ستيفن كولبير لكتابة فيلم من سلسلة "سيد الخواتم"

- أعلنت شركة "وارنر براذرز" عن انضمام ستيفن كولبير لفريق العمل الإبداعي لسلسلة "سيد الخواتم"، حيث سيكتب فيلم "سيد الخواتم: ظلال الماضي" لسد الفجوات السردية في الثلاثية الأصلية. - تدور أحداث الفيلم بعد 14 عاماً من رحيل فرودو، وتبرز شخصية إيلانور، ابنة سام، التي تكتشف سراً قديماً. يجمع الفيلم بين النوستالجيا للأبطال القدامى وتقديم جيل جديد. - يشارك كولبير في كتابة السيناريو مع فيليبا بوينز وبيتر ماكجي، ويأتي الفيلم ضمن خطة توسعية للشركة، مستهدفاً عام 2026 لعرض المشاريع الجديدة.

في تحول مهني أثار حماسة محبي الأدب الفانتازي والسينما على حد سواء، أعلنت شركة "وارنر براذرز" (Warner Bros) رسمياً انضمام المقدم التلفزيوني والكوميدي الشهير ستيفن كولبير إلى فريق العمل الإبداعي لسلسلة أفلام "سيد الخواتم" (The Lord of the Rings).

بهذا، سيتولى كولبير كتابة فيلم جديد يحمل عنواناً مؤقتاً هو "سيد الخواتم: ظلال الماضي" (The Lord of the Rings: Shadow of the Past)، ليكون هذا المشروع أولى محطاته الكبرى بعد انتهاء مسيرته الطويلة مقدماً لبرنامج "ذا ليت شو" (The Late Show) في مايو/أيار المقبل.

تشير التفاصيل إلى أن الفيلم لن يكون مجرد تكملة تقليدية، بل هو محاولة لسد الفجوات السردية التي لم تظهر في الثلاثية الأصلية للمخرج بيتر جاكسون. ففي فيديو إعلان رسمي ظهر فيه ستيفن كولبير إلى جانب جاكسون، كشف الكوميدي الأميركي أن الفكرة استلهمها من إعادة قراءته المتعمقة لمجلد "رفقة الخاتم" (The Fellowship of the Ring)، وتحديداً الفصول من الثالث إلى الثامن. وهي الفصول التي تغطي رحلة الهوبيت من شير وصولاً إلى بري، وتتضمن أحداثاً وشخصيات أسطورية كانت قد استُبعدت من المعالجة السينمائية السابقة التي صدرت عام 2001، بهدف جعل القصة متوافقة مع الرؤية السينمائية والروائية الأصلية لجيه. آر. آر. تولكين.

وعلى صعيد الحبكة الدرامية، أكدت تقارير إعلامية أن أحداث "ظلال الماضي" ستبدأ بعد 14 عاماً من رحيل فرودو باغينز، إذ يجد الرفاق القدامى سام وايز غامجي وميري وبيبين أنفسهم في رحلة جديدة تتبع خطوات مغامرتهم الأولى.

وتبرز في قلب القصة شخصية إيلانور، ابنة سام، التي تكتشف سرّاً مدفوناً منذ زمن طويل يكشف لماذا كانت حرب الخواتم على وشك أن تُخسر حتى قبل أن تبدأ فعلياً. هذا التوجه الدرامي يجمع بين النوستالجيا للأبطال القدامى وتقديم جيل جديد لاستكشاف خبايا "الأرض الوسطى" (Middle-earth).

لا يقتصر دور ستيفن كولبير على الكتابة فحسب، بل يشارك في صياغة السيناريو إلى جانب الكاتبة المخضرمة الحائزة أوسكار فيليبا بوينز وبيتر ماكجي. هذا التعاون يضع كولبير، المعروف بكونه أحد أكبر الخبراء الموسوعيين في عالم تولكين، في قلب العملية الإبداعية لضمان الدقة الكاملة للتفاصيل الأدبية. وصرح كولبير في هذا السياق بأن هدفه هو تقديم عمل "مخلص للكتب تماماً وفي الوقت نفسه مخلص للأفلام التي عشقها الجمهور".

يأتي "سيد الخواتم: ظلال الماضي" جزءاً من خطة توسعية كبرى لشركة وارنر براذرز ديسكفري، إذ سيعقب فيلم "مطاردة غولوم" (The Hunt for Gollum) الذي يخرجه أندي سيركيس ويؤدي بطولته. وبينما يركز فيلم سيركيس على شخصية غولوم، سيتولى مشروع كولبير استكمال الرؤية الملحمية تحت إشراف إنتاجي مباشر من بيتر جاكسون، الذي أشاد بشغف كولبير ومعرفته العميقة بالمادة العلمية للروايات، واصفاً إياه بالشريك "الخاص جداً" لهذا المشروع.

يمثل هذا الإعلان لحظة تاريخية في مسيرة السلسلة، إذ ينتقل أحد أكبر المعجبين بها من مقعد المتفرج والمحلل إلى مقعد صانع القرار والكاتب. ومع استهداف "وارنر براذرز" لعام 2026 موعداً لبدء عرض هذه المشاريع الجديدة، يتطلع الجمهور إلى رؤية كيف سيتمكن ستيفن كولبير من تحويل الفصول المنسية من كتب تولكين إلى ملحمة سينمائية جديدة تعيد بريق "الأرض الوسطى" إلى الشاشات الكبيرة.