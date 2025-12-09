ستارمر يطلق حسابه على "تيك توك" رغم الحظر الحكومي البريطاني

أطلق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس الاثنين حسابه على "تيك توك" رغم حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية، في محاولة للتواصل مع الناخبين الأصغر سنّاً. وأفاد ناطق باسم مكتبه بأن "إجراءات أمنيّة مشدّدة" فُعِّلت لحساب رئيس الوزراء على التطبيق.

وظهر ستارمر في أول مقطع فيديو ينشره على "تيك توك"، برفقة زوجته، وهما يضيئان شجرة الميلاد في داونينغ ستريت، قائلاً: "تيك توك، تابعوني".

كذلك نشر ستارمر فيديو آخر يظهر فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وهو يعانقه خارج مقرّ إقامته، قبل انضمامهما إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرز لإجراء محادثات حول مقترحات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي مارس/ آذار 2023، حظرت لندن استخدام "تيك توك" على الأجهزة الحكومية بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات مرتبطة بالشركة الصينية الأم للتطبيق الشهير "بايتدانس". وقبل صدور هذا الحظر، أُطلق حساب رسمي لرئاسة الوزراء البريطانية باسم "10 داونينغ ستريت" في مايو/ أيار 2022 عندما كان بوريس جونسون رئيساً للوزراء، لكنه توقّف عن نشر المقاطع بعد ثلاثة أشهر.

وأوضح الناطق باسم ستارمر أن "القيود المفروضة على استخدام التطبيق على معظم الأجهزة الحكومية ما زالت سارية، ولا تغييرات في سياستنا الأمنية في ما يخص تيك توك". وتُعدّ هذه الخطوة محاولة جديدة من جانب ستارمر للتواصل المباشر مع الناخبين، فيما يعاني وحكومته تراجعاً مستمراً في الشعبية.

(فرانس برس)