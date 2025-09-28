سبوتيفاي تضيف خصائص جديدة لمنافسة منسّقي الموسيقى المحترفين

على الرغم من تركيز منصة سبوتيفاي (Spotify) العملاقة على قوائم التشغيل التي تراعي مختلف الأذواق، فإنها لم تتمكن حتى الآن من منافسة مهارات منسّقي الموسيقى المحترفين "دي جيه". لكن يبدو أن هذا الأمر على وشك أن يتغيّر مع إطلاق مجموعة جديدة من الخصائص المخصّصة لمشتركي الخدمة المميزة مدفوعة الأجر.

ففي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت المنصة الأكبر عالمياً في مجال بثّ الموسيقى عبر الإنترنت إضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مزج الأغاني بسلاسة، تماماً كما يفعل منسّقو الموسيقى في الحفلات الحيّة. كذلك باتت "سبوتيفاي" تتيح عبر شراكة جديدة مع برامج "الدي جيه" الشهيرة مثل "ريكورد بوكس" (Rekordbox) و"سيراتو دي جاي" (Serato DJ) بثّ الموسيقى مباشرة من مكتبة المستخدم، وهي خاصية أصبحت متاحة لجميع مشتركي الخدمة المميزة.

وجاء في بيان للشركة: "يمكنك بسهولة مزج الأغاني من سبوتيفاي باستخدام برنامج دي جيه مدعوم، وتنظيم مجموعاتك الموسيقية لخلق زخم أو إحداث تغييرات في المزاج بين الأغنيات".

ويُتوقع أن يحمل هذا الربط بين "سبوتيفاي" وبرامج "الدي جيه" آثاراً واسعة على منسّقي الموسيقى الذين عجزوا طويلاً عن استخدام مكتبات البث المباشر مع برمجياتهم الأساسية في العروض الحية. وتأتي هذه الخطوة بعد مبادرة مماثلة من خدمة "آبل ميوزيك" (Apple Music) المنافسة.

ورغم أن خاصية المزج المدمجة الجديدة في "سبوتيفاي" توفر إمكانات مثل مطابقة الإيقاعات والتلاشي المتداخل والمؤثرات الصوتية، إلا أن كثيراً من منسّقي الموسيقى سيواصلون تفضيل البرامج المتخصّصة لما تمنحه من مرونة وتنوع أكبر.

كذلك، أضافت سبوتيفاي خاصية أخرى طال انتظارها، وهي البث الصوتي عالي الجودة من دون فقدان للنغمات. وبعد سنوات من الشائعات، أعلنت الشركة مطلع الشهر الحالي إطلاق هذه الميزة رسمياً.

وبات بإمكان مشتركي سبوتيفاي الاستماع إلى الموسيقى بجودة تصل إلى 24 بت/44.1 كيلوهرتز لجميع الأغاني. غير أن الشركة أوصت المستخدمين بتجنّب الاعتماد على تقنية البلوتوث للحصول على أفضل تجربة صوتية، مفضّلة مكبّرات الصوت أو سماعات الرأس السلكية، نظراً إلى أن الصوت عبر البلوتوث يكون مضغوطاً.

(أسوشييتد برس)