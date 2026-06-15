- أعلنت مجموعة شينسيغيه، المالكة لـ"إي مارت" و"ستاربكس كوريا"، عن إغلاق جميع الفروع في 22 من الشهر الجاري للسماح للموظفين بالمشاركة في برنامج للتوعية التاريخية والحساسية الاجتماعية، بعد انتقادات لحملة ترويجية أثارت غضباً واسعاً. - ستوفر المجموعة تدريبات حول الوعي التاريخي والحساسية الاجتماعية لكبار المسؤولين وموظفي "ستاربكس كوريا"، بقيادة البروفيسور أوه جي يون والبروفيسور كو جونغ وو، مع إغلاق الفروع لمدة ثلاث ساعات. - أقالت شينسيغيه رئيس "ستاربكس كوريا" وقدمت اعتذاراً رسمياً، مع تعهد رئيس المجموعة بتلقي تدريب في التاريخ، في خطوة تهدف إلى معالجة الأزمة وتحسين الوعي الثقافي والاجتماعي.

أعلنت مجموعة شينسيغيه (Shinsegae Group) المالكة لـ"إي مارت" (Emart)، والتي تدير "ستاربكس كوريا"، أن جميع الفروع ستغلق أبوابها في أنحاء البلاد عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم 22 من الشهر الجاري، لإتاحة المجال أمام الموظفين للمشاركة في برنامج للتوعية التاريخية والحساسية الاجتماعية.

وأوضحت المجموعة، الأحد، أنها ستوفر تدريبات حول الوعي التاريخي والحساسية الاجتماعية لكبار المسؤولين في الشركات التابعة لـ"إي مارت" ولموظفي المقر الرئيسي لـ"ستاربكس كوريا".

وفي 17 من الشهر الجاري، سيشارك مسؤولو "ستاربكس" والشركات التابعة لـ"إي مارت" في البرنامج التدريبي الذي سيُعقد في مركز "شينسيغيه نامسان" (Shinsegae Namsan) للتدريب الحضري. كما سيشاهد موظفو متاجر "ستاربكس"، الذين يُعرفون داخل الشركة باسم "الشركاء"، المادة التعليمية نفسها داخل فروعهم بعد إغلاقها المبكر.

ووجدت "ستاربكس كوريا"، التي تدير أكثر من ألفي متجر على مستوى البلاد، نفسها في قلب موجة انتقادات الشهر الماضي بعد إطلاقها عرضاً ترويجياً تحت اسم "يوم الدبابة" (Tank Day). وأطلقت "ستاربكس كوريا" في 18 مايو/أيار الماضي حملة ترويجية لسلسلة أكواب جديدة تحمل اسم "تانك" (Tank)، بهدف إبراز سعتها الكبيرة. لكن اختيار التاريخ والشعارات والصور المرافقة للحملة أثار غضباً واسعاً، إذ أعاد فتح جراح مجزرة مجزرة غوانغجو (Gwangju) عام 1980 إحدى أكثر المحطات إيلاماً في التاريخ الكوري الجنوبي الحديث، إضافة إلى فضيحة تعذيب تعود إلى عهد الديكتاتورية.

وتُعد كوريا الجنوبية ثالث أكبر أسواق "ستاربكس" في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. وأثارت القضية احتجاجات في سيول وغوانغجو، كما تسببت في "تراجع حاد بالمبيعات" خلال الأيام الأولى للأزمة، بحسب الشركة المشغلة.

وكانت مجموعة شينسيغيه قد أقالت رئيس "ستاربكس كوريا" في يوم اندلاع الأزمة وقدمت اعتذاراً رسمياً. وأعلنت الشركة، الاثنين، أن رئيس المجموعة، تشونغ يونغ جين، سيتلقى تدريباً منفصلاً في التاريخ مع رؤساء الشركات التابعة قبل اجتماع تنفيذي مقرر في 24 من الشهر الجاري، وفاءً بتعهده الذي أعلنه خلال اعتذار علني أخير عندما قال: "سأتلقى أيضاً تعليماً في التاريخ".

كما سيخضع موظفو الشركات التابعة لـ"إي مارت" للتدريب ذاته عبر دورات تعليم إلكتروني تبدأ في الأول من يوليو/تموز، على مدى أسبوعين، مع إعطاء الأولوية لموظفي المقرات الإدارية ومديري المواقع الميدانية.

وستغلق الفروع في جميع أنحاء البلاد أبوابها عند الساعة الثالثة بعد الظهر لمدة ثلاث ساعات، ولن تعاود فتحها في اليوم نفسه، في أول إغلاق متزامن من هذا النوع منذ افتتاح "ستاربكس" في كوريا الجنوبية عام 1999. واستُثني من القرار عدد محدود من الفروع الواقعة داخل المطارات.

وسيقود برنامج التوعية التاريخية البروفيسور أوه جي يون من قسم التاريخ في جامعة سونغكيونكوان، بينما يتولى البروفيسور كو جونغ وو من قسم علم الاجتماع في الجامعة نفسها تقديم التدريب الخاص بالحساسية الاجتماعية إلى جانب موضوعات أخرى.

وقالت المجموعة، حينها، إنها حددت سلسلة من أوجه التقصير التي سبقت إطلاق الحملة، من بينها موافقة مسؤولين على المواد الترويجية من دون مراجعة ملف التصميم، فضلاً عن عدم إخضاعها لمراجعة قانونية.