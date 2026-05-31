أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية عن أسبوع كامل من الفعاليات تكرّم الأطفال وتحتفي بهم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، ابتداءً من غد الاثنين حتى السابع من يونيو/حزيران 2026. الأسبوع يحمل اسم "7/7 ثقافتي"، وتتضمن الأيام السبعة فعاليات سبعاً تحمل أسماء "كتابي"، "كان يا ماكان"، "تراثي"، "فرجتي"، "إبداعي"، "تحدي الأبطال"، و"عصافير الجزائر".

وتتلخص فكرة فعالية "كتابي" في فتح المكتبات في أنحاء البلاد، مع فقرات قراءة وكتابة ورسم يرافق فيها الكُتّابُ الأطفالَ. وسوف ينال كل طفل يزور المكتبة الوطنية للبلاد كتاباً مجانياً. وخلال فعالية "مغامرة كان يا ما كان" سوف يتجوّل حكواتي داخل عربات الترامواي، مع توفير كُتُب للركاب الصغار. وتفتح فعالية "تراثي" في وجه الأطفال ومرافقيهم أبواب المتاحف والمواقع الأثرية بالمجان.

وتنتظر الصغار فعالية "فرجتي"، وهي عروض مسرحية وسينمائية، مجانية أيضاً، في صالات السينما والمسارح ودور الثقافة. وفي إطار فعالية "إبداعي" تنظّم المدارس الفنية والمتاحف ورشات للرسم والتلوين واكتشاف مواهب فنية فتية. هذا بالإضافة إلى مسابقات "تحدي الأبطال" الثقافية، التي ستتوّج سبعة فائزين في كل ولاية وبرنامج بجوائز، إلى جانب فعالية "عصافير الجزائر" التي تعرض إبداعات الأطفال عبر منصات التواصل التابعة لوزارة الثقافة الجزائرية.

ويُحتفل بيوم الطفل في تواريخ مختلفة حسب الدول، سواء في يونيو/حزيران أو نوفمبر/تشرين الثاني. ولكل دولة تقاليدها المحلية الخاصة في ما يتعلق بالأطعمة والملابس والأنشطة المُخصصة لهذا اليوم، لكنها عامّة تركّز على تعزيز حقوق الأطفال وسعادتهم، والاعتراف بمساهماتهم في المجتمع، والاحتفاء بهم والتذكير بحمايتهم. وبهذه المناسبة يقول بيان للوزارة الثقافة الجزائرية إنه "ستتحول كل متاحفنا، مسارحنا، قاعات السينما. ومكتباتنا عبر ربوع الجزائر، إلى فضاءات مفتوحة مجاناً للإبداع والبهجة والاستكشاف".