ستارمر يطلق حسابه على "تيك توك" رغم الحظر الحكومي البريطاني

09 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 11:00 (توقيت القدس)
كير ستارمر يلتقط صورة جماعية مع طلاب عبر الهاتف المحمول (كاميرون سميث/ Getty)
- أطلق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حسابه على "تيك توك" للتواصل مع الناخبين الشباب، رغم حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية، مع تأكيد اتخاذ "إجراءات أمنيّة مشدّدة".
- ظهر ستارمر في فيديوهات مع زوجته والرئيس الأوكراني زيلينسكي، مشيراً إلى محادثات مع قادة عالميين حول إنهاء الحرب في أوكرانيا.
- رغم الحظر المفروض في مارس 2023 بسبب مخاوف أمنية، يسعى ستارمر لتعزيز التواصل المباشر مع الجمهور وسط تراجع شعبيته.

أطلق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس الاثنين حسابه على "تيك توك" رغم حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية، في محاولة للتواصل مع الناخبين الأصغر سنّاً. وأفاد ناطق باسم مكتبه بأن "إجراءات أمنيّة مشدّدة" فُعِّلت لحساب رئيس الوزراء على التطبيق.

وظهر ستارمر في أول مقطع فيديو ينشره على "تيك توك"، برفقة زوجته، وهما يضيئان شجرة الميلاد في داونينغ ستريت، قائلاً: "تيك توك، تابعوني".

@keirstarmer

Hi TikTok 🎄

♬ original sound - Keir Starmer

كذلك نشر ستارمر فيديو آخر يظهر فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وهو يعانقه خارج مقرّ إقامته، قبل انضمامهما إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرز لإجراء محادثات حول مقترحات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي مارس/ آذار 2023، حظرت لندن استخدام "تيك توك" على الأجهزة الحكومية بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات مرتبطة بالشركة الصينية الأم للتطبيق الشهير "بايتدانس". وقبل صدور هذا الحظر، أُطلق حساب رسمي لرئاسة الوزراء البريطانية باسم "10 داونينغ ستريت" في مايو/ أيار 2022 عندما كان بوريس جونسون رئيساً للوزراء، لكنه توقّف عن نشر المقاطع بعد ثلاثة أشهر.
هيئة تنظيم الإعلام الأيرلندية تحقق مع منصتي "تيك توك" و"لينكد إن"

وأوضح الناطق باسم ستارمر أن "القيود المفروضة على استخدام التطبيق على معظم الأجهزة الحكومية ما زالت سارية، ولا تغييرات في سياستنا الأمنية في ما يخص تيك توك". وتُعدّ هذه الخطوة محاولة جديدة من جانب ستارمر للتواصل المباشر مع الناخبين، فيما يعاني وحكومته تراجعاً مستمراً في الشعبية.

(فرانس برس)

