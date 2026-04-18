سحب الجنسية الكويتية من الملحن عبد القادر الهدهود والمخرج أحمد ريان

- السلطات الكويتية تسحب الجنسية من 2182 شخصاً، بينهم الفنان عبد القادر الهدهود والمخرج أحمد ريان، ضمن جهود حكومية لتصحيح اختلالات تاريخية في قانون الجنسية وتنظيم الهوية الوطنية. - القرارات تستهدف الحالات التي حصلت على الجنسية بطريق التبعية أو استناداً إلى مواد قانونية تخضع لإعادة تقييم، مع التركيز على أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين الأجنبيات. - وزير الداخلية يؤكد استمرار المزايا لمن تُسحب جنسيته، في إطار تصحيح المسار القانوني، مع مراجعة شاملة لملف الجنسية منذ عام 2024.

أعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسية من الفنان والملحن عبد القادر الهدهود والمخرج أحمد ريان، ضمن "3 مراسيم أميرية جديدة" شملت 2182 شخصاً، "فضلاً عن الأشخاص الذين اكتسبوها معهم بطريق التبعية من زوجات وأبناء".

ووفق صحيفة الكويت اليوم الرسمية، فإن القرارات تستهدف بشكل رئيسي الحالات التي حصلت على الجنسية بطريق التبعية أو استناداً إلى مواد قانونية تخضع حالياً لإعادة تقييم، في سياق تعديلات أكثر صرامة على قانون الجنسية الكويتي، وسط مساعٍ حكومية لـ"تنظيم الهوية الوطنية" وتصحيح ما تصفه السلطات باختلالات تاريخية في هذا الملف.

وينتمي عبد القادر الهدهود إلى فئة أبناء الكويتيات، إذ وُلد لأب مصري وأم كويتية، وحصل على الجنسية لاحقاً بناءً على هذا الأساس. ويُعد من الأسماء البارزة في الساحة الفنية الكويتية والخليجية، حيث ساهم في تلحين وإنتاج عدد من الأعمال الغنائية المعاصرة. وفي أول تعليق له على القرار، نشر عبر حسابه على منصة إكس عبارة مقتضبة قال فيها: "سمعاً وطاعة"، مرفقة بعلم الكويت، في إشارة إلى تقبّله القرار.

من جهته، أعلن المخرج أحمد ريان سحب جنسيته بالطريقة نفسها، موضحاً أن القرار صدر وفق "المادة الخامسة" الخاصة بأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، وكتب: "تم الإعلان عن سحب جنسيتي الكويتية... الحمد لله على كل نعمة، خيرة بإذن الله".

وتندرج هذه القرارات ضمن توجه حكومي أوسع بدأ منذ عام 2024، يستهدف مراجعة شاملة لملف الجنسية، بما في ذلك حالات يُشتبه في حصولها عليها بطرق غير مستوفية للشروط، أو عبر بنود أُعيد النظر فيها، مثل "الأعمال الجليلة" والتجنيس بالتبعية. وطاولت هذه المراجعات فئات متعددة، بينها أبناء الكويتيات، وزوجات الكويتيين الأجنبيات، إضافة إلى حالات تعود لعقود سابقة.

وكان وزير الداخلية الكويتي رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، فهد يوسف سعود الصباح، أكد في تصريحات سابقة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار "تصحيح المسار القانوني"، مشيراً إلى أن من تُسحب جنسيته سيستمر في التمتع بالمزايا التي حصل عليها خلال فترة حمله الجنسية، في حدود ما ينص عليه القانون.

كما شملت قرارات السحب أسماء أخرى، من بينها الداعية نبيل العوضي، الذي سبق أن سُحبت جنسيته عام 2014 قبل أن تُعاد إليه في 2018، قبل أن يُدرج مجدداً ضمن القوائم الأخيرة.