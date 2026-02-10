"سبوتيفاي" تحقق رقماً قياسياً في عدد المستخدمين

- حققت سبوتيفاي رقماً قياسياً في عدد المستخدمين الشهريين، حيث بلغ 751 مليوناً، مع زيادة في المشتركين المدفوعين بنسبة 10%، وارتفاع الإيرادات بنسبة 13% لتصل إلى 5.3 مليارات دولار. - ميزة Wrapped ساهمت في نجاح سبوتيفاي، حيث جذبت أكثر من 300 مليون مستخدم وحققت 630 مليون مشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي بـ56 لغة. - توسعت سبوتيفاي في البودكاست والكتب الصوتية، وأضافت ميزات اجتماعية وذكاء اصطناعي، ورفعت أسعار الاشتراكات لتعزيز الربحية وجذب مستخدمين جدد من منصات منافسة.

حققت منصة البث الصوتي السويدية سبوتيفاي رقماً قياسياً في عدد المستخدمين الذي بلغ 751 مليوناً شهرياً. وقالت في بيان رسمي إن عدد المستخدمين النشطين شهرياً ارتفع بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق، وإن عدد المشتركين في الخدمة المدفوعة (بريميوم) قد قفز بنسبة 10% على أساس سنوي، ليصل إلى 290 مليون مشترك. وعلى الصعيد المالي، سجّلت الشركة زيادةً في إجمالي الإيرادات بنسبة 13%، لتصل إلى 5.3 مليارات دولار.

وجاء هذا النجاح مدفوعاً بميزات عدة، أبرزها ميزة Wrapped (رابت)، التي تقدّم ملخصاً بأبرز ما استمع له المستخدم طوال السنة المنتهية، وعادة ما يثير ضجّةً في مواقع التواصل الاجتماعي. وقال بيان "سبوتيفاي" إنّه "احتفالنا بأكبر نسخة من رابت على الإطلاق"، "في نهاية الحملة، وصل عدد مستخدمي رابت المتفاعلين إلى أكثر من 300 مليون مستخدم، وحصدت مشاركاتها على وسائل التواصل الاجتماعي عالمياً أكثر من 630 مليون مشاركة بـ56 لغة".

ويأتي هذا الأداء القوي مع تولّي الرئيسين التنفيذيين الجديدين لـ"سبوتيفاي"، غوستاف سودرستروم وأليكس نورستروم، زمام الأمور، خلفاً للمؤسس المشارك دانيال إيك. وبعدما كانت مجرّد منصة للموسيقى، توسّعت "سبوتيفاي" في أكثر من اتجاه، إذ صارت تُقدّم البودكاست والكتب الصوتية، وعزّزت استراتيجيتها للاحتفاظ بالمستخدمين من خلال إضافة ميزات اجتماعية، مثل المحادثات الجماعية وتمكين المستخدمين من مشاركة ما يستمعون إليه، وأتاحت حتى حجز تذاكر الحفلات الموسيقية.

كذلك أضافت الشركة ميزات الذكاء الاصطناعي، مثل منسّق موسيقي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وقوائم تشغيل مُنشأة بالذكاء الاصطناعي، وتتيح الآن للمستخدمين استبعاد بعض الأغاني من التوصيات لمساعدتهم على تخصيص ما يستمعون إليه. وقد ركّزت "سبوتيفاي" كثيراً على الربحية في السنوات الأخيرة، من خلال رفع أسعار الاشتراكات في الولايات المتحدة وكذلك أوروبا، كما أضافت ميزات جديدة إلى باقتها المجانية المدعومة بالإعلانات لجذب المزيد من المستخدمين من منصات منافسة مثل "يوتيوب ميوزك" و"أمازون ميوزك".