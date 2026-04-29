سحب الجنسية الكويتية من أحمد شهاب الدين بعد أيام من الإفراج عنه

- أصدرت الكويت قراراً بسحب الجنسية من 21 شخصاً، بينهم الصحافي أحمد شهاب الدين، استناداً إلى المادة 11 من قانون الجنسية التي تمنع ازدواج الجنسية. - غادر أحمد شهاب الدين الكويت بعد الإفراج عنه، حيث كان محتجزاً بتهم نشر معلومات كاذبة والإضرار بالأمن الوطني، قبل أن تبرئه المحكمة. - تزامن توقيف شهاب الدين مع حملة في الخليج ضد نشر صور توثق الاعتداءات الإيرانية، ويأتي القرار ضمن تطبيق صارم لقانون الجنسية الكويتي.

أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت قراراً، اليوم الأربعاء، بسحب الجنسية من 21 شخصاً، "استناداً إلى المادة 11 من قانون الجنسية التي تحظر ازدواج الجنسية"، وفق ما ورد في ملحق خاص للجريدة الرسمية. وتضمّن القرار اسم الصحافي أحمد شهاب الدين الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والكويتية، وهو من أصول فلسطينية.

ويأتي القرار بعد أيام من مغادرة أحمد شهاب الدين الكويت، عقب الإفراج عنه إثر احتجازه أسابيع. وكانت وزارة الخارجية الأميركية أكدت، ليل الجمعة الماضي، أن "الصحافي الأميركي أحمد شهاب الدين غادر الكويت بأمان"، مشيرة إلى تقديم مساعدة قنصلية له خلال فترة احتجازه.

وكانت السلطات الكويتية أوقفت شهاب الدين في 3 مارس/آذار الماضي خلال زيارته البلاد، ووجهت إليه اتهامات بنشر معلومات كاذبة والإضرار بالأمن الوطني وإساءة استخدام هاتفه، قبل أن تقضي محكمة كويتية ببراءته من جميع التهم في 23 إبريل/نيسان الماضي.

أكثر من 43 ألف جنسية مسحوبة... ما الذي يحدث في الكويت؟

ووفقاً للجنة حماية الصحافيين، من المنشورات الأخيرة لشهاب الدين على وسائل التواصل الاجتماعي قبل توقيفه مقطع فيديو محدد الموقع الجغرافي تحققت منه شبكة "سي أن أن"، يُظهر تحطم طائرة مقاتلة أميركية قرب قاعدة جوية أميركية في الكويت.

يعمل أحمد شهاب الدين (41 عاماً) صحافياً مستقلاً، وساهم في مؤسسات إعلامية عدة، بينها "الجزيرة الإنكليزية"، وعمل لفترة وجيزة مع "نيويورك تايمز". وتزامن توقيفه مع حملة أوسع في دول الخليج طاولت مئات الأشخاص على خلفية نشر صور ومقاطع توثّق الاعتداءات الإيرانية التي بدأت يوم شن الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانهما على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، واستمرت بشكل شبه يومي حتى دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 8 إبريل/نيسان الحالي.

ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق المادة 11 من قانون الجنسية، التي تمنع حمل جنسية أخرى إلى جانب الجنسية الكويتية. ينصّ قانون الجنسية الكويتية في مادته الحادية عشرة على أنه "يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنّس مختاراً بجنسية أجنبية"، كما يمدّ هذا الأثر إلى الزوجة التي اكتسبت الجنسية بالتبعية، وإلى الأولاد القُصّر في حال دخولهم في جنسية الأب الجديدة وفق قانون تلك الجنسية. كما تنصّ المادة 11 مكرراً على أنه "على كل من حصل على الجنسية الكويتية بالتجنّس التنازل عن جنسيته الأجنبية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الجنسية، وإلا اعتُبر منحه الجنسية كأن لم يكن".