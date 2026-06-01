سرقة موزة كاتيلان من متحف في مدينة ميتز الفرنسية

تعرّض متحف في مدينة ميتز، شرقي فرنسا، إلى سرقة موزة تشكّل محور عمل فني تقدّر قيمته بملايين الدولارات للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس، الأحد.

ولاحظ أحد حراس المتحف، السبت الماضي، اختفاء الموزة التي كانت مثبّتة بشريط لاصق على أحد الجدران، لتشكّل العمل الفني الاستفزازي الذي عنونه كاتيلان باسم "الكوميدي". وقال متحف بومبيدو ميتز، وهو فرع لمركز بومبيدو الشهير في باريس، في بيان، بأنه تقدم بشكوى جنائية بتهمة السرقة ضد مجهولين، كما أشار إلى أنه استبدل الموزة المفقودة.

وفي العادة، تستبدل الموزة كلّ ثلاثة أيام تفادياً لتلفها، بهدف الحفاظ على حداثة العمل. وتعرّض العمل الفني المفاهيمي للضرّر في أكثر من مناسبة، كان آخرها في يوليو/ تموز 2025، حين قام أحد الزوار بالتهام الموزة. آنذاك، أعرب كاتيلان عن خيبة أمله لأن الزائر الجائع اكتفى بالتهام الموزة فحسب، دون أن يلتهم الشريط اللاصق معها.

وفي حين لم يتخذ المتحف أي إجراءات قانونية في تلك الواقعة، إلّا أنه قرّر هذه المرة التقدم بشكوى للشرطة لأن الجاني مجهول الهوية، و"لا توجد إمكانية للحوار معه"، بحسب بيان المتحف الذي أضاف أن الأمر يتعلق بمسألة احترام العمل الفني.

ومنذ ظهوره الأول بمعرض آرت بازل بميامي بيتش في فلوريدا عام 2019، أثار عمل كاتيلان القابل للأكل جدلاً واسعاً وتساؤلات حول مفهوم الفن وقيمته، بحسب "فرانس برس". آنذاك، قام الفنان ديفيد داتونا بأكل العمل الفني، بسبب شعوره بالجوع، حسب قوله، لكن ذلك لفت الأنظار أكثر إلى "الكوميدي"، حيث عُرض للبيع بسعر مبدئي بلغ 120 ألف دولار أميركي. لاحقاً، في عام 2024، دفع رائد الأعمال جاستن صن مبلغ 5.2 ملايين دولار لشراء إحدى نسخ هذا العمل الفني، ليقوم بعدها بأيام بالتهامها أمام عدسات الكاميرا في هونغ كونغ.

واشتُهر ماوريتسيو كاتيلان بعملٍ فني آخر هو مرحاض مصنوع بالكامل من الذهب من عيار 18 قيراط، وقابل للاستخدام، يحمل اسم "أميركا"، وسبق أن عُرض على الرئيس دونالد ترامب خلال فترة ولايته الأولى في البيت الأبيض. وفي مارس/ آذار الماضي أدانت محكمة بريطانية رجلين بتهمة سرقته عام 2020 من قصرٍ تاريخي يعود إلى القرن الثامن عشر، لكنّها لم تتمكّن من استعادة الذهب حتى الآن، بعد أن قسّم اللصوص المرحاض إلى أجزاء، جرى على الأغلب تذويبها وبيعها.