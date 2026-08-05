سريلانكا تغرّم مشاركة في مسابقة جمال رقصت مع ثعبان مهدد بالانقراض

- أُدينت شابة سريلانكية بتهمة القسوة على الحيوانات بعد رقصها مع ثعبان مهدد بالانقراض في مسابقة لملكات الجمال، مما أثار تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي. - فرضت المحكمة غرامة مالية على الشابة والرجل الذي أعارها الثعبان، حيث أُعيد الثعبان إلى الغابة بأمان، وتُطبق سريلانكا قوانين صارمة لحماية الحياة البرية. - تُعرض حيوانات غريبة في المواقع السياحية رغم القوانين، وتُتخذ إجراءات قانونية ضد المخالفين المتكررين، مع استمرار ممارسات مثل ترويض الثعابين وتدريب القرود.

غرّمت محكمة سريلانكية مشاركةً في مسابقة لملكات الجمال تبلغ من العمر 19 عاماً بتهمة القسوة على الحيوانات، بعدما رقصت على المسرح برفقة ثعبان من نوع الأصليات (بايثون) المهدّد بالانقراض، بحسب ما أعلنه مسؤول محلي، الأربعاء. وأعيد الثعبان إلى الغابة من دون أن يصاب بأذى، ولم تُقدم تفاصيل إضافية حول تاريخه.

وأوضح المسؤول في إدارة حماية الحياة البرية، إم بي سانجيفا، أن السلطات لاحقت الشابة ميثمي هيرانيا قضائياً بعدما أثار عرضها في كولومبو قبل خمسة أشهر والذي رقصت فيه برفقة الثعبان، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وغرّمت المرأة 50 ألف روبية (ما يعادل 181 دولار أميركي)، بينما غُرّم الرجل الذي أعارها الثعبان غير السام والبالغ طوله 2,1 متر، 100 ألف روبية. وقد أقرّ كلاهما بالذنب. وقال سانجيفا لوكالة فرانس برس: "لقد فُرضت عليهما العقوبة المالية القصوى التي يسمح بها القانون خلال جلسة محكمة عُقدت في أواخر يوليو/ تموز الماضي". وأضاف: "بعد العرض بفترة وجيزة، أُطلق سراح ثعبان البايثون في الغابة".

وتطبّق سريلانكا قوانين صارمة للحياة النباتية والحيوانية، حيث تحظر التعامل مع الحيوانات البرية، خصوصاً تلك المهدّدة بالانقراض. ومع ذلك، غالباً ما تُعرض حيوانات غريبة في العديد من المواقع السياحية في أنحاء الجزيرة، حيث يتقاضى القائمون عليها رسوماً من السياح مقابل التقاط صور معها.

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وأشار سانجيفا إلى أنه تمت مقاضاة ثلاثة رجال في منطقة جال فيس، في كولومبو، خلال الأسابيع الأخيرة بسبب عرضهم لزواحف، مضيفاً: "في البداية نكتفي بالتحذير، لكنّنا نقاضي المخالفين الذين يكرّرون أفعالهم". وأوضح أن ممارسات مثل ترويض الثعابين وتدريب القرود على عروض السيرك ليست محظورة، لكن الإساءة لهذه الحيوانات تؤدي إلى توجيه اتهامات قانونية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قضت المحكمة العليا في سريلانكا بسجن رجل لمدة 15 عاماً بتهمة الاتجار بالفيلة البرية. كذلك، فُرضت غرامة قدرها 200 ألف روبية على مرشد سياحي في فبراير/ شباط 2022 لقيامه باستفزاز فيل بري، ونشره مقطعاً يوثّق فيه ذلك على منصة تيك توك.

(فرانس برس، العربي الجديد)