سبرينغستين على رأس مهرجان موسيقي ضد ترامب: القوة للشعب

- يستعد نجوم الموسيقى مثل بروس سبرينغستين وفرقة "فو فايترز" لإحياء مهرجان "القوة للشعب" في واشنطن، للاحتجاج قبل انتخابات التجديد النصفي، حيث يهدف المهرجان لدعم الحرية والعدالة والمساواة. - أعلن سبرينغستين وتوم موريلو عن المهرجان خلال جولة "أرض الأمل والأحلام"، حيث هاجم سبرينغستين الرئيس ترامب وإدارته، داعياً الشعب الأميركي للنضال من أجل أميركا. - يشارك في المهرجان فنانون مثل "دروبكيك ميرفيز" وجاك بلاك، ويخصص جزء من العائدات لدعم منظمات تشجع المشاركة المدنية والانتخابية.

يستعد عدد من أبرز نجوم الموسيقى في الولايات المتحدة الأميركية، يتقدمهم بروس سبرينغستين وفرقة "فو فايترز" (Foo Fighters) وديف ماثيوز وبريتاني هاورد وجوان بايز، لإحياء مهرجان احتجاجي حاشد في منطقة واشنطن العاصمة قبل شهر من انتخابات التجديد النصفي.

وأعلن سبرينغستين وتوم موريلو، عازف الغيتار في فرقة "ريج أغينست ذا ماشين" (Rage Against the Machine) عن المهرجان الأربعاء خلال أدائهما المشترك في ملعب ناشونالز بارك (Nationals Park) في واشنطن، وذلك ضمن المحطات الأخيرة من جولة سبرينغستين الأميركية "أرض الأمل والأحلام" (Land of Hope and Dreams).

وخلال الحفل، قدّم سبرينغستين عدداً من أكثر أغانيه السياسية، من بينها "أميركان سكِن (41 شوتس)" (American Skin (41 Shots))، و"ستريتس أوف مينيابوليس" (Streets of Minneapolis)، التي قال إنها جاءت رداً على مقتل رينيه غود وأليكس بريتي على أيدي عناصر من وكالة الهجرة والجمارك الأميركية.

وهاجم سبرينغستين الرئيس دونالد ترامب وإدارته، قائلاً: "إن أساليب الغيستابو التي ينتهجها هذا الرئيس وهذه الإدارة لن تمر هنا". وأضاف: "لا يمكن وقف هذه المأساة الأميركية إلا على يد الشعب الأميركي: أنتم. لا أحد قادم لإنقاذنا. علينا أن نفعل ذلك بأنفسنا. انضموا إلينا ولنناضل من أجل أميركا التي نحبها. هل تسمعونني يا واشنطن؟".

ومن المقرر أن يُقام مهرجان "القوة للشعب" (Power to the People) في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول على مسرح ميريويذر بوست بافيليون (Merriweather Post Pavilion) في كولومبيا في ولاية ميريلاند، ويُقدَّم باعتباره فعالية تحتفي بـ"الحرية والعدالة والمساواة وموسيقى الروك أند رول". وسيُخصص جزء من عائدات التذاكر لدعم منظمتي "فوت رايدرز" (VoteRiders) و"هيدكاونت" (HeadCount)، المعنيتين بتشجيع المشاركة المدنية والانتخابية.

وأوضح موريلو في بيان أن المهرجان "يتعلق بالقوة التي يمتلكها الناس العاديون عندما يجتمعون من خلال الموسيقى والفن والعمل المجتمعي"، مضيفاً أن المنظمين يشعرون بالفخر لتقديم هذه التشكيلة الفنية الكبيرة في منطقة واشنطن للاحتفاء بروح النشاط والإبداع والأمل.

ويشارك في المهرجان أيضاً كل من فرقة "دروبكيك ميرفيز" (Dropkick Murphys)، وجاك بلاك، وسيرج تانكيان، وكيلر مايك، وتايلور مومسن، وفرقة "ليندا لينداز" (The Linda Lindas)، إلى جانب أسماء أخرى.

ويُعرف سبرينغستين منذ سنوات بانتقاداته الحادة لترامب، فيما دعا الأخير سابقاً إلى مقاطعة حفلاته، واصفاً إياه بأنه "فاشل ينشر الكراهية".

وخلال حفل الأربعاء، قاد سبرينغستين الجمهور في هتاف "أخرجوا وكالة الهجرة والجمارك!"، داعياً الحاضرين إلى إيصال أصواتهم حتى البيت الأبيض. واختتم هجومه على الإدارة الأميركية بالقول: "إن ديمقراطيتنا ودستورنا وسيادة القانون لدينا تتعرض اليوم لتحديات غير مسبوقة من رئيس متهور وعنصري وغير كفؤ وخائن، ومن إدارة من الحمقى تحيط به".