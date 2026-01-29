سحب فيلم عن ميلانيا ترامب من دور العرض في جنوب أفريقيا

سُحب فيلم "ميلانيا" (Melania)، الوثائقيّ الجديد عن سيّدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب، والمقرّر طرحه عالمياً يوم الجمعة، من دور العرض في جنوب أفريقيا.

وأوضح رئيس المبيعات والتسويق في شركة التوزيع فيلمفينتي، ثوباشان غوفينداراجولو، أنّ القرار اتُّخذ "في ضوء التطورات الأخيرة"، مضيفاً أنّ الشركة قرّرت عدم المضيّ قدماً في إصدار سينمائي داخل هذا "البلد". وامتنع غوفينداراجولو عن تحديد طبيعة تلك التطوّرات، لكنه أكّد أنّ الشركة لم تتعرّض لضغوط ولم يُطلب منها سحب الفيلم، مشدّداً: "كان ذلك قرارنا"، وفقاً لما أوردته منصّة نيوز 24 الجنوب أفريقية أ

واتّسم ترويج الفيلم، الذي يتناول ميلانيا ترامب، بحالة استقطاب لا تقلّ حدّةً عن الاستقطاب المرتبط بزوجها الرئيس دونالد ترامب الذي روّج العمل بوصفه "مشاهدةً لا تُفوَّت". غير أنّ دور السينما سجّلت، وفقاً للتقارير، مبيعاتٍ مسبقة ضعيفة للتذاكر، على الرغم من أنّ شركة أمازون استثمرت 40 مليون دولار لشراء حقوق الفيلم، وأنفقت عشرات الملايين الإضافية على التسويق، وهو ما رآه محلّلون في الصناعة مخاطرةً كبيرة.

يواجه الفيلم أيضاً انتقادات بسبب مخرجه بريت راتنر، فهذا أول عملٍ له في هوليوود منذ أن وُجّهت إليه اتهامات بسوء سلوكٍ جنسي عام 2017.

ويأتي سحب الفيلم في جنوب أفريقيا في وقتٍ تشهد فيه العلاقة بين حكومة جنوب أفريقيا وترامب توتّراً شديداً. إذ انتقد الرئيس الأميركي جنوب أفريقيا بشدّة منذ بدء ولايته الثانية، وروج مزاعم كاذبة بأن الأقلية البيضاء في البلاد تواجه "إبادةً جماعية". كما ازداد غضب كثيرٍ من الجنوب أفريقيين مما يعدّونه ترويجَ معلوماتٍ مضلّلة عن بلدهم، إلى جانب الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها.

ولا يزال غير واضح ما إذا كانت العلاقات المتوتّرة بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة، أو ضعف مبيعات التذاكر، أو عوامل أخرى هي التي دفعت "فيلمفينتي" إلى إلغاء طرح الفيلم. لكن القرار جاء مفاجئاً. فقد شارك مارك ساردي، الرئيس التنفيذي لسلسلة "ستير-كاينيكور" (Ster-Kinekor)، إحدى أكبر سلاسل دور السينما في جنوب أفريقيا، رسالةً من "فيلمفينتي" هذا الأسبوع تفيد بأن فيلم "ميلانيا" استوفى كل اللوائح المحلية وأنه سيُطرح. وفي مقابلة يوم الأربعاء، أشار ساردي إلى أنه لا يعرف سبب سحب الموزّع للفيلم، مضيفاً أن موقفهم الأساسي هو أنهم "ليسوا في مجال الرقابة"، وأنه يتوقّع أن يكون القرار تجارياً جرى وزنه في ظل "الكثير من القضايا الراهنة".

من جهتها، ذكرت متحدثة باسم الجهة التنظيمية للمحتوى في جنوب أفريقيا، "مجلس الأفلام والمنشورات" (Film and Publications Board)، الأربعاء، أن المجلس لم يكن على علم بسحب الفيلم.