"سقوط الحرية": فنانون أميركيون يتمردون على ترامب

- سلسلة فعاليات "سقوط الحرية" في الولايات المتحدة تهدف للاحتجاج على تجاوزات إدارة ترامب، وتدعو المجتمع الفني للاتحاد ضد القوى السلطوية. - تتنوع الفعاليات بين ورش عمل وعروض فنية وقراءات كتب محظورة، بمشاركة فنانين بارزين ومؤسسات ثقافية، للاحتفاء بالتجارب والهويات الأميركية ومقاومة الرقابة. - التحرك جاء كرد فعل على محاولات إدارة ترامب التأثير في الحياة الثقافية، ويهدف لتعزيز التعبير الفني كوسيلة للمقاومة ضد الضغوط السياسية.

سيشارك عشرات الفنانين والمنظمات الثقافية البارزة في الولايات المتحدة في سلسلة من الفعاليات الفنية التي تهدف إلى الاحتجاج على ما يرونه تجاوزاً سلطوياً من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. هذه التظاهرات أطلق عليها مجتمعة اسم "سقوط الحرية" (Fall of Freedom)، وستقام في عطلة نهاية الأسبوع التي تبدأ في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ويصف المنظمون، ومن بينهم الفنان دريد سكوت وكاتبة المسرح لين نوتاج، هذا التحرك بأنه "نداء عاجل إلى المجتمع الفني ليتّحد في مواجهة القوى السلطوية التي تجتاح البلاد".

اختار القائمون على المبادرة أن يتركوا للمشاركين حرية واسعة في كيفية التعبير، واكتفوا بتوجيهات عامة، كأن تقوم المتاحف بإبراز أعمال فنية تتناول الرقابة، أو أن تنظّم المكتبات العامة ساعات قراءة مع فنانات "دراغ كوين" أو عروضاً لكتب محظورة. ووفق بيان المجموعة، تشكّل هذه الفعاليات "موجة وطنية من المقاومة الإبداعية" تهدف إلى "الاحتفاء بالتجارب والثقافات والهويات التي تشكّل نسيج الأمة الأميركية".

من المتوقع أن تبتكر مؤسسات فنية وثقافية عدة، من صالات العرض إلى المسارح ونوادي الكوميديا، فعالياتها الخاصة. فـمعهد الفن المعاصر في لوس أنجليس سيستضيف ورشة طباعة حريرية بعنوان "ارتدِ حقوقك" في 21 نوفمبر، فيما يخطّط متحف ليزلي-لوهمان للفن في نيويورك لتحويل إحدى قاعاته إلى مكتبة تضمّ كتباً توثّق تاريخ مقاومة الفنانين الكويريين للرقابة والتمييز.

ويشارك في "سقوط الحرية" عدد من الأسماء البارزة، من بينهم الفنانون ماريلين مينتر وروبرت لونغو، والمخرجان آفا دوفيرناي ومايكل مور، والكاتبة جنيفر إيغان، والموسيقية أماندا بالمر، إلى جانب مؤسسات ثقافية، مثل مكتبة بروكلين العامة ودالاس كونتمبوراري وشركة مسرح وولي ماموث في واشنطن العاصمة.

وقالت لين نوتاج لصحيفة نيويورك تايمز: "الفعل هنا هو تعبير فني، والتعبير أحد المكونات الأساسية في السردية الأميركية، ولا يمكن كبته أو إسكاتُه". وصرحت الكاتبة جنيفر إيغان، التي عبّرت عن "ذهولها" من سياسات ترامب قائلة: "أرحّب بهذه المبادرة للعمل إلى جانب فنانين آخرين للدفاع عن حقنا في التفكير والتعبير بحرية".

بدأ التخطيط لهذا التحرك قبل أقل من شهر، حين جمع دريد سكوت مجموعة ضمّت نوتاج والقيّمة الفنية لورا رايكوفيتش. ورأى المجتمعون في "سقوط الحرية" أول ردّ وطني من عالم الفن على محاولات إدارة ترامب التأثير في الحياة الثقافية الأميركية، والتي شملت المطالبة بالإشراف على مؤسسة سميثسونيان، وإقالة مجلس إدارة مركز كينيدي للفنون الأدائية من المعيّنين في عهد جو بايدن، وتنصيب ترامب نفسه رئيساً للمركز.

وقالت نوتاج، الحائزة على جائزة بوليتزر مرتين في فئة الدراما: "من المهم جداً لنا بوصفنا رواة قصص أن يُسمع صوتُنا"، وأشارت إلى أن مركز كينيدي كان يبحث في عرض أحد أعمالها الموسيقية، لكن فريقها قرّر التراجع بعد التغييرات الإدارية التي أجراها ترامب. وأضافت أن هذه الخطوات، إلى جانب قرارات أخرى، جعلت الفنانين يدركون أنهم مُطالبون بالتماشي مع رؤية البيت الأبيض للتاريخ والثقافة الأميركيين. ففي مارس/ آذار الماضي، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً بعنوان "استعادة الحقيقة والعقلانية في التاريخ الأميركي"، زعم فيه أن مؤسسة سميثسونيان "واقعة تحت تأثير أيديولوجيا تقسيمية تتمحور حول العِرق". وأضافت نوتاج لـ"نيويورك تايمز": "ما لم تلتزم بسردية معينة، فلن تتلقى أي دعم".

من جهته، قال سكوت، أحد أبرز الفنانين-الناشطين في الولايات المتحدة، الذي ساهم عام 1990 في إلغاء قانون فيدرالي يحظر حرق العلم الأميركي، إن "سقوط الحرية" ليس مجرد احتجاج، بل فرصة لإدراك أهمية التعبير الفني. وأضاف: "نحن لا نمنح الناس الإذن بأن يكونوا متمرّدين فحسب، بل نشجّعهم على ذلك".

أما رايكوفيتش، التي استقالت من إدارة متحف كوينز عام 2018 إثر خلاف مع مجلس الإدارة حول استضافة فعالية برعاية الحكومة الإسرائيلية حضرها نائب الرئيس آنذاك مايك بنس، فقالت إنها تأمل بأن يُساهم "سقوط الحرية" في بناء تضامن بين الفنانين من خلفيات مختلفة.