ستيفن كولبير يطلق قناةً على "يوتيوب" بعد أيام من توقف برنامجه

- أطلق ستيفن كولبير قناته على يوتيوب بعد إيقاف برنامجه "ذا لايت شو" على قناة سي بي إس، حيث نشر فيديو بعنوان "أونلي إن مونرو" الذي حصد 830 ألف مشاهدة و160 ألف مشترك. - أثار قرار إيقاف البرنامج جدلاً واسعاً، حيث ربط البعض بينه وبين الضغوط المالية ومساعي شركة باراماونت للحصول على موافقات تنظيمية من إدارة ترامب لصفقة اندماج. - توصلت باراماونت إلى تسوية مع ترامب بدفع 16 مليون دولار، مما أثار استياء كولبير الذي وصفها بـ"رشوة فاضحة"، بينما احتفل ترامب بإيقاف البرنامج.

افتتح الكوميدي والمذيع الأميركي ستيفن كولبير قناة خاصة به على "يوتيوب" بعد أيامٍ فقط على توقف برنامجه الشهير "ذا لايت شو" على قناة سي بي إس، إثر دعوات متكرّرة من الرئيس دونالد ترامب

إلى إبعاده عن الشاشة.

وكان ستيفن كولبير قد قدّم، الخميس، الحلقة الأخيرة من برنامجه الكوميدي الليلي، ثمّ نشر على قناته، السبت، فيديو بعنوان "أونلي إن مونرو"، حيث يظهر فيه ضيفاً على "مونرو كوميونيتي ميديا"، وهي قناة محلية صغيرة في ولاية ميشيغين. وحتّى الساعة، تجاوز عدد مشتركي القناة 160 ألف شخص، فيما حصل المقطع الوحيد حتى الآن على نحو 830 ألف مشاهدة.

وانتشرت مقاطع من فيديو المقابلة الذي يصل إلى ساعة كاملة بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، لكن قناة سي بي إس ردّت بإرسال إشعارات بانتهاك حقوق النشر لعدد من المستخدمين الذين نشروا هذا المقاطع، وهو ما تسبّب بموجة انتقادات واسعة لما اعتبروه محاولة منها لمنع انتشار المقابلة، عبر الاستعمال التعسفي لحقوق النشر، بحسب ما نقلته صحيفة ذا غارديان.

وتراجعت القناة عن موقفها، موضحةً أن الحلقة "موّلت وأنتجت في استوديوهات سي بي إس، ونُشرت على قناة ستيفن كولبير الرسمية على يوتيوب بالتعاون مع مؤسسة مونرو كوميونيتي ميديا وقناة برنامج ذا لايت شو على يوتيوب". وأكّدت أنها ستعلّق اتخاذ أي إجراءات إضافية إلى حين إجراء المزيد من المراجعة.

وأثار قرار شركة باراماونت، مالكة "سي بي إس"، إيقاف البرنامج بذريعة الضغوط المالية، جدلاً واسعاً منذ إعلانها عنه العام الماضي، وربط الكثيرون بين إبعاد كولبير ومساعي الشركة للحصول على الموافقات التنظيمية من إدارة ترامب لإتمام عملية اندماجها مع شركة سكاي دانس.

وكانت الصفقة قد تأخّرت عدة أشهر، بسبب دعوى رفعها ترامب ضد قناة سي بي إس، المملوكة لـ"باراماونت"، بتهمة التلاعب في مونتاج مقابلة مع منافسته الديمقراطية كاميلا هاريس، معتبراً أن ذلك شكلٌ من أشكال التدخل في الانتخابات. في النهاية، توصّلت "باراماونت" إلى تسوية مع الرئيس، وافقت بموجبها على دفع 16 مليون دولار لمكتبته الرئاسية المستقبلية. أثار الاتفاق حفيظة ستيفن كولبير إلى حدّ وصفه بأنه "رشوة فاضحة"، وهو ما أغضب ترامب الذي طالب علناً بإزاحته من القناة. وبالفعل، أعلنت القناة إلغاء البرنامج في ما اعتبره كثيرون محاولة لاسترضاء الرئيس خلال عملية مراجعة صفقة الاندماج.

وبعد بثّ الحلقة الأخيرة من "ذا لايت شو"، الخميس الماضي، احتفل ترامب برحيل كولبير، وكتب عبر حسابه على منصة تروث سوشال: "مذهل أنه استمر كل هذا الوقت! لا موهبة، لا نسب مشاهدة، لا حياة... الحمد لله أنه رحل أخيراً". كذلك نشر حساب البيت الأبيض على منصة إكس مقطعاً مولداً بواسطة الذكاء الاصطناعي يظهر ترامب وهو يرمي كولبير في مستوعب للنفايات.