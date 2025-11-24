سجون سورية... الشهادة حين يُدلي بها الجلادون

في ديسمبر/كانون الأول من عام 2024، بينما كان العالم يشاهد السقوط الدراماتيكي للرئيس السوري السابق، بشار الأسد، الذي أنهى 14 عاماً من الحرب الأهلية المدمرة، كانت هناك قصة أخرى أكثر قتامة تنتظر أن تُروى، قصة لا تخص الساحات العامة المليئة بالمحتفلين، بل تخص الزنازين السرية والمقابر الجماعية، وأكثر من 100 ألف مفقود سوري وغير سوري. هنا، يأتي الفيلم الوثائقي "الناجون من سجون سورية" (Surviving Syria's Prisons) الذي أُنتج عام 2025، ليكون شهادة صادمة على واحدة من أكثر حملات القمع الحكومي وحشية في التاريخ الحديث.

يتميز الفيلم بحصوله على وصول نادر لأكثر من 40 من عناصر النظام السابق، من ضباط المخابرات إلى حراس السجون الذين أشرفوا على التعذيب والإعدام. هذه الاعترافات التي سُمعت للمرة الأولى تكشف العقلية والدوافع لدى أولئك الذين مارسوا التعذيب، وكيف دربهم النظام ومكّنهم من ذلك. يُقدم الجلادون في الفيلم تفسيراتهم لأفعالهم، يتحدثون عن عملية غسل الدماغ التي تعرّضوا لها في المدرسة وأثناء الخدمة العسكريّة، وعن تعرّضهم للضرب والتنكيل، خلال تدريبهم في فروع نظام الأسد العديدة، تحذيراً لما سيحدث لهم إذا عصوا الأوامر. أحد الضباط يتحدث عن كيف أن السجناء "كانوا كتلة واحدة... كانوا جميعاً متشابهين"، بينما يقول آخر إن أي شعور بالذنب كانت تتجاوزه معرفة أن إظهار أي رحمة يعني أن "تحكم على نفسك بالإعدام".

في مقابل شهادات الجلادين، ينسج الفيلم قصة الأخوين شادي وهادي هارون، الناشطيَن السلميّين اللذين قضيا ما يقرب من عقد في نظام السجون الوحشي التابع للأسد. تبدأ قصتهما في عام 2011، عندما نظّما تظاهرات ضد النظام وأحلاماً بإسقاط الأسد ليقابلا بعدها بعقدٍ من التعذيب والتنكيل. يأخذ الوثائقي المشاهدين في رحلة مع الأخوين هارون أثناء عودتهما إلى مواقع اعتقالهما، فرع المخابرات الجوية في حرستا وسجن صيدنايا العسكري سيئ السمعة. في حرستا، يشير الأخوان إلى حواف النوافذ المرتفعة، حيث كان السجناء يحاولون إيجاد مكان للنوم، لأن 400 منهم كانوا محشورين في غرفة مساحتها عشرة أمتار في ثمانية أمتار فقط.

يخصص الفيلم مساحة كبيرة لكشف الفظائع التي حدثت في سجن صيدنايا الذي كان معروفاً باسم "المسلخ البشري"، إذ قدرت منظمة العفو الدولية أن ما يصل إلى 13 ألف سجين قد أُعدموا فيه خلال فترة أربع سنوات. يصف الناجون الأيام التي تبدأ عند الساعة السادسة صباحاً، عندما كان السجناء يستيقظون على صوت المعدن يقرع أثناء جولات الحراس اليومية. كان الحراس يسألون عما إذا كان أحد قد مات، وكان على السجناء استخدام كلمة جيفة وليس جثة أو شهيداً، وإلا فإنهم سيواجهون الموت. يكشف الفيلم عن تقاليد مروعة، مثل حفلات الإعدام صباح كل يوم أربعاء، إذ كان يُشنق السجناء بالجملة. يروي حسام (أحد حراس السجن السابقين)، كيف أن أحد السجناء لم يمت بعد تنفيذ الإعدام، فأمره الضابط بالإمساك بقدميه وسحبهما إلى الأسفل لإكمال العملية.

في عالم صناعة الأفلام الوثائقية، حيث السياقات الثقافية والاجتماعية تمثّل العمود الفقري لأي عمل ناجح، يأتي هذا العمل ليمثل حالة دراسية مثيرة للتأمل في كيفية إضاعة فرصة تاريخية ثمينة، بسبب منهجية إخراجية تفتقر إلى الفهم العميق للسياق السوري، وبالرغم من الجهد الكبير الذي بذلته المخرجتان سارة عبيدات وساشا جويل أشيلي، في الحصول على شهادات نادرة من الجلادين والضحايا على حد سواء، فإن الفيلم يظل مثالاً صارخاً على كيفية اختزال مأساة شعب بأكمله، ضمن إطار أيديولوجي ليبرالي ضيق، لا يراعي تعقيدات الواقع السوري وتشابكاته التاريخية والاجتماعية.

