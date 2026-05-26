سرقة متحف اللوفر تتحول إلى فيلم وسلسلة وثائقية

أعلنت دار نشر اليوم الثلاثاء أن عملية السطو الجريئة التي استهدفت متحف اللوفر العام الماضي، التي استولى خلالها اللصوص على مجوهرات بقيمة تقارب 100 مليون دولار، سوف تتحول إلى فيلم وسلسلة وثائقية. وسيستوحي المخرج الفرنسي رومان غافراس، الذي أخرج فيلم Sacrifice عام 2025 من بطولة أنيا تايلور جوي فكرة الفيلم من كتاب التحقيق Main basse sur le Louvre (القبض على اللوفر).

وقد باعت دار نشر فلاماريون حقوق الاقتباس من الكتاب، الذي يتناول عملية السطو التي وقعت في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2025، لشركة الإنتاج "أيكونكلاست"، بينما حصل منتج بريطاني على حقوق السلسلة الوثائقية. وسيُطرح الكتاب، الذي ألفه ثلاثة صحافيين من صحيفتي لو باريزيان" ولوموند الفرنسيتين، ومجلة باريس ماتش الأسبوعية، في المكتبات غداً الأربعاء. وبحسب مجلة لو فيلم فرانسيه المتخصصة، فإن مشروع الفيلم قيد التطوير، مع أنه لم يُعلن بعد عن عنوانه أو طاقم الممثلين.

وأحدثت سرقة متحف اللوفر صدمة عالمية، وأشعلت أزمة أمنية داخل المتحف الشهير عالمياً، ما أدى في نهاية المطاف إلى إقالة مديره، لورانس دي كار. وبعد سبعة أشهر من التحقيق، ورغم إلقاء القبض على المشتبه بهم الرئيسيين، لم يُعثر على المجوهرات بعد. وتنقل وكالة فرانس برس عن مؤلفي الفيلم أن اختفاء المجوهرات الغامض "أصبح لغزاً محيراً، لغزاً أربك المحققين بشدة". ويضيفون أن السرقة تُظهر كيف "أصبحت سرقة الأعمال الفنية تجارة رائجة لدى مجرمين عدة"، "لقد وجد عالم الجريمة مصدراً جديداً للربح الوفير".