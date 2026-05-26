سعاد ماسي تفوز بجائزة "غلوبال جاز فيكتوريز"

- فازت سعاد ماسي بجائزة أفضل ألبوم موسيقي عالمي في جوائز غلوبال جاز فيكتوريز 2026، مما يعزز مكانتها العالمية بعد نجاحات متتالية خارج الجزائر والعالم العربي. - ألبومها "زاغات" يمزج بين الجاز والفولك والروك مع تأثيرات من الموسيقى الشعبية الجزائرية، ويعكس التزامها بنصوص شعرية باللهجة الجزائرية، متجنباً الخلط اللغوي. - ماسي تواصل مسيرتها الدولية المتميزة، حيث رُشحت لجوائز عالمية وحظيت بتقدير واسع، مما جعلها من أبرز الأصوات النسائية العربية على الساحة الدولية.

فازت المغنية الجزائرية سعاد ماسي بجائزة أفضل ألبوم موسيقي عالمي ضمن جوائز غلوبال جاز فيكتوريز (Victoires du Jazz) 2026، وهي جائزة فرنسية مخصصة لموسيقى الجاز والعالم. ويُنظَّم هذا الحدث تحت إشراف مؤسسة جوائز الموسيقى، ويُعد من أبرز المواعيد الثقافية المرتبطة بالموسيقى العالمية.

يؤكد هذا التتويج الجديد المكانة التي تحتلها سعاد ماسي على الساحة الموسيقية العالمية، بعد سنوات من النجاح والاعتراف الفني خارج الجزائر والعالم العربي.

نالت الفنانة الجائزة عن ألبومها الأخير "زاغات" (Zagate)، الصادر في مارس/آذار الماضي. يضم الألبوم 11 عملاً موسيقياً تمزج بين الجاز والفولك والروك، إضافة إلى تأثيرات مستمدة من الموسيقى الشعبية الجزائرية.

"زاغات" كلمة من اللهجة الجزائرية تشير إلى وضع تدهور أو انتهى بسوء. ومن خلال هذا العمل، تواصل سعاد ماسي مشروعها الفني القائم على نصوص شعرية ملتزمة، مكتوبة باللهجة الجزائرية، مع حرص واضح على الابتعاد عن الخلط اللغوي الشائع في بعض الإنتاجات المعاصرة.

اشتغلت ماسي في هذا العمل على فكرة الصمت باعتباره استجابة نفسية ووجودية لعالم ينهار تحت وطأة الحروب والعنف. ويقدّم الألبوم الفن باعتباره مساحة مقاومة رمزية، حتى وإن بدا عاجزاً عن تغيير الواقع فعلياً.

وعلى مدى السنوات الماضية، بنت ماسي مسيرة دولية حظيت بتقدير واسع في بلدان عدة. ففي عام 2020، رُشحت لجوائز إديسون جاز وورلد أووردز في هولندا ضمن فئتَي أفضل فنانة وأفضل ألبوم عالمي. كما حظي ألبومها أومنيا باستقبال إيجابي في تصنيفات عالمية متخصصة بموسيقى العالم.

ومع مرور الوقت، فرضت ماسي نفسها واحدةً من أبرز الأصوات النسائية العربية على الساحة الدولية. وقد مكّنها أسلوبها الموسيقي، الذي يجمع بين الحداثة والارتباط بالجذور الجزائرية، من الوصول إلى جمهور واسع يتجاوز العالم العربي.

وبهذا التتويج في "غلوبال جاز فيكتوريز 2026"، تضيف سعاد ماسي جائزة جديدة إلى مسيرة حافلة بالتكريمات والحضور المنتظم في أهم المهرجانات الموسيقية الدولية.