عبيدات وأشيلي من أكثر المخرجات الوثائقيات تميزاً في الوقت الراهن. تحمل سارة عبيدات الجنسية الأردنية الأميركية، وهي صحافية استقصائية حاصلة على عدة جوائز مرموقة، وعملت على إنتاج عدة برامج لقناة فرونتلاين التابعة لـPBS وشبكة BBC، وتركز في أعمالها على منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوروبا، ومن أبرز أعمالها الوثائقي الحائز على جائزة إيمي Yemen's Covid Cover-Up الذي كشف سوء إدارة سلطات الحوثي أزمة كورونا. أما أشيلي فهي مخرجة أسترالية إيطالية، حائزة على جوائز "إيمي" و"بافتا" و"دوبونت"، تخصصت في صناعة الأفلام الوثائقية عن الشؤون الدولية، وقضت معظم حياتها المهنية في سرد قصص من أكثر المناطق النائية في أفريقيا والشرق الأوسط.

يستخدم الفيلم لقطات أرشيفية نادرة من داخل السجون، إضافة إلى صور لسجناء ماتوا تحت التعذيب، إذ حصلت المخرجتان على صور لبعض الجثث (لا ندري كيف). هذه الصور تعمل بوصفها دليلاً مادياً على الفظائع التي كان ينكرها النظام، كما يعرض الفيلم وثائق من داخل السجون بما في ذلك سجلات الوفيات التي سجلت أسباب الوفاة على أنها فشل قلبي وتنفسي، المخرجتان تصران أن هذه الوثائق تثبت أن النظام كان يدرك تماماً ما كان يحدث ويحاول التستر عليه (وهذا معروف بالنسبة إلى السوريين، الغرب صُدم بهذه الحقيقة ولا أحد يعلم لماذا).

من خلال المشاهدة المتأنية للفيلم، يتضح أن المخرجتين قد وقعتا في فخ الإسقاط الأيديولوجي، فحاولتا تطبيق نموذج التحليل الليبرالي الغربي على واقع اجتماعي وسياسي معقد لا ينتمي إلى السياق نفسه.

نجد الأسئلة الموجهة إلى الجلادين تفتقر إلى العمق أو لفهم السياق، وتتجاهل حقيقة أن النظام السوري لم يكن مجرد مجموعة أفراد، بل كان آلة قمعية مؤسساتية معقدة تتبع منطقاً مختلفاً تماماً عن المنطق الفرداني الذي حاول الفيلم اختزاله.

وبدلاً من الغوص في البنية المؤسساتية للنظام والأدوار الوظيفية للعناصر ضمن هذه الآلة، نجد أسئلة سطحية مثل تلك المتعلقة بالمقابر الجماعية، كأنها مجرد خيارات فردية أو تساؤلات عن الرشاوى بين الجنود والشرطة، في تجاهل أن هذه الممارسات كانت جزءاً من نظام فساد مؤسسي متكامل، وليست انحرافات أخلاقية فردية، كما تحاول المقاربة الليبرالية تصويرها. كان بإمكان هذا الفيلم أن يكون وثيقة تاريخية فريدة، خاصة مع ندرة الحصول على اعترافات من أكثر من أربعين عنصراً سابقاً في النظام، لكن سوء توظيف هذه الشهادات وإدارة الحوارات حولها أفقد العمل قيمته التاريخية.

على صانعي الأفلام الوثائقية الطموحين أن يتعلموا من أخطاء هذا الفيلم، المأساة السورية لا يمكن اختزالها في إطار تحليلي بسيط، هي في حاجة إلى مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار تعقيدات المجتمع السوري وتنوعه، والتحولات التاريخية التي مرّ بها، والبنى الاجتماعية والسياسية التي شكّلت مساره. لعلّ على السوريين أن يبحثوا عن صورتهم وهويتهم الفنية بعيداً عن النماذج الجاهزة، وأن يقدموا أنفسهم كما يريدون هم، وليس كما يريد لهم الآخرون. هذه الفرصة التاريخية التي أتيحت بعد سقوط النظام تتطلب بناءً جديداً للعديد من القطاعات في الدولة والمجتمع من الصفر، ومنها القطاع السينمائي والإعلامي.