حكمت محكمة في لوس أنجليس على شاب أميركي بالسجن لمدة 45 يوماً ووضعه تحت المراقبة لمدة عام، بعد انتشار فيديو العام الماضي يظهره وهو يعطي طائراً جارحاً صغيراً جرعة من الكحول، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية. وأدين الشاب البالغ من العمر 25 عاما بتهمة إساءة معاملة حيوان، وفُرض عليه أيضاً إنجاز 20 يوماً من الخدمة المجتمعية.

وقضت المحكمة أيضاً بتغريمه 220 دولاراً، وإلزامه بحضور برنامج توعوي حول القسوة على الحيوانات يتألف من 24 جلسة. كما مُنع من حيازة أي حيوان لمدة خمس سنوات.

وكان الشاب قد نشر في يونيو/ حزيران من العام الماضي مقطع فيديو على "يوتيوب" يظهره وهو يسكب جرعة من مشروب كحولي في منقار طائر صغير محمي في كاليفورنيا من نوع صقر كوبر، وهو الأمر الذي أدى لملاحقته، نظراً لأن القانون الفيدرالي يحظر اصطياد هذا النوع من الطيور أو حيازته أو بيعه. وتمنع التشريعات في كاليفورنيا أيضاً المساس أو الإضرار بها، بحسب وزارة الصيد والحياة البرّية.

(فرانس برس)