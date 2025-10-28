ما زالت تداعيات السرقة التي تعرض لها متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية مستمرة، سواءً على مستوى التحقيقات، أو تبادل الاتهامات بين بلدية باريس ووزارة الداخلية وإدارة اللوفر حول خفض الميزانية ونقص الحراسة... كلّ هذا الجدل والصدمة المحيطَين بالسرقة نفسها، توازيهما موجة ضحك وسخرية هائلة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

موجة الضحك والسخرية هذه تلقاها التلفزيون الفرنسي؛ إذ عنون أحد تقاريره بـ"الدعامة هي ألماسة تاجنا"، وحمل تقرير آخر عنوان "اللوفر: الضحك فنّ فرنسي"، موجة الضحك والسخرية هذه تبدو ردة فعل مريعة أمام سرقة كنوز فرنسا في وضح النهار، وأمام أعين المارّة، وتعكس حالة من عدم التصديق.

امتدت موجة السخرية حتى تحوّلت إلى إعلانات. في هذا السياق، أعادت صفحة إيكيا فرع سويسرا مشاركة واحد من منتجاتها، وهي علبة زجاجية لحفظ الأشياء، وكتبت تعليقاً: "لم يحمِ أيضاً جواهر التاج.."، في إشارة إلى سرقة اللوفر، لكن ربما الإعلان الأكثر مفارقة، هو ما شاركته الشركة المصنعة للشاحنة التي استُخدمت في السرقة، التي شاركت صورة السرقة الشهيرة وكتبت "إن كنت مستعجلاً... نحمل كنزك ولو كان بوزن 400 كيلوغرام"، أضافت أن الشاحنة تعمل بـ"هدوء كهمسة".

السخرية من الجريمة حاولت أيضاً التخفيف من وطأتها، إذ نقرأ في مجلة ذا أتلانتيك عمّا حصل بوصفه "جريمة صغيرة حالمة، لم يصب أحد بأذى، ولم تتضرّر لوحة نحبها... المجوهرات صنعت لتلبس، لا لتخزن في صناديق معقمة"، امتد الأمر إلى المستخدمين، إذ كتبت إحداهنّ أن السرقة حدثت يوم الأحد، والساعة 9:30، أي في أوقات الدوام الرسمية، في تعليق على حقوق العمال الفرنسيين، التي يلتزم بها حتّى اللصوص! بل حتى ربط بعضهم الإعلان بهوليوود، إذ أعلن عن العمل على صناعة فيلم السرقات الشهير "أوشِنز 14" (Ocean's 14) قبل أيام من سرقة المتحف، كما أن المفتش الفرنسي الشهير، النمر الوردي، كان حاضراً في معظم النكات.

ربما أكثر النكات تداولاً وسخرية كانت تلك الخاصة بالمتحف البريطاني، فعلق بعضهم قائلين إن سرقة اللوفر التي أُنجزت بسبع دقائق، سيتلوها معرض جديد في المتحف البريطاني، الذي يتهم بأنه يحوي آثاراً وتحفاً مسروقة من مختلف أنحاء العالم، ترفض بريطانيا تسليمها لملاكها الأصليين.

موجة الضحك والسخرية هذه امتدت في مختلف أنحاء العالم، وتلقفتها وسائل التواصل الاجتماعي بسخرية، وكأننا أمام أمر لا يصدق. صحيح أن هذه ليست المرة الأولى التي يسرق فيها متحف في فرنسا، لكن اللوفر بالذات ذو مكانة خاصة، وتاريخ السرقات المعاصرة فيه لا يبشر بنتائج مرضية.

آخر مرة تعرض فيها للسطو كانت عام 1998، حين سرقت لوحة من القرن التاسع عشر، ولم تستعَد حتى الآن. واليوم يضاف إلى السرقات مجوهرات قدّرت قيمتها بـ88 مليون دولار، ولا نعلم إن كانت ستعود إلى مكانها. وربما المفارقة أن إحدى القطع وقعت من اللصوص أثناء تنفيذ العملية، ووجدتها الشرطة. بصورة ما، لم يستعد من المسروقات إلّا ما أنقذه طيش اللصوص وعجلتهم.

ستنتهي موجة الضحك عبر الفضاء الرقمي، لكن تبعيات هذه السرقة ستترك أثراً كبيراً في السياسة الفرنسية الثقافيّة، تلك التي تعرضت لضربة شديدة أثناء وباء كوفيد-19؛ فخفض الميزانية كما يتّضح من هذه السرقة، لم يؤثر على عمليات الإنتاج فحسب، بل أيضاً على حماية التراث الوطني، ذاك الذي أصبح بالإمكان سرقته خلال سبع دقائق، وفي وضح النهار.

هذه السرقة وصفها أحد حراس المتحف الذي شاهد اللصوص قائلاً: "لم أعلم إن رأوني، أولويتهم كانت المجوهرات، لم نسمع شيئاً في الصالة بسبب صوت ماكينة قص الزجاج... شاهدتهم وهم يسرقون". نحن أمام محترفين كأنهم في فيلم هوليوودي: سرقة سريعة، هدفها واضح، من دون النظر يميناً ويساراً إلى "الكنوز" الموجودة حولهم. نحن أمام لصوص يعرفون بدقة ما يريدونه.