سبايس إكس تُعيد ترتيب أولوياتها: القمر أولاً ثم المريخ

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الجمعة، نقلاً عن مصادر، أن شركة سبايس إكس التابعة للملياردير إيلون ماسك أبلغت المستثمرين بأنها ستعطي الأولوية للوصول إلى القمر أولاً، وستحاول تنفيذ رحلة إلى المريخ لاحقاً. وأضاف التقرير أن الشركة تستهدف شهر مارس/ آذار 2027 للهبوط على سطح القمر من دون إرسال رواد فضاء على متن المركبة.

ويأتي ذلك بعدما وافقت سبايس إكس على الاستحواذ على شركة إكس إيه آي في صفقة قياسية تدمج شركة الصواريخ والأقمار الصناعية مع شركة الذكاء الاصطناعي المُصنِّعة لروبوت الدردشة غروك، وتُقدَّر قيمة شركة الصواريخ والأقمار الصناعية بتريليون دولار، وقيمة شركة الذكاء الاصطناعي بـ250 مليار دولار.

وكان ماسك قد أشار العام الماضي إلى أنه يهدف إلى إرسال مهمة غير مأهولة إلى المريخ بحلول نهاية عام 2026. وتعمل سبايس إكس على تطوير صاروخ ستارشيب (Starship) من الجيل التالي، وهو صاروخ ضخم مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومصمم ليكون قابلاً لإعادة الاستخدام بالكامل، وليخدم مجموعةً من المهام، بما في ذلك الرحلات إلى القمر والمريخ.

وتواجه الولايات المتحدة منافسةً شديدة هذا العقد من الصين في سعيها لإعادة رواد الفضاء إلى القمر، إذ لم يطأه أي إنسان منذ آخر مهمة مأهولة ضمن برنامج أبولو الأميركي (Apollo) عام 1972.

"ناسا" تؤجل إطلاق صاروخ القمر

أجّلت وكالة أبحاث الفضاء "ناسا" مهمتها التاريخية لإرسال رواد فضاء حول القمر والعودة بهم، بعد ظهور مشاكل خلال اختبار حاسم لأقوى صواريخها حتّى الآن. وكانت الوكالة قد خططت لإطلاق مهمة أرتميس 2 من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا خلال أوائل فبراير/شباط، لكنها أعلنت فجأة تأجيل الإطلاق إلى مارس/آذار، من دون تحديد موعد نهائي بالضبط.

وخلال تجارب نهائية اكتشف المهندسون تسرباً للهيدروجين من نظام الإطلاق الفضائي، كما واجهت الفِرَق مشكلة في صمّام مرتبط بالكبسولة الموجودة أعلى الصاروخ، حيث سيعيش ويعمل أربعة رواد فضاء خلال مهمة تستغرق عشرة أيام، وقال بيان لـ"ناسا" إن "المهندسين تجاوزوا تحديات عدة خلال الاختبار الذي استمر يومين"، مضيفاً أن "الفِرَق سوف تراجع بيانات الاختبار كلياً".

وخضع الطاقم للحجر الصحي لما يقارب أسبوعين لمنع إصابة أفراده بالأمراض قبل المهمة. وستكون هذه الرحلة الثانية لصاروخ SLS التابع لـ"ناسا"، بعد مهمة أرتميس 1 غير المأهولة عام 2022، والتي عانت أيضاً مؤقتاً من تسربات الهيدروجين أثناء الاختبارات.

وتمهد هذه المهمة الطريق لـ"أرتميس 3"، التي تهدف إلى إنزال رواد فضاء بالقرب من القطب الجنوبي للقمر. وتسعى "ناسا" في نهاية المطاف إلى إقامة وجود دائم على سطح القمر ضمن برنامجها "أرتميس"، المُسمى تيمناً بإلهة القمر اليونانية، الشقيقة التوأم لأبولو.