"سبوتيفاي" ستتيح للمستخدمين تعديل الأغاني بالذكاء الاصطناعي

- توصلت سبوتيفاي ويونيفرسال ميوزيك غروب لاتفاقية تتيح للمشتركين إنشاء ريمكسات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يوفر مصدر دخل إضافي للفنانين وكتّاب الأغاني. - ستأتي الميزة الجديدة كإضافة مدفوعة، وتسمح لمشتركي الخدمة المميزة بإعادة مزج الأغاني وإنشاء نسخ مرخّصة، مع التركيز على حقوق الفنانين وتعويضهم. - تسعى سبوتيفاي للتوسع خارج نطاق اشتراكات الموسيقى التقليدية بدمج الذكاء الاصطناعي، رغم المخاوف المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وتأثير الموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي.

توصّلت منصة البث الموسيقي سبوتيفاي وشركة يونيفرسال ميوزيك غروب إلى اتفاقية تسمح للمشتركين بإنشاء نسخ معاد توزيعها من الأغاني وريمكسات باستخدام الذكاء الاصطناعي، بحسب ما نقلته صحيفة ذا غارديان البريطانية الخميس.

وهذه المرة الأولى التي تسمح فيها "سبوتيفاي" للمستخدمين باستعمال الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى عبر منصتها. ومن المتوقع أن تأتي هذه الميزة على شكل إضافة مدفوعة داخل التطبيق. وسيتمكن مشتركو الخدمة المميزة من إعادة مزج الأغاني الخاصة بالفنانين المشاركين وإنشاء نسخ مرخّصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقالت "سبوتيفاي" إن الأداة الجديدة قد توفر مصدر دخل إضافياً للفنانين وكتّاب الأغاني، إلى جانب العائدات التي يحصلون عليها حالياً من حقوق الملكية.

ولم يعلن الطرفان عن الشروط المالية للاتفاقية، كما لم يكشفا عن أسماء المغنين المشاركين فيها، علماً أن "يونيفرسال" تملك حقوق أعمال نجوم مثل تايلور سويفت وأريانا غراندي وبيلي أيليش.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لـ"سبوتيفاي" أليكس نورستروم إن "حلّ المشكلات المعقدة التي تواجه الموسيقى هو جوهر عمل سبوتيفاي، وتأتي الأغاني المُعاد توزيعها وريمكساتها من قِبل المعجبين في المرحلة التالية. إن ما نبنيه قائم على مبدأ الموافقة، والاعتراف بحقوق الفنانين وكتاب الأغاني، وتعويضهم". من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة يونيفرسال ميوزيك لوسيان غرينج إن هذه الصفقة تهدف إلى "دعم الإبداع البشري" و"خلق فرص دخل إضافية للفنانين وكتاب الأغاني"، مؤكداً أن "هذه المبادرة تتمحور حول الفنانين، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي المسؤول، وستسهم في نمو المنظومة بأكملها".

وأشارت "ذا غارديان" إلى أن "سبوتيفاي" تبحث عن طرقٍ جديدة للتوسع خارج نطاق اشتراكات الموسيقى التقليدية مع دمج الذكاء الاصطناعي في منظومتها، على الرغم ممّا يثيره من مخاوف كبيرة في صناعة الموسيقى، خصوصاً بين الموسيقيين وكتاب الأغاني القلقين حول حقوق الملكية الفكرية واقتحام الموسيقى المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي المشهد الموسيقي.