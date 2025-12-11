"سبوتيفاي" تجرّب إنشاء قوائم الموسيقى بالدردشة

- ميزة "قائمة التشغيل المُقترحة" الجديدة من سبوتيفاي: تتيح للمستخدمين إنشاء قوائم تشغيل مخصصة بناءً على طلبات مكتوبة باللغة الطبيعية، مستفيدة من سجل الاستماع الكامل للمستخدم، ومتاحة حالياً في نيوزيلندا. - تخصيص وتجديد مستمر: يمكن للمستخدمين ضبط القوائم لتحديثها يومياً أو أسبوعياً، مع وجود اقتراحات مُعدَّة مسبقاً، مما يجعلها مشابهة لميزات "اكتشف أسبوعياً" و"رادار الإصدارات". - تحوّل في التخصيص: تهدف سبوتيفاي إلى تقديم تجربة أكثر تخصيصاً وذكاءً، لكن يبقى التحدي في تحسين دقة الاقتراحات في ظل تطور الذكاء الاصطناعي.

تُجرّب إدارة منصة الاستماع السويدية سبوتيفاي ميزة جديدة سوف تسمح للمستخدم بإنشاء قائمة بناء على طلب يكتبه بنفسه باللغة الطبيعية، تماماً كما يفعل عندما يطلب شيئاً من روبوت الدردشة باللغة الطبيعية المكتوبة. تحمل الميزة اسم "قائمة التشغيل المُقترحة"، وهي متاحة حالياً فقط لمستخدمي "سبوتيفاي" المشتركين في نيوزيلندا.

وقالت "سبوتيفاي" في مدونتها أمس الأربعاء، إن هذه الميزة "تستفيد من سجل استماعك الكامل على سبوتيفاي، منذ اليوم الأول". ويمكن للمستخدم إنشاء قائمة تشغيل من خلال كتابة عبارة مثل: "موسيقى من أفضل الفنانين لديّ خلال السنوات الخمس الماضية"، متبوعةً بتعديل يهدف إلى تحسين هذا الاقتراح مثل "أغانٍ مميزة لم أسمعها بعد". ويمكن ضبط القوائم على التحديث اليومي أو الأسبوعي، ما يجعلها، عملياً، شبيهةً بخيارات "اكتشف أسبوعياً" أو "رادار الإصدارات" الموجودة بالفعل. كما تشير إلى وجود اقتراحات مُعدَّة مسبقاً لمن يرغبون في تجربة هذه الميزة ولكن ليست لديهم أفكار محددة بعد.

وتقول الشركة إن "هذه الميزة الجديدة جزء من تحوّلٍ أوسع في نظرتنا إلى التخصيص وما نتوقعه من خدماتنا مستقبلاً. هدفنا هو جعل سبوتيفاي أكثر تخصيصاً، وأكثر استجابة، وأكثر ذكاءً، وأكثر وعياً بالعالم والثقافة المحيطة، لنُقدّم قيمةً أكبر للمستمعين والفنانين والمبدعين". لكن مع ذلك قد يظل المستخدمون متشككين من دقة الاقتراحات لأن خوارزميات "سبوتيفاي" لم تكن دقيقة جداً في الماضي، فهل سوف يتغيّر ذلك في عصر الذكاء الاصطناعي؟