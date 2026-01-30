سجال على "إكس" بين رئيس وزراء إسبانيا وإيلون ماسك حول المهاجرين

- أثار السجال بين رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز والملياردير إيلون ماسك تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتقد ماسك مرسوم تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا، ورد سانشيز قائلاً: "المريخ يمكنه الانتظار، الإنسانية لا". - يعكس هذا السجال الدور المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي في تحويل قضايا السياسات العامة إلى نقاشات عابرة للحدود، حيث يمكن لمنشور واحد أن يعيد تشكيل النقاش العام داخل دولة ما. - أصدرت الحكومة الإسبانية مرسوماً لتسوية أوضاع نحو نصف مليون مهاجر غير نظامي، مما يجعل إسبانيا استثناءً في أوروبا التي تتجه نحو سياسات هجرة متشددة.

، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، على الملياردير الأميركي ومالك منصة إكس ("تويتر" سابقاً) إيلون ماسك ، في سجال أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي حول مرسوم تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا. وكتب سانشيز في حسابه الرسمي على "إكس" الذي يتابعه نحو مليوني شخص: "المريخ يمكنه الانتظار، الإنسانية لا"، في رسالة نُشرت عند الساعة 22:39، وجاءت رداً على منشور سابق لماسك انتقد فيه القرار الحكومي الإسباني.

وكان ماسك قد شارك، في وقت سابق من اليوم نفسه، مقطع فيديو نشره المعلّق السياسي والناشط اليميني إيان مايلز تشيونغ مرفقاً بتعليق مقتضب "واو"، وزعم تشيونغ في منشوره أنّ خطوة حكومة سانشيز في تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا تهدف إلى "هزيمة اليمين المتطرف"، معتبراً أن "المنطق بسيط: تقنين أوضاع نصف مليون شخص، وتسريع حصولهم على الجنسية، الذي قد لا يستغرق لأغلبهم سوى عامين".

Mars can wait. Humanity can’t. https://t.co/Oc4qAYtd3f — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 29, 2026

وبعد إعادة نشر التعليق من قبل ماسك الذي يتابعه أكثر من 230 مليون شخص، تجاوز عدد مشاهدات الفيديو 7 ملايين خلال ساعات قليلة، ما ضاعف من انتشاره وتأثيره الإعلامي. ويعكس السجال بين سانشيز وماسك مجدداً الدور المتزايد الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي في تحويل قضايا السياسات العامة إلى نقاشات عابرة للحدود، حيث يمكن لمنشور واحد صادر عن شخصية نافذة عالمياً أن يعيد تشكيل النقاش العام داخل دولة ما.

كما يسلّط الحدث الضوء على "إكس" بوصفها ساحة مركزية لتقاطع السياسة والإعلام، حيث تتداخل الآراء الشخصية، والمحتوى المثير للجدل، والانتشار الخوارزمي السريع، في إنتاج سرديات تتجاوز أحياناً الوقائع القانونية والمؤسسية.

يذكر أنّ الحكومة الإسبانية قد أصدرت، الثلاثاء الماضي، مرسوماً استثنائياً لتسوية أوضاع نحو نصف مليون مهاجر غير نظامي في البلاد، وذلك بعد اجتماع لمجلس الوزراء عُقد برئاسة سانشيز في مدريد. وأتت هذه الخطوة بعد التوصّل إلى تفاهم مع حزب "بوديموس"، أحد مكوّنات الأغلبية البرلمانية الداعمة رئيسَ الوزراء، في ملفّ ظلّ معلقاً أشهراً طويلة في البرلمان. ويشمل المرسوم الجديد كذلك جميع المهاجرين الذين قدّموا طلبات لجوء في إسبانيا قبل نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، كذلك يتيح لأطفالهم الحصول على إقامة في البلاد لمدّة خمس سنوات.

وتحمل الخطوة دلالات تتجاوز بعدها الداخلي، إذ تأتي في لحظة تشهد فيها أوروبا، وحتى دول تقودها حكومات اجتماعية ديمقراطية، اتجاهاً متسارعاً نحو سياسات متشدّدة في ملفّ الهجرة وتضييقاً في برامج التسوية، الأمر الذي يجعل نموذج إسبانيا استثناءً نسبياً في القارة، وفقاً لمراقبين.