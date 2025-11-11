سرقة مقتنيات أثرية من المتحف الوطني في دمشق

- تعرض المتحف الوطني في دمشق لسرقة استهدفت القسم الكلاسيكي، حيث تم تحطيم ستة خزائن وسرقة قطع أثرية تعود للفترات الهلنستية، الرومانية، والبيزنطية، تشمل أيقونات نحاسية وصحون فخارية ومنحوتات حجرية. - التحقيقات مستمرة لتحديد قيمة المسروقات وهوية الفاعلين، مع تشكيل فريق مختص بين مديرية الآثار ووزارة الداخلية، وسط تكتم رسمي على التفاصيل. - القانون السوري يعتبر سرقة الآثار جريمة خطيرة تمس الهوية الثقافية، ويشدد العقوبات بالسجن المؤبد وغرامات ضخمة، خاصة إذا كان المتهم متواطئاً من داخل المؤسسة.

تعرض المتحف الوطني في دمشق لعملية سرقة، مساء أمس الاثنين، استهدفت القسم الكلاسيكي، أحد أغنى أقسامه بالقطع الفنية والتحف التاريخية. ولم تُكشف بعد تفاصيل عن المسروقات أو حجمها، في ظل تكتم رسمي على مجريات التحقيقات التي شملت احتجاز الموظفين لساعات متأخرة لإجراء استجوابات وفحص كاميرات المراقبة.

وقال مصدر مطلع في مديرية الآثار والمتاحف لـ"العربي الجديد" إن العملية استهدفت خزائن وواجهات عرض داخل القسم الكلاسيكي، حيث جرى تحطيم ستة خزائن وسرقة محتويات بعضها. وأوضح المصدر أن القسم يضم مجموعة مهمة ورائعة من القطع الأثرية التي تعود إلى ثلاث فترات رئيسية: الهلنستية (333 ق.م – 64 ق.م)، الرومانية (64 ق.م – 365م)، والبيزنطية (395م – 632م). وتتنوع المقتنيات بين أيقونات نحاسية تحمل صوراً دينية، وصحون فخارية مزخرفة بنقوش صلبان، وصلبان برونزية، ومطرات فخارية، بالإضافة إلى منحوتات حجرية تعكس مشاهد إنسانية وأدوات كانت تُستخدم في الكنائس. وتعود معظم القطع المسروقة إلى الفترتين الرومانية والبيزنطية.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات مستمرة لتحديد قيمة القطع المسروقة وهويّة الفاعلين، إذ شكّل فريق مختص بين المديرية ووزارة الداخلية لمعرفة الحقيقة والتأكد من عدم تورط أي موظف أو عنصر حراسة في تسهيل العملية، قبل إحالة القضية إلى القضاء.

وفي السياق نفسه، نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤولين في هيئة الآثار السورية بأن مجهولين سرقوا تماثيل قديمة تعود إلى العصر الروماني من المتحف الوطني في دمشق.

ويضم المتحف الوطني في دمشق محتويات معظم المتاحف السورية بعد نقلها إليه مع بدء الحرب قبل نحو 14 عاماً، ما يجعله واحداً من أغنى عشرة متاحف في العالم. كما يحتوي القسم الإسلامي على قطع أثرية نادرة ويُعد من أبرز أقسام المتحف.

ويعتبر القانون السوري حماية الآثار والتراث الوطني من الجرائم الجنائية الخطيرة، ويصف سرقة القطع الأثرية بأنها ليست مجرد سرقة عادية، بل جريمة تمس الهوية الثقافية الوطنية. وأوضح الخبير القانوني، المحامي غياث الأفندي، أن العقوبات تشمل السجن فترات طويلة قد تصل إلى السجن المؤبد، إلى جانب فرض غرامات مالية ضخمة، خاصة إذا كانت الجريمة تستهدف متحفاً رسمياً أو مقتنيات تُعد جزءاً من التراث الوطني. وأضاف أن هناك تشديداً إضافياً على العقوبات إذا كان المتهم متواطئاً من داخل المؤسسة، موظفاً كان أو حارساً، لأن استغلال موقعه في تسهيل السرقة يُعد ظرفاً مشدّداً. كما يشمل القانون مصادرة كل الممتلكات المشتبه في أنها مسروقة أو مهربة، ومنع تداولها داخلياً أو خارجياً، وتغليظ العقوبة على من يشارك في تهريب القطع الأثرية إلى الخارج.

المتحف الوطني في دمشق من أبرز المؤسسات الثقافية في سورية ومن أغنى عشرة متاحف في المنطقة. تأسس عام 1919، وهو أقدم مؤسسة تراث ثقافي في البلاد. يضم المتحف مجموعات واسعة من القطع الأثرية التي تمثل حضارات سورية القديمة، بدءاً بالعصور القديمة مروراً بالهلنستية والرومانية والبيزنطية وصولاً إلى العصر الإسلامي. ويضم المتحف حالياً أقساماً متخصصة تشمل آثار العصور الحجرية، والآثار الشرقية السورية القديمة، والآثار الكلاسيكية، والآثار الإسلامية، والفنون الحديثة.