربوريشن (News Corporation)، التي كانت تسيطر على شبكة سكاي في ذلك الوقت. ويأتي انسحاب سكاي من النشاط الإخباري في المنطقة بعد خطوة مماثلة اتخذتها في أستراليا.

فقد قررت شركة كومكاست الأميركية، التي استحوذت على سكاي عام 2018، عدم تجديد اتفاقية الترخيص التي كانت تملكها "نيوز كوربوريشن" لاستخدام علامة سكاي نيوز في أستراليا. ومن المقرر أن تعيد سكاي نيوز أستراليا إطلاق هويتها هذا العام تحت اسم "نيوز 24" (News24).

وفي عام 2020، أُلغي مشروع لإطلاق قناة إخبارية عالمية على مدار الساعة لمنافسة "سي أن أن"، عبر دمج سكاي نيوز مع شبكة أن بي سي الأميركية التابعة لكومكاست، تحت اسم "أن بي سي سكاي وورلد نيوز" (NBC Sky World News).